Phil Foden, la figura de Manchester City en el agónico triunfo a Leeds por 3-2 por la Premier League

Phil Foden fue la gran figura del triunfo de Manchester City ante Leeds por 3-2, por la 13ª jornada de la Premier League, que deja a los citizens a cuatro puntos del líder Arsenal. El delantero inglés anotó al minuto de juego y en tiempo adicional para darle la victoria al equipo de Pep Guardiola cuando parecía que sería una jornada en donde la ventaja por dos goles se transformaría en apenas un punto, ya que el exconjunto de Marcelo Bielsa logró empatar transitoriamente 2-2.

En su cancha, el City se adelantó en el marcador por 2-0 con las anotaciones de Foden (1′) y Josko Gvardiol (25′), pero el Leeds reaccionó en la segunda mitad y logró empatar gracias a Dominic Calvert-Lewin (49′) y a Lukas Nmecha (68′). En el tiempo añadido, Foden (90+1′) sentenció con un disparo raso potente y ajustado al poste izquierdo que desató el festejo de todos en Manchester City. Así Foden rescató a Matheus Nunes, el lateral derecho que había cometido dos errores en la misma jugada en la acción del descuento: primero con un pase flojo en salida hacia adentro, luego en un intento por marcar a Calvert Lewin, terminó “asistiendo” al delantero rival.

El City, que perdió la pasada jornada 2-1 en Newcastle y entre semana en la Champions League contra el Bayer Leverkusen (2-0), logró así mantenerse como primer perseguidor del líder Arsenal, que visita este domingo al Chelsea.

James Justin, de Leeds, trata de marcar a Phil Foden, delantero de Mancheser City

Todo había empezado bien para el Cityen su Etihad Stadium: el reloj apenas marcaba un minuto de juego cuando Phil Foden abrió el marcador, rematando en el área chica un centro desde la banda derecha del portugués Matheus Nunes. Antes de la media hora de juego, Nico O’Reilly cabeceó hacia la portería del Leeds tras un córner y su compañero Gvardiol apareció para estirar la pierna y dar el empujón definitivo al balón con la punta del pie. El tanto, que fue revisado por el VAR, subió al marcador, en la que parecía una cómoda victoria para el principal perseguidor del líder Arsenal en la lucha por el título.

Pero en la segunda parte, el encuentro cambió para los hombres de Pep Guardiola. Primero, Calvert-Lewin castigó un exceso de confianza del City en la salida de balón para recortar distancias. Minutos después, el atacante del Leeds fue derribado en el área por una entrada de Gvardiol, castigada con penal. El disparo desde los once metros de Lukas Nmecha fue desviado por el arquero Gianluigi Donnarumma, pero el balón cayó de nuevo a los pies del atacante alemán, que no perdonó su segunda oportunidad.

Cuando parecía que el marcador no iba a moverse más, el balón le llegó en el área a Foden, y después de perfilarse, disparó con potencia al arco. Pese a lo poblada que estaba el área, el balón siguió su trayectoria y se metió cercano al poste izquierdo, inalcanzable para el arquero brasileño Lucas Perri.

El Leeds (18º), que se quedó a medio camino de la remontada contra uno de los gigantes de Inglaterra, sigue en puestos de descenso tras la novena derrota en campeonato, la cuarta consecutiva.- Doblete de Igor Thiago -El Sunderland (4º), por su parte, sí logró dar la vuelta a dos goles en contra, y acabó imponiéndose 3-2 al Bournemouth (9º).

Los Cherries se adelantaron en el Stadium of Light, con los goles del marroquí Amine Adli (7′) y del estadounidense Tyler Adams (15′). A la media hora de juego, los Black Cats recortaron, gracias a un penal convertido por el francés Enzo Le Fee (30′). Pero fue en la segunda mitad cuando se desató la locura, con los goles del burkinés Bertrand Traoré (46′) y del neerlandés Brian Brobbey (69′), que aseguraron los tres puntos con los que el Sunderland se mantiene provisionalmente en el Top 4 (22 pts), mientras que el Bournemouth suma ya cuatro jornadas sin ganar.

También hubo muchos goles en la victoria del Brentford 3-1 contra el Burnley... aunque todos llegaron en los últimos diez minutos, incluido un doblete del brasileño Igor Thiago (81′ de penal, 86), que es segundo en la tabla de goleadores con 11 dianas, solo por detrás de las 14 del noruego Erling Haaland.