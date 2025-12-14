Lautaro Martínez brilló en el triunfo de Inter, que el líder de la Serie A de Italia

La Serie A de Italia marcha por la fecha 15 y tiene un nuevo líder. Inter ganó su partido, aprovechó que su clásico rival y Napoli perdieron puntos, y escaló al primer puesto del campeonato. Lautaro Martínez, que atraviesa una gran temporada, fue la figura con una asistencia y un tanto para el Nerazzurro. El próximo fin de semana defenderá el título de la Supercopa italiana.

Se jugaron cuatro partidos en el Calcio este domingo y en tres de ellos participaron los equipos que se disputan los primeros puestos de la tabla. Quien comenzó la jornada en el primer lugar fue Milan, que como local perdió dos puntos importantes en el empate 2 a 2 frente a Sassuolo. El Rubronegro empezó perdiendo, pero pudo revertirlo. Sin embargo, a 13 del final recibió la igualdad que no le permitió continuar como líder.

Milan empató como local ante Sassuolo y perdió la punta de la Serie A PIERO CRUCIATTI� - AFP�

Por su parte, Napoli empezó la fecha en la segunda colocación, por detrás de Milan, y fue el otro de los equipos que perdió la gran chance de quedar primero. Fuera de casa, perdió 1 a 0 ante Udinese. El neerlandés Jürgen Ekkelenkamp anotó la única conquista del duelo disputado en el estadio Friuli, de Udine.

En simultáneo a los otros dos encuentros también jugó Inter, pero como visitante y en ese contexto supo resolver el partido para llegar del tercer puesto a la punta.

El gol y la asistencia de Lautaro

En el estadio Luigi Ferraris derrotó 2 a 1 a Genoa con la figura de Lautaro Martínez. Lo empezó ganando por el gol de Yann Bisseck a los seis minutos de iniciado el partido. Pero quien tuvo mucho que ver en la apertura del marcador fue el argentino, que no dio por perdida una pelota contra el fondo de la cancha y lo asistió a su compañero. El defensor alemán armó una gran jugada individual para colocarla de zurda contra el primer palo.

Y a los 38, llegó el tanto del Toro. El atacante recibió en el vértice del área grande, de espalda al arco y le ganó con el cuerpo a un rival. Se acomodó y tocó cortito con Nicolò Barella; el italiano se la devolvió y aunque la jugada se le ensució un poco el 9 pudo controlar y colocó la pelota contra el segundo palo con un potente remate de zurda. “Hemos demostrado carácter, porque era un partido complicado, son tres puntos muy importantes”, destacó Chivu, DT de Inter.

Lautaro Martínez en un ataque de Inter ante Genoa, por la fecha 16 de la Serie A MARCO BERTORELLO� - AFP�

Con sus dos apariciones, Martínez llegó a las dos asistencias en la Serie A y al séptimo tanto en los 14 partidos que disputó en el certamen. Además, suma 11 goles en la temporada por sus cuatro goles en la Champions League. Muy buenos números para el delantero que en total jugó 19 encuentros. Vitinha descontó para Genoa a los 23 de la segunda parte, pero no le alcanzó e Inter ganó 2 a 1. En el equipo perdedor también hubo una presencia argentina: Valentín Carboni, que estuvo en el banco, ingresó a los 44 del segundo tiempo.

Inter atraviesa un gran presente. Lidera la Serie A con 33 puntos, producto de 11 victorias y cuatro caídas, y se ubica sexto en la tabla de la Champions League, con unidades y clasificándose, por ahora, directamente a los octavos de final de la competencia. Además, el próximo viernes jugará una de las semifinales de la Supercopa de Italia ante Bologna, en Arabia Saudita en el Estadio Mrsool Park. En caso de ganar, disputaría la final el domingo 22 con el ganador del partido entre Milan y Napoli. Si se queda con el título, que sería el bicampeón, alcanzará a Juventus (9) como máximos ganadores del trofeo.

El compacto de Udinese vs. Napoli

Un gol del neerlandés Juergen Ekkelenkamp le permitió a Udinese vencer por 1-0 como local al Napoli. Ekkelenkamp marcó, a los 73′, el gol del triunfo del equipo que ahora escaló al décimo puesto del campeonato con 21 puntos, la misma cantidad que Sassuolo. Ese empate le permitió al Milan tomar una ventaja de 1 puntos sobre Napoli, que contó con el brasileño David Neres e incluyó al uruguayo Mathías Olivera ingresó a los 75′.

“El camino está claro: estamos en un proceso de crecimiento. Es normal tener altibajos, pero ahora entendemos lo que debemos hacer para mantenernos a este nivel”, declaró el DT de Udinese, el alemán Kosta Runjaic. Y agregó en declaraciones reproducida por la agencia AFP: “Reaccionamos bien a la derrota del lunes por la noche contra Genoa. Tuvimos suerte en los minutos finales, pero nuestra forma de afrontar el partido fue crucial”.

El empate de Milan

“Siempre defendí la importancia de convertir nuestro estadio en una fortaleza. Hoy estoy contento por la afición que nos apoyó durante todo el partido. Ahora esperamos repetir la hazaña en el último partido en casa contra Lazio y en la siguiente fecha contra Fiorentina”, concluyó el DT alemán sobre los partidos previstos por las jornadas 17 y 16, respectivamente.

A su vez, el DT del Napoli, Antonio Conte, reconoció su decepción por la segunda derrota consecutiva del equipo partenopeo, campeón defensor de la Serie A que el pasado miércoles 10 perdió por 2-0 en Portugal con Benfica por la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League. “No fue nuestro enfoque del partido lo que falló, contra un equipo muy físico, dado que en la primera parte no encajamos ni un solo disparo y podríamos haber aprovechado mejor nuestras oportunidades. Sin embargo, cuando el viento empieza a volverse en nuestra contra, nos cuesta gestionar estas situaciones”, expresó Conte.