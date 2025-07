Enzo Fernández y Chelsea desafían al PSG: “Confiamos en nuestras armas”

El capitán del Chelsea, Enzo Fernández, habló en la previa de la final ante el Paris Saint-Germain por el Mundial de Clubes, en la que será la octava final de su carrera, de las que solo perdió una. Aunque admitió que el equipo francés es el mejor equipo del mundo en la actualidad, confió en las “armas” de su equipo para imponerse el domingo en New Jersey.

“Hoy en día yo creo que sí (es el mejor equipo del planeta), lo ha logrado en los últimos meses y su nivel de juego también ha ido en mejora”, dijo el mediocampista argentino a periodistas en el estadio Red Bull Arena en Harrison, previo al inicio del entrenamiento de los ingleses.

“Trataremos de preparar el partido de la mejor manera. Sabemos con el equipo que nos enfrentamos, pero confiamos en nuestras armas. Tenemos un gran equipo, un gran grupo”, afirmó.

Fernández cuestionó que el torneo, que coincide con el verano estadounidense, se esté disputando bajo altas temperaturas. Incluso recordó que en la semifinal ante Fluminense (2-0) tuvo que acostarse en pleno campo durante unos minutos “porque estaba mareado”.

“La verdad que el calor es increíble. (...) jugar a esa temperatura es muy peligroso. Y obviamente para el espectáculo, para la gente que viene a disfrutar al estadio, para la gente que también lo ve en la casa, la velocidad de juego no es la misma, se hace muy lento todo”, manifestó.

"EL CALOR ES INCREÍBLE, JUGAR A ESA TEMPERATURA ES MUY PELIGROSO". En la previa de la final del Mundial de Clubes, Enzo Fernández se refirió a las condiciones climáticas en Estados Unidos y pidió cambios para el Mundial 2026.





Aseguró que el calor impide que haya un mejor nivel futbolístico y que deberían cambiarse los horarios del Mundial de selecciones de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, que se celebrará en la misma época del año. “Esperamos que para el próximo año cambien el horario, por lo menos, para que sea un espectáculo y el fútbol siga siendo lindo y atractivo”.

Los Blues, al mando del entrenador italiano Enzo Maresca, entrenaron este viernes cerca del MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York, que será el lugar donde se juegue la final, contra los flamantes vencedores de la Champions League.

“A nivel de clubes este título es muy importante. Juegan los mejores clubes del mundo y creemos que es un gran título para el club. En el pasado (Chelsea) lo ha ganado, pero obviamente uno más no vendría mal”, sostuvo, respecto a la estrella conquistada en la edición de 2021, bajo el formato antiguo.

El ex River va por su noveno título en la carrera

Con 24 años, siendo el capitán del equipo, destacó la importancia de jugar el partido por la corona, la primera de esta nueva Copa del Mundo de clubes de 32 participantes, “muy concentrado” y evitando darle espacio al PSG del español Luis Enrique, que viene de darle una paliza 4-0 al Real Madrid en la semifinal. “Sabemos que no tenemos que dar chance a PSG, que tiene muy buenos jugadores”, sostuvo.

Más allá de la expectativa por la final, Enzo Fernández aprovechó la exposición para admitir que felicitó a Leandro Paredes por su vuelta a Boca, y referirse a su vínculo con River, el club en el que se formó y al que no deja de mirar por TV.

“Vi fotos y videos del regreso de Lea a Boca. Lo felicité y le dije que disfrutara mucho este momento”, contó Enzo, que mantiene un vínculo cercano con Paredes por la selección argentina. “Obviamente que sueño con una vuelta a River en algún momento”, aseguró con una sonrisa.

De todos modos, dejó en claro que la vuelta no será en el corto plazo todavía. “No ahora, pero sí más adelante. Espero que sea así”, concluyó.

Las palabras resonaron fuerte en el mundo millonario, donde Enzo dejó una huella profunda en apenas una temporada como titular antes de su salto a Europa. Campeón en la era de Marcelo Gallardo, su imagen sigue ligada al ADN del club y su posible retorno, aunque a largo plazo, se mantiene como una ilusión vigente entre los hinchas.

"SUEÑO CON UNA VUELTA A RIVER EN ALGÚN MOMENTO, NO AHORA, PERO SÍ MÁS ADELANTE. OJALÁ, OJALÁ..."



🔝 Enzo Fernández fue consultado sobre la vuelta de Leandro Paredes a Boca y habló sobre un posible regreso suyo a RIVER





El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, por otro lado, deseó mantener su gran registro en finales como futbolista profesional, con seis ganadas de un total de siete jugadas. ¿La única derrota? A manos de Liverpool en la Copa de la Liga de Inglaterra en 2024.

“Las finales siempre son importantes, me gusta jugarlas. He tenido la suerte de ganar la mayoría (...) obviamente la voy a disfrutar, no como la del Mundial, pero sí se va a disfrutar casi de la misma manera”, comentó.

Por su parte, el defensor británico Levi Colwill aseguró que Chelsea no considera que Les Parisiens sean los favoritos al título, a pesar de su sorprendente rendimiento en los últimos meses. “Si todo el mundo piensa que vamos a perder, no vamos a perder. Tenemos que salir ahí fuera y hacer nuestro fútbol, confiar en nosotros mismos y, con un poco de suerte, intentar sorprender a todo el mundo”, sostuvo el zaguero.