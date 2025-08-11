Estilo Neymar: doble gambeta, un increíble gol malogrado, victoria agónica y mensaje para Ancelotti

Santos celebró una victoria clave en Belo Horizonte al imponerse 2-1 sobre Cruzeiro, actual escolta del Brasileirao, en un partido que se definió en los últimos minutos. Sin embargo, el foco estuvo puesto en Neymar, que disputó su partido número 250 con la camiseta del Peixe, una cifra redonda que coincidió con un triunfo de enorme valor en la lucha por evitar el descenso.

Aunque no convirtió, Neymar fue uno de los grandes protagonistas del encuentro. En una acción que rápidamente se viralizó, desbordó dos veces en la misma jugada a su marcador, Fabricio Bruno: primero lo dejó sentado con un enganche y, luego de esperar a que se reincorporara, volvió a engancharle para afuera y desairarlo.

La cuenta oficial del club compartió el clip en redes sociales con el mensaje “Neymar siendo Neymar”, mientras que los hinchas multiplicaron las bromas sobre la reacción del defensor.

NEYMAR JR SENDO NEYMAR JR! 🕺🏽✨ pic.twitter.com/gd33v3D9yv — Santos FC (@SantosFC) August 10, 2025

Antes de ese lujo, Neymar también se había destacado por una acción en la que malogró una jugada inexplicable. Sobre el final de la primera etapa, Guilherme lo dejó solo frente al arco y en el medio del área y el ídolo definió de primera, con tanta fuerza que su remate se fue muy desviado.

El astro brasileño fue reemplazado poco antes del epílogo y se llevó una ovación de los hinchas visitantes. Su presencia y liderazgo en campo fueron claves para sostener el impulso del equipo en el tramo final.

INACREDITÁVEL O GOL QUE O NEYMAR PERDEU! pic.twitter.com/kAU9e3YxX6 — Narradores Brasileiros (@NarradoresB) August 10, 2025

El equipo dirigido por Cleber Xavier, que contó con los argentinos Benjamín Rollheiser, Álvaro Barreal y Gonzalo Escobar, se sobrepuso a un inicio adverso. Fabricio Bruno abrió el marcador para Cruzeiro al cierre de la primera parte, aprovechando un tiro de esquina ejecutado por Wanderson.

En el complemento, la reacción visitante se construyó alrededor de Neymar, quien generó constantes desequilibrios, de esos que lo caracterizaron en toda su carrera.

Neymar abraza a Caballero, autor del agónico 2 a 1 para Santos sobre Cruzeiro (@SantosFC)

El empate llegó a los 62 minutos, cuando Guilherme empujó un centro de Gustavo Caballero, y la jugada decisiva se produjo a los 89′, con protagonistas invertidos: en esta ocasión fue Guilherme el que asistió a Caballero, que definió cruzado para el 2-1 final.

Con este triunfo, Santos alcanzó los 21 puntos, quedó 14° en la tabla y estiró a cinco unidades su ventaja sobre Vasco da Gama, el último equipo en zona de descenso.

En la próxima fecha, Santos recibirá a Vasco da Gama en el Urbano Caldeira. El duelo tendrá un valor especial: enfrenta a dos equipos involucrados directamente en la pelea por no descender, con la posibilidad para el Peixe de alejarse aún más de la zona baja.

Neymar llegó a los 250 partidos con la camiseta de Santos (@SantosFC)

“Todos saben quién soy”

Envalentonado tras la victoria, Neymar le envió un mensaje directo a Carlo Ancelotti, el experimentado entrenador de la selección de Brasil. “Todos saben quién soy, no necesito demostrarle nada a nadie”, disparó la exfigura del Barcelona y del PSG.

Lejos de esquivar el tema, el delantero profundizó: “Todos conocen mi estilo, estoy disponible, soy un deportista, todavía me siento bien, así que depende de ellos”. En ese “ellos” caben Ancelotti y su cuerpo técnico, responsables de decidir si el 10 tendrá o no una nueva oportunidad en la Verdeamarela.

El calendario marca que la próxima doble fecha FIFA será en septiembre, cuando Brasil cierre su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El fixture propone un cruce como local ante Chile y un duelo de alto riesgo en la altura de La Paz frente a Bolivia. Y, a medida que esa ventana internacional se acerca, los rumores crecen: la posible vuelta de Neymar a la selección canarinha se agiganta, sobre todo después de que una lesión lo dejara afuera de la nómina de junio, justo cuando parecía listo para reaparecer tras la grave rotura de ligamento cruzado y menisco interno de la rodilla izquierda.