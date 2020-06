Patrick Bamford, un goleador que aporta en las redes para Leeds, aunque a veces es cuestionado por los hinchas; Bielsa lo valora, pero ayer lo reemplazó pese a que había hecho el 1-0 en un partido clave ante Fulham Crédito: Twitter

Patrick Bamford se estaba acostumbrando a la cuarentena en su casa de Lees cuando, en abril pasado, hizo un balance sobre su carrera y las chances del equipo de ascender a la Premier League. Y allí surgió, claro, la consulta sobre el Loco Bielsa, su entrenador: "Le debo mucho a Marcelo porque es el primer DT que me ha visto como un número 9. Otros gerentes han sabido que puedo hacerlo, pero me han jugado como segundo delantero o como extremo derecho. Bielsa ha confiado plenamente en mí y me ha convertido en un mejor jugador", le dijo en una entrevista a Ross Heppenstall, del diario británico "i". Bamford, goleador del equipo, este sábado había convertido el 1-0 ante Fulham, partido clave por el ascenso, y más allá del afecto que pueda existir entre ambos, el técnico lo sacó. No salió a jugar el segundo tiempo. Sí, con Leeds ganando y siendo el goleador, fue reemplazado.

Lejos de ser una crítica, fue un elogio a la forma en que Bielsa se gana el respeto de sus dirigidos. Al final, los cambios mejoraron al equipo y terminó imponiéndose 3-0, por los goles de Ezgjan Alioski y Jack Harrison.

Así, Leeds quedó encaminado al ascenso de la Premier League: le sacó 10 unidades de ventaja a Fulham cuando restan 21 por jugarse (7 fechas). Además, le lleva 3 puntos a West Bromwich y 8 al tercero, Brentford. Leeds quedó como líder en soledad del Championship y sabe que los dos primeros logran el ascenso directo a la Premier. Por eso es más importante las diferencias con el tercero y el cuarto que con el segundo.

"Toda la energía que él puso en el partido en el primer tiempo, no logró convertirla en productividad", justificó Bielsa su decisión de sustituir a Bamford, que había abierto el marcador. Fuente: AFP

Tras el partido, Bielsa explicó el cambio de Bamford. Ni siquiera era algo puntual con el 9, ya que Fulham estaba superando colectivamente a Leeds pese a estar en desventaja. Fue una situación de partido y, conocedor del estilo del ex técnico de Newell's, el jugador lo tomó con naturalidad.

"Las coordinaciones en un partido nunca dependen de un solo jugador. Patrick [Bamford] hizo un esfuerzo muy grande en la primera parte, pero no presionamos ordenadamente. Toda la energía que él puso en el partido en el primer tiempo, no logró convertirla en productividad", comentó Bielsa, que además negó cualquier problema físico en el centrodelantero de su equipo.

En ese primer tiempo, no sólo Leeds había perdido en la posesión de la pelota (35% a 65%), sino también en el control del juego. Y Fulham le había generado más situaciones de gol. Bamford había hecho el gol y había participado de otra chance sobre el final, pero pese a su 1,85m al zurdo se le dificultaba aguantar la pelota para darle aire a los mediocampistas. Y corría y se esforzaba más de lo que jugaba.

Sin Bamford, Tyler Roberts jugó de falso 9; Jack Harrison se corrió a la derecha y Ezgjan Alioski, a la izquierda. Por detrás de ambos, armando juego, el español Pablo Hernández. "En ese primer tiempo fueron mejores que nosotros. Después de que convertimos, los últimos 30 minutos del primer tiempo fueron duros", reconoció el entrenador argentino en la conferencia de prensa post-partido. Y agregó: "En el segundo tiempo ocurrió lo contrario. La clave estuvo en corregir los errores de la primera parte. Esa fue la clave para ganar".

El festejo de Bamford tras anotar el 1-0 contra Fulham; Leeds terminó goleando por 3-0 y se afirmó como líder en el Championship Crédito: @LUFC

Bamford se convirtió en el fichaje más caro de Leeds desde Robbie Fowler cuando llegó de Middlesbrough por 7 millones de libras en el verano de 2018. A pesar de 24 goles en 65 apariciones, el 9 divide la opinión entre los seguidores de Leeds. "A principios de esta temporada, algunos de los fanáticos querían que me fuera y probablemente habría sido más fácil para Marcelo hacer eso. Pero aunque no estaba marcando goles, estaba aportando otras cosas u el hecho de que se haya quedado conmigo significa mucho", admitió Bamford en abril de 2020.

Lo cierto es que el 9 hace goles y, aunque podría hacer más, cumple su rol dentro del equipo. Y Bielsa lo respeta y lo sostiene, aunque a veces se vea en la necesidad de reemplazarlo.