Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Escocia y Marruecos correspondiente al grupo C del Mundial 2026 se disputará este viernes 19 de junio a las 19.00 h en el Boston Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

El momento de los equipos

Escocia llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 ante Haití en su debut. Por el contrario, Marruecos afronta el duelo tras igualar 1-1 frente a Brasil en la primera jornada, buscando ahora sumar de a tres para posicionarse en el grupo.

Estadísticas del duelo

Ambos seleccionados llegan con rendimientos distintos tras su presentación inicial: mientras que Escocia logró mantener su arco en cero en su estreno, Marruecos demostró solidez defensiva y capacidad de respuesta al rescatar un punto ante un rival de la talla de Brasil.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta clave para las aspiraciones de ambos en el certamen, ya que un resultado positivo podría dejar a cualquiera de los dos equipos con un pie en la siguiente instancia, dependiendo de lo que ocurra en el otro encuentro de la zona.