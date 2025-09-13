Estudiantes de La Plata vs. River, en vivo

El 3-5-2 le funcionó perfecto a River en la primera parte. Fluidez en la media cancha y verticalidad en los delanteros. Dos goles, uno de Galoppo y otro de Nacho Fernández. Estudiantes ni siquiera pasó la mitad de la cancha. Fue de lo mejor del equipo millonario en el año. Hasta que...

En un minuto y medio, dos faltas de Martínez Quarta cambiaron el guión del partido. El defensor dejó a River con uno menos y el Pincha olió sangre. Fue hacia adelante y lastimó con pelotas cruzadas. Saldrá igual o aún más entonado en la segunda parte. River estará obligado a replegarse buscando el contragolpe.