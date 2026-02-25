Atlanta se une al acuerdo 287(g) con el ICE: qué cambia con los migrantes desde ahora

El Departamento de Policía de Marietta, en el área metropolitana de Atlanta, firmó a finales de 2025 un acuerdo como parte del programa 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El memorando entró en vigor en enero de este año, y permite a los oficiales cumplir ciertas funciones generalmente reservadas a los agentes federales. Desde que se selló la alianza, aún no se realizó ningún arresto de un extranjero, afirmaron las autoridades.

Qué pasará con los migrantes en Atlanta tras la firma del acuerdo 287(g) con el ICE

Mientras continúan en todo Estados Unidos las operaciones migratorias, el Departamento de Policía de Marietta selló un convenio con el ICE en diciembre. Según las autoridades, la razón fue cumplir con la ley estatal HB 1105, que exige la cooperación con las fuerzas federales. De lo contrario, se arriesgarían a perder subvenciones y fondos estatales.

El memorando entró en vigor el 7 de enero, pero los oficiales aseguraron que no cambia el objetivo de las fuerzas, informó Fox News. A pesar de esta colaboración, el departamento no realizó arrestos de extranjeros desde la fecha mencionada.

Como parte de la colaboración, la policía asignó un agente al grupo de trabajo. El oficial continúa con el desempeño de las mismas funciones que antes y no viaja con funcionarios de inmigración.

“No tenemos intención de cambiar nuestra misión ni nuestra forma de servir al público. No hemos realizado ningún arresto por inmigración desde que firmamos el acuerdo”, afirmó un portavoz citado por Atlanta News First.

Hasta el momento, hay aproximadamente 45 departamentos de policía en Georgia que mantienen alianzas con el ICE.

Cómo funciona el acuerdo 287(g) de Atlanta con el ICE

El esquema elegido por el Departamento de Policía de Marietta es el del grupo de trabajo, uno de los cuatro que opera la agencia. Según el sitio web oficial del organismo, estos se desarrollan de la siguiente manera:

Modelo de cumplimiento carcelario: diseñado para identificar y procesar a extranjeros deportables -con antecedentes penales o cargos criminales pendientes- que son arrestados por agencias policiales estatales o locales.

diseñado para identificar y procesar a extranjeros deportables -con antecedentes penales o cargos criminales pendientes- que son arrestados por agencias policiales estatales o locales. Modelo de grupo de trabajo: sirve como multiplicador de fuerza para que las agencias policiales apliquen la autoridad migratoria limitada con la supervisión del ICE durante sus tareas policiales de rutina.

sirve como multiplicador de fuerza para que las agencias policiales apliquen la autoridad migratoria limitada con la supervisión del ICE durante sus tareas policiales de rutina. Modelo de grupo de trabajo tribal: funciona como un multiplicador de fuerza para que las agencias policiales tribales apliquen la autoridad migratoria limitada con la supervisión del organismo según el Título 25 USC 2804.

funciona como un multiplicador de fuerza para que las agencias policiales tribales apliquen la autoridad migratoria limitada con la supervisión del organismo según el Título 25 USC 2804. Modelo de oficial de servicio de órdenes judiciales: permite a la agencia capacitar, certificar y autorizar a agentes del orden público estatales y locales para entregar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros en la cárcel de su agencia.

El acuerdo 287(g) firmado en Atlanta con el ICE permite que los oficiales locales apliquen la autoridad migratoria limitada bajo la supervisión de la agencia ICE Facebook

De acuerdo con la información de Fox News, el Departamento de Policía de Marietta escogió el Modelo de grupo de trabajo porque otras opciones de cooperación requerirían que las agencias locales albergaran a los detenidos del ICE en cárceles, algo imposible para las autoridades en la ciudad.

Críticas en Atlanta por la firma del acuerdo 287(g) con el ICE

Al sellar la alianza con la agencia federal, el Departamento de Policía de Marietta fue apuntado por varios grupos de defensa de los derechos de migrantes.

“En lugar de ampliar el alcance de la seguridad pública, esto solo va a deteriorar la confianza, especialmente de los miembros de la comunidad inmigrante en las fuerzas del orden locales”, manifestó Alberto Feregrino, director de CASA, una organización sin fines de lucro. “Creo que esto abre la caja de Pandora”, sostuvo.

En esa línea, Gilda Pedraza, del Fondo Comunitario Latino, cuestionó el impacto de la medida. “Cuando aceptas incluir la aplicación de la ley federal de inmigración en tus actividades rutinarias, estás socavando la confianza que muchos agentes han estado trabajando para construir a lo largo de los años y haciendo que todos estén menos seguros”, expresó en diálogo con Atlanta News First.

Las organizaciones de defensa de los derechos de migrantes criticaron la decisión de firmar el acuerdo 287(g) con el ICE usicegov

En febrero, Georgia registró el quinto mayor número de detenciones de inmigrantes (4200) a nivel nacional. Texas (18.734), Louisiana (8244), California (6459) y Florida (5231) ocuparon el primer lugar, según un análisis de la Universidad de Syracuse, con información del Centro de Acceso a Registros de Transacciones (TRAC, por sus siglas en inglés).

La semana pasada, el representante de Georgia Marvin Lim presentó junto con otros colegas la HB 1053. De ser aprobada, derogaría la obligación de los departamentos policiales de participar en operaciones federales de inmigración.