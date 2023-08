escuchar

“ Aquí hay 75.000 personas en pie por ustedes. Y mañana, un país entero saldrá a la calle ”. El mensaje de Jorge Vilda, el entrenador de la selección femenina española, en el pasillo de las campeones apenas se escuchó por el estruendo en un estadio que celebraba la consagración de un equipo que lleva años luchando por llegar a la cima del mundo. Es que este grupo de 23 jugadoras entró en la historia, se quedaron por primera vez con la Copa del Mundo y rompieron con la hegemonía de Estados Unidos, Alemania y con el poder creciente de los equipos nórdicos. Lograron convocar a miles de fanáticos en Madrid y Barcelona, superaron las diferencias internas, se adaptaron, lograron ser escuchadas, sintieron el respaldo del cuerpo técnico y de la Federación... Encontraron lo que buscaban y se quedaron con la corona.

Recorrerá miles y miles de veces el gol de Carmona, ese que marcó el 1-0 eterno ante Inglaterra, se multiplicarán las reproducciones del beso de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, con la jugadora Jenni Hermoso en la premiación ante la vista de la reina Letizia. Pero lo realmente valioso de este equipo de mujeres es que pudieron darse cuenta que tenían talento para romper con todos los prejuicios y contaban con la fuerza necesaria para ser reconocidas como se merecen.

España se consagró campeón del Mundial de Fútbol Femenino por primera vez en su historia Agencia AFP

“Se suele decir que ya nos daremos cuenta, pero soy perfectamente consciente. Hemos trabajado muy duro, aunque había gente que no nos quería dejar trabajar. Creo que tenemos que aprender en España a valorar las cosas positivas. A dejar a la gente que hagan su trabajo. Ese pequeño porcentaje de gente que estaba constantemente con frustración y resentimiento deben aprender que hay que dejar a las personas trabajar. No se puede hablar de cualquier persona con desconocimiento. A partir de ahí, voy al otro 99,99%. Va para España, tenemos el mejor país del mundo, estoy muy orgulloso de que haya venido la reina con la infanta y de ver todas las plazas de España llenas”, dijo Rubiales, completamente exultante.

Las palabras de la máxima autoridad del fútbol español no son casuales, ya que los medios locales dan cuenta de una tarea compleja para edificar un proceso fuerte para las jugadoras de la selección española. Es que en septiembre último 15 jugadoras se habían declarado no convocables, con mails que decían que no estaban bien de salud y así enmascaraban su disconformidad con la falta de profesionalidad de la federación y el entrenador. Cuando se acercó la fecha de la convocatoria para la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda, parece que las ganas de las futbolistas de participar de la cita hizo que se olvidaran las diferencias, que se aceptase charlas con Vilda y Rubiales para limar asperezas y así encaminar el proyecto que finalizó con la corona del mundo.

Entre todas las partes recompusieron relaciones, dejaron el orgullo de lado por el bien común, antepusieron lo profesional por encima de lo personal. Hubo tensión en el comienzo del proceso, hace dos meses, pero se acercaron, convivieron, se permitieron ser un grupo , comenzaron los juegos, el ping-pong, el billar, los dardos. Se sumaron terapias individuales y grupales con el psicólogo de la selección, Javier López Vallejo.

Fue un gran paso que la Federación aceptase sumar más profesionales para mejorar la calidad de la preparación. De la misma manera que se aceptaron condiciones de las futbolistas para que su comodidad fuera plena. A ellas les molestaba que Vilda fuera tan estricto con los horarios y que les ocupara todas las horas del día en las concentraciones. Entonces, el DT supo leer el contexto y les dio flexibilidad. Les permitió más contacto con sus familias durante los momentos de concentración o durante los entrenamientos.

Además, resultó clave que después de los partidos pudieran tener el día libre para compartir con sus hijos, familiares o parejas. Incluso, la Federación estableció que cada jugadora dispusiese de 15.000 euros para que pudieran llevar a Nueva Zelanda y Australia a sus seres queridos, según cuenta el diario El País, de España.

🎵 ¡¡Y eso es lo que quieeeeeero, besos



...todas las mañanas me despierteeeen besos...



... sea por la tarde y siga habiendo beeeesos...



...luego por la noche hoy me den más besos pa' cenaaaaaar!! 🎵 #JugarLucharYGanar | #CampeonasDelMundo pic.twitter.com/8FbTBMSmD6 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) August 20, 2023

Este logro de España tiene dimensiones que nadie podía calcular. Es que la selección de España femenina recién disputó su primer Mundial en 2015, en Canadá, y logró llegar a la cima ocho años después Entre 1984 y 2013 sólo había disputado en una ocasión la Eurocopa (en 1997, semifinales). Incluso, las españolas habían ganado su primer partido en un Mundial en 2019, en Francia, contra Sudáfrica. Aquel año perdieron en un duelo muy disputado en octavos, ante las futuras campeonas estadounidenses (2-1). Hasta esta final ganada en Sidney su progresión fue extraordinaria y le permitió romper con las tensiones con el seleccionador Jorge Vilda, que está en el puesto desde 2015.

España se coronó en el primer Mundial femenino con 32 equipos, un esquema que la FIFA pudo establecer y con modelo de pago para garantizar la remuneración de todas las jugadoras y todos los equipos. Para esta competencia, además, se apostó fuerte por el fútbol femenino, ya que se aumentó el premio para el Mundial a 150 millones de dólares, una cifra que triplica la cantidad que se pagó en la máxima cita de 2019 y se multiplicó por diez la del 2015. En este escenario, la Federación de España, además de la consagración histórica, recibió 9 millones de euros.

¡¡Campeonas!! ¡¡Campeonas!! ¡¡Campeonas del mundo!!



Sois las mejores jugadoras de fútbol del mundo. ¡Esto es FÚTBOL y es HISTORIA!



Gracias, @SEFutbolFem, por hacer vibrar a toda España.#FIFAWWC — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 20, 2023

Se trató de un proceso que unió todas las partes. Los fanáticos salieron a las calles y hasta la Casa Real se sumó a las felicitaciones. En las redes sociales felicitaron a la selección española de fútbol femenino: “¡¡Campeonas!! ¡¡Campeonas!! ¡¡Campeonas del mundo!! Son las mejores jugadoras de fútbol del mundo. ¡Esto es fútbol y es historia! Gracias, selección, por hacer vibrar a toda España”, se pudo leer en la cuenta de Twitter de La Casa Real.

“Los juegos, el trabajo, las risas, los momentos con las familias… Todo ha hecho que seamos una familia, que queramos morir la una por la otra en el campo ”. La frase de Salma Celeste Paralluelo, permite comprender perfectamente por qué España logró llegar a la cima.

LA NACION