Esteban Andrada, en el centro de las críticas: los hinchas de Rayados se sienten “estafados” por Boca

Las cosas no están saliendo para nada bien para Esteban Andrada. Su experiencia en Rayados de México está muy lejos de lo planificado por el exarquero de Boca. Incluso, tras su último partido ante Pachuca todo resultó peor, porque no tuvo una tarea destacada e incluso, fue responsable directo en el tercer gol de la caída de su equipo por 3-0. Ante ese escenario, estallaron los fanáticos y comenzaron a publicar en redes sociales mensajes en los que aseguran que los xeneizes estafaron al club mexicano.

Por la 16° jornada del Torneo Clausura 2022 de la liga mexicana, Rayados de Monterrey y Andrada sufrieron demasiado. El club mexicano se quedó con una goleada en contra contundente y el arquero argentino sin respuestas: el primer gol fue un remate al ángulo que agarró descolocado al guardavallas; el segundo, un mano a mano en el que pudo adelantarse para achicar, pero no logró tapar el remate y en el tercero se le cargan todas las culpas: un tiro libre desde muy lejos que le pica antes de que pueda agarrar la pelota y se queda sin reacción.

Esto desató una buena cantidad de críticas de los hinchas de Rayados. Los comentarios negativos hacia Andrada llegaron hasta tal punto en el que los hinchas mexicanos dieron a entender que Boca los “estafó”. El periodista mexicano Jesús Barrón escribió en su cuenta de Twitter: “Qué malito es Andrada, Boca le picó los ojos a Rayados... Y cientos de miles de aficionados” .

Las redes sociales fueron contundentes, tras este posteo de Barrón, porque las respuestas tuvieron el mismo tenor: “La misma afición de Boca agradecía que se fuera Andrada. Aquí el detalle es que Boca sabe vender y muy bien”, mencionó Francisco Colchado, un de los tantos hinchas que participó del debate que instaló la cuenta @BarroSport. Y otro agregó: “El tipo no ataja ni los disparos más fáciles, una verdadera desgracia. Ahora entiendo por qué en Boca Juniors terminó de suplente”.

Qué malito es Andrada, Boca le picó los ojos a Rayados… y cientos de miles de aficionados — Jesús Barrón (@BarronSports) April 23, 2022

Ahora bien, las dudas sobre Andrada no se instalaron por este último partido, sino que desde hace varias semanas las cosas no son favorables para el arquero argentino. Incluso, las críticas acechan al arquero desde los partidos contra Tigres y Toluca, dos juegos fundamentales en los que el argentino no estuvo en su mejor nivel y que resultaron determinantes para Rayados para su pelea por el Clausura 2022.

“Con Tigres estaba en una posición que no anticipé, estaba parado y en Toluca cuando di el paso y quise volver ya era tarde. Son pelotas que uno analiza en el momento que piensa que es lo mejor y a veces no sucede”, explicó Andrada, respecto a sus errores en esos encuentros.

Leo le pega bien al balón, pero tremendo error de Andrada. Qué regalo. pic.twitter.com/g74CHSYbWd — Jorge Rosales (@rosaleesj) April 7, 2022

Andrada llegó a Rayados para reemplazar a Hugo González y desde su desembarco le ofreció inmediata seguridad al arco a Monterrey, afianzándose en la posición y ganándose la confianza de los hinchas. Sn embargo, el arquero tuvo varios errores que le costaron varios puntos en la Liga MX e incluso lo señalan por errores que le costaron la eliminación del Mundial de Clubes, cuando Rayados fue eliminado en la primera etapa ante Al-Ahly, ya que tuvo un mal rechazo que dejó el arco libre.

A pesar de todo este momento malo, resuena la frase de Andrada de hace un par de semanas, cuando se lo atacaba por lo sucedido ante Tigre y Toluca: “No soy de las personas que se quedan atados a una jugada, inmediatamente me las saco de la cabeza. Siempre me enfoco en lo que tengo por delante que es lo más importante”.