La sociedad entre Cristiano Ronaldo y Dybala; para Sarri, es difícil juntarlos en el campo Fuente: AFP

10 de junio de 2020 • 19:40

En Italia ya comenzó la cuenta regresiva para el regreso del Calcio y Juventus , líder de la Serie A , buscará quedarse con el título, pero antes tiene su compromiso desquite por la Copa Italia el próximo viernes frente a Milan , como local. En la previa de ese compromiso quien habló fue el entrenador, Maurizio Sarri y durante la rueda de prensa hizo referencia a Paulo Dybala.

En declaraciones, el director técnico que habló del argentino dejó una frase similar a la que ya había declarado alguna vez el propio delantero cordobés, y que le trajo más de un dolor de cabeza. Al término de la práctica de Juventus en el campo de Continassa, Sarri dijo: "Dybala es un jugador fenomenal, es un crack, aunque tácticamente es difícil hacerlo coexistir con Cristiano Ronaldo".

Además, el director técnico explicó que "no es fácil hacer que jueguen juntos, pero con estas cualidades técnicas y físicas, Ronaldo y Dybala pueden marcar la diferencia en cualquier momento". Sarri también analizó, según publica la página web Sky Sport, que "el equipo debe adaptarse a esas cualidades, pero es cierto también que el área queda un poco vacía, aunque es una dificultad agradable".

Sarri también dejó en claro que pero con las cualidades técnicas y físicas que tienen Ronaldo y Dybala, pueden marcar la diferencia en cualquier momento Fuente: AFP

No es la primera vez que al delantero argentino se lo relaciona con las dificultades de poder jugar al lado de las figuras de un equipo y las declaraciones de Sarri van de la mano con lo que, en su momento, declaró el mismo Paulo Dybala sobre jugar al lado de Lionel Messi y que terminó siendo el centro de críticas por una polémica frase: "No quiero que se malinterprete, pero es difícil para mí jugar con Messi" , había declarado el ex Instituto. Meses más tarde, se retractó y dijo "jugamos en la misma posición, siempre trato de dejarle a Leo sus espacios, pero no es fácil".

Con respecto al encuentro por la Copa Italia del viernes en Turín, Sarri dijo que el empate 1 a 1 logrado como visitante del Milan en San Siro, en febrero pasado antes del parate del fútbol por la pandemia de Covid-19, "no significa ninguna ventaja". "Es un partido con resultado abierto. Con Milan este año hemos tenido juegos difíciles, porque es un equipo que siempre nos planteó dificultades", concluyó el director técnico de la Juventus.

Maurizio Sarri, entrenador de Juventus dijo que tácticamente es difícil hacer coexistir a Dybala con Cristiano Ronaldo Fuente: AFP