Enzo Fernández vivió una transformación gigantesca en su carrera en muy poco tiempo. Empezó la temporada 2022/23 jugando para River, pasó a Benfica, mostró un nivel brillante y se ganó la convocatoria al Mundial de Qatar, fue elegido mejor jugador joven en el plantel campeón del mundo y se convirtió en el jugador más caro de la historia del fútbol inglés al pasar a Chelsea. Todo en tan solo un año, algo que él mismo reconoce: “Sabemos lo que genera el Mundial. Te abre las puertas a muchos lugares, como me pasó a mí, que estaba en Benfica y mi paso a Chelsea fue muy grande. Siempre dije que jugar en la Premier fue mi sueño. Estoy muy agradecido con Chelsea por la oportunidad”, reconoce el volante, a dos días de volver a ponerse la camiseta celeste y blanca para el debut en las eliminatorias, contra Ecuador.

Su presente en el club londinense lo tiene hoy entre dos posiciones distintas; mientras en sus primeros seis meses jugó cerca de la base del mediocampo, como lo hace con la selección, hoy tiene una demarcación en la que pisa más el área rival.

Enzo Fernández, en acción durante el entrenamiento de la selección argentina en Ezeiza Aníbal Greco - LA NACIÓN

Él mismo dice que se siente cómodo en ambas situaciones: “Son diferentes posiciones, en Chelsea estoy jugando un poco más adelante. No cambia nada, porque desde chico siempre he jugado de 5 y de 8, no tengo problema. De 5 tenés que quedarte más con los defensores, y más adelante tenés que soltarte más y estar con los delanteros”, describe Fernández, del que se espera que comparta la mitad de la cancha con Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul.

También entiende que se adaptará a lo que el entrenador decida: “Eso lo elige Leo [Scaloni], el técnico tiene la decisión. Lo importante es que estamos todos, venimos acá siempre de la mejor manera, con la mejor predisposición. Vamos a trabajar para las eliminatorias, que son importantes para nosotros”, asegura el exvolante de River. “Las eliminatorias son muy importantes. Siempre vamos a representar a la Argentina de la mejor manera, demostrando nuestro fútbol”, remarca.

Fernández arrancaría junto a Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul en el mediocampo, como en la final del Mundial Aníbal Greco - LA NACIÓN

La ocasión también sirve para que Fernández se reencuentre con el amplio contingente de jugadores surgidos en River que forman parte de la convocatoria, y esa asociación generó un apego lógico entre ellos: “Es muy lindo. He compartido plantel con Juli [Álvarez], con Lucas [Beltrán], con Cache [Montiel], con Pala [Exequiel Palacios]. Siempre verlos acá en la selección es un placer, tanto verlos a ellos como compañeros también. Siempre es un placer venir aquí”, destacó el volante, que fue campeón de la Liga Profesional en 2021 con el Millonario, y se hizo eco de Beltrán, la nueva “incorporación” al grupo: “Lucas vino por primera vez, estoy muy contento de que esté con nosotros. Es un gran jugador y una gran persona, se merece estar acá. Vamos a apoyarlo para que muestre todo su potencial”.

Por último, Enzo reconoció las virtudes del rival, pero confía en que la selección tendrá lo suficiente para superarlo: “Ecuador viene hace algunos años con diferentes planteles y técnicos, pero son un gran equipo, físicamente son muy buenos. Nosotros jugamos de local, con nuestra gente, y haremos nuestro partido”, aseguró, y añadió qué fue lo que les dijo Scaloni para afrontar el desafío: “Nos había dicho que comenzaba un nuevo camino, otro presente para nosotros. Que lo pasado había sido pisado y que ahora hay que ir con otras ganas y otra mentalidad para seguir ganando cosas con la selección”.

Por otra parte, Germán Pezzella hizo hincapié en la mentalidad que mantiene el plantel para seguir buscando más, después de los tres títulos conseguidos: “Fue muy fuerte, pero lo venimos hablando después del Mundial cada vez que nos encontramos. Lo que pasó fue muy lindo, impresionante, pero tenemos que respetar esta camiseta, que siempre te pide que salgas a ganar jugando al mismo fútbol que venimos haciendo y pensando en un objetivo nuevo. Las sensaciones que tuvimos fueron muy lindas y te incitan a querer más, así que por ese camino vamos”, manifestó el jugador de Real Betis.

El defensor también le dedicó muchas palabras de aliento hacia los demás integrantes del plantel: “Es lindo cuando uno ve a sus compañeros después del Mundial. Han seguido en un nivel muy alto. Tenemos las mismas sensaciones de que lo que hemos conseguido no nos relaja por decir que fuimos campeones del mundo, sino que vivimos algo tan lindo que lo queremos de vuelta. La ambición y el hambre que nos llevó a eso se multiplicó en estos momentos. La selección argentina es actualidad, el técnico tiene muchos jugadores para elegir. No cuenta quién estuvo o quién no pudo estar, sino la actualidad de cada uno en sus clubes”, destacó, y agregó sobre los movimientos en el mercado de pases: “Hay un montón de chicos que lo están haciendo muy bien. Han cambiado de clubes, se han ido a clubes grandes. Hay mucha competencia, el técnico tiene mucho para elegir. Yo siempre intento hacer lo mío, colaborar desde mi parte, donde me toque. Día a día en el club uno intenta siempre hacerlo bien, porque sabe que eso lo lleva a la selección”.

