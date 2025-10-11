España despachó a Georgia con un golazo y apunta directo al Mundial, con la Finalissima ante la Argentina en el horizonte

España venció a Georgia por 2 a 0, en un encuentro jugado este sábado en Elche y dio otro paso hacia el Mundial 2026 en una clasificación en la que suma tres victorias en tres partidos sin sufrir un gol.

Con esta victoria, España lidera el grupo E con nueve puntos, seguido de Turquía, con seis unidades, después de ganar a Bulgaria por 6-1. Si consuma su boleto al Mundial en la fecha FIFA de noviembre le quedará el camino libre para jugar la Finalissima ante la Argentina en marzo, en la misma fecha que se definirán los repechajes de aquellos que no accedan directamente a la Copa del Mundo. Y España va camino a obtener el pasaje pronto.

“Estoy contento con la victoria, el equipo estuvo muy bien en todas las facetas del juego. Teníamos que vigilar las transiciones y creo que el equipo ha estado muy bien”, declaró a Teledeporte Pedro Porro, uno de los jugadores más destacados de la Roja.

El defenspr de Tottenham destacó el trabajo de la última línea: “En general toda la defensa hemos hecho un trabajo enorme. Tercer arco en cero y es importante para conseguir confianza”.

La Roja, que llevó la manija del partido de principio a fin, encerrando a sus rivales en su campo, abrió el marcador debido al tanto de Yéremy Pino, titular en ataque por las bajas por lesión de los extremos habituales, Nico Williams y Lamine Yamal.

De los pies de Pedri, la brújula del equipo de Luis de la Fuente, nació la jugada del primer tanto al dibujar un centro preciso a Robin Le Normand para que cediera a Pino el esférico y el jugador del Crystal Palace marcara a placer ante el arquero del Liverpool, Giorgi Mamardashvili.

Mikel Oyarzabal acaba de lanzar el misil JOSE JORDAN - AFP

Cuatro minutos después la conexión del Barcelona funcionó a la perfección. Pedri se sacó un pase magistral a Ferran Torres, que fue derribado por el guardameta georgiano.

Mikel Oyarzábal parecía preparado para lanzar desde los once metros, mientras la hinchada coreaba el nombre de Pedri... Sin embargo, fue Ferran quien colocó el balón en el punto de penal, pero su disparo fue despejado por el arquero georgiano.

Después del penal fallado, el choque siguió con el dominio de la selección española, llegando al área visitante de la mano de los centros de un incisivo Pedro Porro.

Tras el descanso, los dirigidos por Luis de la Fuente se volcaron a ampliar la diferencia. Primero, un zurdazo de Porro chocó con el poste y después Oyarzabal estrelló la pelota de nuevo en un palo en la misma acción. Un preludio de lo que se avecinaba.

Se trató de un tiro libre magistral, que sorprendió a todos. Oyarzábal le pegó con alma y vida al borde del área después de que Porro saltara y dejara al jugador vasco que rematara con su zurda, con tal potencia que Mamardashvili apenas tuvo tiempo de reacción. Una obra maestra del balón detenido.

Unas piruetas en el ataque español JOSE JORDAN - AFP

Tras el gol, De la Fuente movió el banco y metió a Borja Iglesias. Después, entraron dos jugadores de Atlético de Madrid, Marcos Llorente y Pablo Barrios.

Pese al control demoledor del encuentro, la Roja no amplió un resultado que confirma el estado de gracia de un campeón de Europa que aspira a ganar el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección española viajará a Valladolid para enfrentarse a Bulgaria este martes, en la cuarta jornada de la clasificación. Mientras, sigue en el aire la Finalísima, que debería jugar con la Argentina, campeón de la Copa América.

El certamen intercontinental a partido único que enfrenta a los últimos campeones, está confirmada. De no mediar inconvenientes, se jugará entre el 26 y el 31 de marzo, según el calendario aprobado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en una sede a confirmar.

Arabia Saudita y Qatar empezaron a sonar con mucha más fuerza que Estados Unidos o algún país de Sudamérica, idea original por la que pregonaba la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a raíz de que la edición pasada se llevó a cabo en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra, es decir, en territorio europeo. Sin embargo, recientemente Uruguay postuló al estadio Centenario con la ilusión de que ese sea el último partido antes de la remodelación para el Mundial 2030.

En otros partidos, Italia venció por 3-1 a Estonia, con un tanto de Mateo Retegui. “Estoy muy contento. Estamos en el buen camino, los chicos han demostrado ganas y seriedad”, valoró el seleccionador Gennaro Gattuso.

Portugal ganó en el último suspiro: 1-0 sobre Irlanda, debido a un gol de cabeza de Ruben Neves en el tiempo de descuento. La leyenda Cristiano Ronaldo no tuvo su día. Chocó contra un poste irlandés en la primera mitad y falló un penal en el tramo decisivo, despejado por el arquero Caoimhín Kelleher.