España: Luis Enrique ahora da indicaciones a sus futbolistas mediante un walkie-talkie

Luis Enrique, el entrenador del seleccionado español, suele innovar en las prácticas con el uso de la tecnología. Hace unos años mandó a construir un andamio en el predio de Las Rozas, en las afueras de Madrid, para poder ver el entrenamiento en altura y tener una visión más completa del campo. Ahora, en la última concentración de su equipo antes del mundial de Qatar y en la previa de los partidos ante Suiza y Portugal por la Nations League, el asturiano volvió a sorprender: para evitar gritar, le habla a un walkie-talkie. Y los jugadores reciben las indicaciones mediante un parlante que llevan en su ropa de entrenamiento, donde también están los aparatos que registran todos sus movimientos. Los futbolistas no tienen que hacer nada para escuchar la voz del DT.

“1,2...1,2...probando, probando. ¿Se escucha? ¿Se escucha? 1,1...probando, probando”, dice el entrenador en el video publicado en las plataformas oficiales de la selección española, que rápidamente se hizo viral y llegó al millón y medio de reproducciones. El propio Luis Enrique junta a sus futbolistas en círculo y les habla de la novedad: “Van a escuchar aquí la voz del míster (o sea, la suya). Espero no gritar mucho. No estoy acostumbrado a ver gente de lejos y hablar bajo. Pero es para darles órdenes y posibles variaciones y así no me dejo la voz. Lo probamos, espero que no se acople mucho y que les pueda servir. No tienen que hacer nada. Saldrá por detrás”. Los jugadores se sorprenden, pero enseguida se adaptan a la novedad del día. Que a partir de ahora será una nueva costumbre.

Los primeros en recibir las órdenes del entrenador son Coke, Álvaro, Gavi y Busquets. “Coke, sólo tienes que bajar cuando tenga necesidad el central. Si no, te quedas ahí”, le pide el DT al futbolista de Atlético Madrid. “Álvaro, abajo...tu interior...tienes que ir en apoyo”, le recuerda Luis Enrique al jugador de Marsella. “Aléjate, Gavi”, es la orden para el juvenil de Barcelona. Busquets, que oficia de entrenador dentro de la cancha, recibe un pedido más trascendental. Tiene que ver con el estilo de juego del equipo: “Diles a los centrales que o circulan tres o cuatro veces o empezamos a jugar a idas y vueltas y a esto no jugamos nosotros”.

La preparación para jugar con Suiza y Portugal

España se prepara para jugar este sábado en La Romareda (Zaragoza) ante Suiza por la Nations League. Luego tendrá que viajar a Braga (Portugal) para medirse con la selección lusa de Cristiano Ronaldo. Más allá, en el horizonte, aparece el Mundial de Qatar. Uno de los futbolistas del equipo español que habló en la antesala de los dos próximos partidos fue Eric García, defensor de Barcelona. Se refirió al walkie-talkie de Luis Enrique y dijo: “Le sirve sobre todo al entrenador. Es en la selección donde más notamos la aplicación de la tecnología a los entrenamientos. Todo está evolucionando mucho. La tecnología avanza y se va implementando en el fútbol poco a poco. Estas cosas son efectivas, con el ‘walkie-talkie’ el entrenador nos va corrigiendo desde la distancia”.

Sobre los partidos que se vienen y el Mundial de Qatar, García añadió: “Aquí no hay relajación nunca. Que el entrenador cuente contigo aunque juegues menos es de agradecer, te carga de confianza y de responsabilidad para devolvérsela”. Y sobre la Nations League, apuntó: “Ojalá podamos llegar otra vez a la fase final. Afrontamos dos compromisos muy complicados contra Suiza y Portugal, pero estoy seguro que si hacemos lo que nos pide el entrenador, lucharemos por la clasificación”.