Estudiantes de Buenos Aires - Defensores de Belgrano, Primera Nacional: el partido de la jornada 26

Estudiantes de Buenos Aires y Defensores de Belgrano se miden este domingo a las 17:45 en el estadio Ciudad de Caseros, en un partido de la fecha 26 de la Primera Nacional.

En el torneo, Estudiantes de Buenos Aires viene de ganar ante Chacarita por 3-0 mientras que Defensores de Belgrano viene de empatar ante Deportivo Morón por 0-0.

Estudiantes de Buenos Aires suma 39 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Defensores de Belgrano tiene 31 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.