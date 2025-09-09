Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Este es el cuidado reglamentario que deberán tener los jugadores de la Argentina contra Ecuador por Eliminatorias
El incumplimiento de la medida podría afectar el Mundial 2026
La selección argentina enfrentará este martes a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Además de las exigencias futbolísticas propias del partido, los dirigidos por Lionel Scaloni deberán tener presente un aspecto reglamentario que podría tener repercusiones directas en la máxima cita del fútbol: las sanciones disciplinarias.
El Código Disciplinario de la FIFA 2025 establece que las suspensiones derivadas de expulsiones o sanciones graves no se eliminan en esta fase, sino que pueden trasladarse al Mundial.
De esta manera, una imprudencia en el partido podría condicionar el futuro en la Copa del Mundo.
Amonestaciones y tarjetas: qué se traslada y qué no
El artículo 67 del reglamento indica que las amonestaciones recibidas en una competición no se trasladan automáticamente a otra, lo que significa que las tarjetas amarillas vistas en Eliminatorias no se arrastrarán al Mundial.
Sin embargo, quienes sean expulsados con tarjeta roja conservarán la suspensión a la siguiente ronda de la misma competición. En ese sentido, los jugadores hoy deberán tener en cuenta la medida para no tener que cumplirla en la fase de grupos del Mundial.
La FIFA, por otra parte, se reserva la potestad de anular tarjetas si así lo considera necesario para preservar la integridad de la competición. Se trata de una decisión que el Comité Disciplinario toma en casos excepciones.
Expulsiones y suspensiones
Según el artículo 69 del mismo documento oficial, las suspensiones se trasladan de una competición a otra cuando no pudieron cumplirse en el torneo original. Por ejemplo, si un jugador fuera expulsado en la última fecha de las Eliminatorias y no quedaran más partidos clasificatorios por disputar, la suspensión deberá cumplirse en el siguiente partido oficial, es decir, en el Mundial.
El código también establece que las suspensiones derivadas de partidos amistosos también pueden trasladarse a los compromisos oficiales de la selección mayor, en tanto se trate del mismo jugador y no haya oportunidad de cumplirlas antes.
Lista de convocados de la selección argentina vs. Ecuador
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Defensores
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Juan Foyth – Villarreal
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Marcos Acuña – River Plate
- Julio Soler – AFC Bournemouth
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
- Alan Varela – FC Porto
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Nicolás Paz – Como 1907
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Claudio Echeverri – Manchester City
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Valentín Carboni – Genoa
Delanteros
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Nicolás González – Juventus
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
En qué canal pasan Argentina vs. Ecuador
El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefe, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y MiTelefe.com.
En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
