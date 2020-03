El argentino Fernando Rapallini expulsa a Moises, en medio de los incidentes entre Gremio e Inter de Porto Alegre Fuente: Reuters

El clásico entre Gremio e Inter , en Porto Alegre, finalizó empatado 0-0 en el estadio Arena do Gremio, en un encuentro por el Grupo E de la Copa Libertadores . Pero el protagonista de la noche fue el árbitro Fernando Rapallini , que expulsó a 8 futbolistas, cuatro de cada lado tras el escándalo que se armó en el campo de juego cuando faltaban diez minutos para el final del cotejo.

"Le pido disculpas al espectador. No sabemos bien qué pasó, se jugó con mucha presión y fue un buen partido pero no queríamos que pasara lo que pasó", dijo el arquero Marcelo Lomba luego. Eduardo Coudet , entrenador de Inter, también dijo lo suyo: "El análisis... Quizás con tanta confusión lo tengo que mirar más tranquilo, pero esa confusión se armó en el mejor momento nuestro, de Inter. Controlábamos el partido y estábamos mejor, tuvimos alguna falla que nos podía haber costado, pero el partido se dio como pensábamos. Tuvimos dos pelotas en los palos. Hasta el momento en el que se armó la confusión estábamos mejor".

El entrenador argentino, ex Racing y Rosario Central, hizo autocrítica: "No es algo que uno quiera ejemplificar porque hay mucha gente mirando, muchos chicos. Pero a veces la intensidad con la que se vive un clásico lleva a que alguno se pase de vuelta. Realmente es la primera vez que como director técnico me toca terminar con 7 jugadores. Y es muy grande el campo para jugar con 7. Es una lástima que haya terminado así. Tenemos que bajar las revoluciones para estar más tranquilos . Ahora perdemos seis jugadores, pero al que le toque jugar va a estar a la altura del próximo partido".

Los ocho expulsados fueron: Caio Henrique, Luciano, Pepe y Paulo Miranda en Gremio y Moisés, Bruno Praxede, Víctor Cuesta y Edenilson en Inter.

¿Qué sucedió? Todo nació con una discusión sobre el costado del campo , en un lateral. Y se fueron sumando los protagonistas. Pepe discutió con Moisés; Luciano, de Gremio, y Edenilson, de Inter fueron los primeros en ver la tarjeta roja de Rapallini: ambos jugadores se agarraron del cuello, y se empezó a generar un efecto dominó. Víctor Cuesta, ex defensor de Independiente y que actualmente juega en Inter, se empujó con Maicon. Se metió D'Alessandro y discutió mal con Cortez, otro rival. Más corridas y trompadas.

Andrés D'Alessandro estuvo en los golpes y las peleas. Renato Gaúcho, DT del local, y el Chacho se metieron para separar. Parecía que la situación se calmaba, pero volvieron las corridas, con los suplentes metidos en el medio y sumándose a los empujones. Hubo patadas, varios focos de peleas, con Damián Musto (otro argentino), también involucrado. La policía se metió para separar. Rapallini trataba de tomar nota de todas las agresiones.

Acto seguido, Rapallini también echó a Moises (Inter) y Pepe (Gremio). Después, a Praxedes, del visitante, y a Caio Henrique, del local. Incluso, Víctor Cuesta vio la roja, como Paulo Miranda, otro rival.

Después de los incidentes, se jugaron 13 minutos más en el clásico de Porto Alegre. Y el arquero Lomba, de Inter, evitó la derrota con una muy buena atajada tras un remate de Lucas.

Este fue el segundo clásico que afrontó el Chacho Coudet en Inter desde su llegada a Brasil y espera contar con más fortuna ya que el anterior lo perdió como local en una semifinal de la primera etapa del torneo "Gaucho" 1-0, con gol de Diego Souza en tiempo adicional.

Inter venía de debutar con un convincente triunfo como local ante Universidad Católica de Chile por 3 a 0, tras haber clasificado en la etapa luego de haber eliminado a Universidad de Chile. Gremio venía de conseguir un gran triunfo en el debut al vencer en Cali al América de Colombia por 2 a 0 y cuenta con Walter Kannemann (San Lorenzo), quien no juega ya que se recupera de una operación en el dedo gordo del pie izquierdo.