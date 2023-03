Enzo Fernández contó el secreto del gol ante México en complicidad con Lionel Messi en el Mundial de Qatar

escuchar

El presente de Enzo Fernández es de los más sorprendentes entre los futbolistas argentinos. Durante el Mundial de Qatar 2022, con total desparpajo, aprovechó para exhibir su clase como futbolista de elite. Su nivel superlativo, que lo transformó en el Mejor Jugador Joven de la Copa del Mundo, provocó que varios gigantes de Europa fijaran sus ojos sobre él. Finalmente, su pase fue adquirido por Chelsea, el equipo en el que el último sábado consiguió su primera victoria desde su llegada. Y en una entrevista que dio en las últimas horas, describió en detalle algunos momentos vividos en la cita qatarí.

Durante una nota con TyC Sports, el mediocampista habló sobre varios temas, pero más que nada lo que significa Lionel Messi. “Siempre que hablo de él se me pone la piel de gallina. Le agradezco cómo es como persona, conmigo y con todo el grupo. No quedan palabras para decir lo que hace por todos nosotros y por los argentinos”. También, contó lo agradecido que fue con el 10 cada vez que se refirió a él: “Ya lo dije, es el mejor de todos. Cada vez que habló de mí cuando dio notas habló bien y siempre se lo agradecí, en los amistosos previos al Mundial había hablado muy bien y se lo agradecí personalmente”.

Argentina vs México, estadio Lusail de Doha, Qatar Enzo Fernández celebra su gol Aníbal Greco - La Nación

Luego relató cómo fue el dialogo con el capitán previo al golazo que Fernández le marcó a México, en el crucial segundo partido del Grupo D. Además, reveló qué le señaló durante el festejo: “Antes del córner, Leo me dijo que me acerque a jugar. Cuando recibo, me queda de frente un defensor, lo encaré y le pegué al arco. En el festejo, Messi me viene a abrazar como diciendo ‘¿viste que te dije, hijo de p...?’. Fue muy emocionante”. Y destacó: “Siempre veo ese gol, a veces estoy tranquilo en casa, pongo YouTube, veo el resumen de los partidos y la verdad que fue una locura. Todavía me emociono mucho y me pongo contento, siempre disfruto de ver los videos”.

Sobre lo que significó haber sido campeón del mundo, habló desde el corazón y explicó todo lo que siente. “Fue una locura todo. Se dio muy rápido y todavía me cuesta aceptar y asimilar que somos campeones del Mundo. Parece irreal”, reflexionó. “El Mundial es lo máximo y la gloria eterna. No hay otro título mayor; cumplí mi sueño y el de 40 millones de argentinos. Recién voy tres años de carrera y que se me haya dado el Mundial tan rápido es algo único”, remarcó el volante, de 22 años y apenas diez partidos con la selección.

Una de las imágenes que quedó registrada en la final del mundo fue su discusión con Kylian Mbappé, pero sin embargo no dio precisiones de lo que se dijeron. También expresó su opinión sobre el delantero francés. “Discutimos un poco en la cancha y queda ahí, había dicho algunas cosas, pero quedaron ahí, no importa lo que dijo. Después Cuti le gritó el gol en la cara, está loco. Mbappé es un gran jugador, me parece un ejemplo para todos, a nivel mundial está muy bien y tiene mucho para dar”.

Enzo Fernánez marcando a Kylian Mbappe en la final del Mundial Alex Livesey - Danehouse - Getty Images Europe

En cuando a los días previos, describió que los vivió con muchísima intensidad: “Me enteré una semana antes. Estuve casi tres meses preparándome emocional y físicamente por cualquier situación que me iba a tocar de estar o no, por suerte el cuerpo técnico me eligió y soy un privilegiado. Primero se lo conté a mi mujer, que estaba conmigo, y me puse a llorar. Festejamos. Después llamé a mis viejos y a mis hermanos para contarles la noticia”. reveló el volante.

Fernández fue adquirido por Chelsea el 1 de febrero de este año por una cifra cercana a los 121 millones de euros, convirtiéndolo en el fichaje argentino más caro y el de la historia del fútbol inglés. Y la noticia es que luego de cinco partidos vistiendo la casaca de los Blues, recién pudo obtener su primer triunfo el último sábado. Fue 1 a 0 ante Leeds, en el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Premier League. En ese encuentro, el argentino fue titular y jugó hasta los 38 de la segunda etapa. Vale destacar que este martes será protagonista de uno de los partidos de vuelta de la Champions league con su equipo ante Borussia Dortmund en un partido que será clave para el futuro del club. ”Chelsea es una institución muy grande y trataré de ayudar a que consiga todo lo que se proponga. Siempre soñé con jugar en la Premier League y cada oportunidad que se me presenta trato de aprovecharla”.

