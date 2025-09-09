Este es el cuidado reglamentario que deberán tener los jugadores de la Argentina contra Ecuador por Eliminatorias

La selección argentina enfrentará este martes a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Además de las exigencias futbolísticas propias del partido, los dirigidos por Lionel Scaloni deberán tener presente un aspecto reglamentario que podría tener repercusiones directas en la máxima cita del fútbol: las sanciones disciplinarias.

El Código Disciplinario de la FIFA 2025 establece que las suspensiones derivadas de expulsiones o sanciones graves no se eliminan en esta fase, sino que pueden trasladarse al Mundial.

De esta manera, una imprudencia en el partido podría condicionar el futuro en la Copa del Mundo.

Amonestaciones y tarjetas: qué se traslada y qué no

El artículo 67 del reglamento indica que las amonestaciones recibidas en una competición no se trasladan automáticamente a otra, lo que significa que las tarjetas amarillas vistas en Eliminatorias no se arrastrarán al Mundial.

Sin embargo, quienes sean expulsados con tarjeta roja conservarán la suspensión a la siguiente ronda de la misma competición. En ese sentido, los jugadores hoy deberán tener en cuenta la medida para no tener que cumplirla en la fase de grupos del Mundial.

La FIFA, por otra parte, se reserva la potestad de anular tarjetas si así lo considera necesario para preservar la integridad de la competición. Se trata de una decisión que el Comité Disciplinario toma en casos excepciones.

Gonzalo Montiel recibió una tarjeta amarilla del árbitro Piero Maza durante un partido contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas Ricardo Mazalan - AP

Expulsiones y suspensiones

Según el artículo 69 del mismo documento oficial, las suspensiones se trasladan de una competición a otra cuando no pudieron cumplirse en el torneo original. Por ejemplo, si un jugador fuera expulsado en la última fecha de las Eliminatorias y no quedaran más partidos clasificatorios por disputar, la suspensión deberá cumplirse en el siguiente partido oficial, es decir, en el Mundial.

El código también establece que las suspensiones derivadas de partidos amistosos también pueden trasladarse a los compromisos oficiales de la selección mayor, en tanto se trate del mismo jugador y no haya oportunidad de cumplirlas antes.

Lista de convocados de la selección argentina vs. Ecuador

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – AFC Bournemouth

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela – FC Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Manchester City

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Delanteros

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Nicolás González – Juventus

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel López – Palmeiras

En qué canal pasan Argentina vs. Ecuador

El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefe, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y MiTelefe.com.

En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.