Estudiantes de La Plata vs. River, en vivo
Juegan en Uno, por la octava fecha del Torneo Clausura
Dos partidos en un tiempo
El 3-5-2 le funcionó perfecto a River en la primera parte. Fluidez en la media cancha y verticalidad en los delanteros. Dos goles, uno de Galoppo y otro de Nacho Fernández. Estudiantes ni siquiera pasó la mitad de la cancha. Fue de lo mejor del equipo millonario en el año. Hasta que...
En un minuto y medio, dos faltas de Martínez Quarta cambiaron el guión del partido. El defensor dejó a River con uno menos y el Pincha olió sangre. Fue hacia adelante y lastimó con pelotas cruzadas. Saldrá igual o aún más entonado en la segunda parte. River estará obligado a replegarse buscando el contragolpe.
Final del primer tiempo
Termina la primera parte en La Plata. Gracias a los goles de Galoppo y Nacho Fernández, River se impone ante Estudiantes por 2-0. El Millonario juega con un hombre menos por la expulsión de Martínez Quarta.
Siete minutos más
Las interrupciones y las revisiones del VAR hacen que el árbitro Ramírez agregue siete minutos al primer tiempo. Se jugará hasta los 52.
Chocan Salas y Ascacíbar
El delantero de River y el capitán de Estudiantes chocan en la mitad de la cancha. El futbolista del Pincha acusa un golpe en su muñeca izquierda. Salas recibe la tarjeta amarilla, al igual que el paraguayo Santiago Arzamendia, lateral izquierdo de Estudiantes.
¡Roja para Martínez Quarta!
Apenas un minuto y medio después de ver la primera tarjeta amarilla, Martínez Quarta es expulsado. Le deja el codo izquierdo arriba a José Sosa y deja a su equipo con diez jugadores.
Amonestado Martínez Quarta
El defensor de River le va muy fuerte a Santiago Ascacíbar y ve la tarjeta amarilla. El capitán de Estudiantes queda tendido en el suelo, tocándose su tobillo derecho tras la infracción. De a poco, se recupera y sigue en el campo.
River regula... y Estudiantes no puede
River saca el pie del acelerador y cede la pelota al local. Pero Estudiantes de La Plata no sabe cómo atacar ni generarle peligro al Millonario. Apenas un par de pelotas paradas. Casi nada de juego asociado. Gana el equipo dirigido por Marcelo Gallardo por 2-0.
Se fastidia Eduardo Domínguez
Al entrenador de Estudiantes de La Plata no le gusta nada el primer tiempo de su equipo. Se fastidia cada vez que el Pincha pierde la pelota y habla con sus ayudantes. Lo más probable es que en el entretiempo haga cambios en la formación.
Choque de cabezas: Portillo y Martínez Quarta
El partido se detiene unos instantes porque chocan sus cabezas Portillo y Martínez Quarta, ambos defensores de River. Los hinchas de River se enojan porque el árbitro Ramírez para el partido para que reciban atención médica.
Cambio en Estudiantes
Santiago Núñez reemplaza al lesionado González Pirez, lesionado, en el Pincha.
¡Gol de River!
Define Nacho Fernández tras un centro de Fabricio Bustos, y tras un mal despeje de Facundo Rodríguez. La pelota parece dar en el brazo, por lo que la jugada es revisada por el VAR. Fernando Echenique, el asistente tecnológico, llama a revisión a pie de campo al árbitro principal, Nicolás Ramírez. “Luego de la revisión a pie de campo, observo que el gol es totalmente válido. No ha impactado el balón en el brazo”, dice el árbitro, que antes amonestó a Eduardo Domínguez por protestar. El gol se produce cuando el Millonario tenía un hombre de más por la lesión de González Pirez.
¡Gol de River!
Giuliano Galoppo convierte tras un córner, le gana a su marcador (José Sosa) y anota el primer tanto en La Plata. Es su sexto festejo con la camiseta de River, y el cuarto en este torneo.
River, más incisivo
River sale decidido a lastimar al Pincha. Maximiliano Salas, por la banda izquierda, es el hombre elegido para ir hasta el fondo y tirar el centro. A punto estuvo Driussi de convertir el primer gol del encuentro.
¡Empieza el partido!
Nicolás Ramírez da la orden y Estudiantes y River ya juegan en La Plata.
Portillo espera un "partido intenso"
Juan Carlos Portillo, por su parte, vislumbra un “partido intenso y cerrado” con Estudiantes. “Siempre es lindo venir y enfrentarlo. Estamos preparados”. El ex Talleres de Córdoba, que será titular, agrega: “La doble fecha FIFA nos sirvió para trabajar. Estuvimos preparando varios partidos así que hoy venimos bien trabajados”.
Facundo Rodríguez: "River es un equipo duro"
El defensor Facundo Rodríguez habla con la transmisión de ESPN Premium en la previa del partido: “River es un equipo duro, con grandes jugadores. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, un lindo plantel que está hecho para pelear cosas en los dos frentes. Creo que se va a dar un lindo partido”.
Los elegidos de Eduardo Domínguez
El entrenador del equipo local, Eduardo Domínguez, tiene definida a su formación inicial para recibir a River. Estudiantes, que usará la camiseta alternativa, negra, saldrá a la cancha con este equipo: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia, Santiago Ascacíbar, José Sosa, Mikel Amondarain, Tiago Palacios; Facundo Farías, Alexis Castro.
De negro esta tarde 🏟️✔️. pic.twitter.com/otognYxmp0— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 13, 2025
El probable equipo de River
Marcelo Gallardo, entrenador de River, dispondrá la siguiente formación inicial para buscar la victoria en la ciudad de las diagonales: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
¡Así forma el Millonario frente a Estudiantes! ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/qAFhxLJtoN— River Plate (@RiverPlate) September 13, 2025
El historial entre ambos
Estudiantes y River se enfrentaron en 197 ocasiones, con una gran supremacía del equipo millonario. Los de Núñez se impusieron en 105 enfrentamientos, mientras que 47 encuentros terminaron con victoria del Pincha. En los restantes 45 partidos hubo empate.
Promesa de partidazo
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que desde las 19 sostendrán Estudiantes de La Plata y River, por la octava fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos tienen Copa Libertadores la próxima semana, pero sus entrenadores no cuidarán demasiado en busca de conseguir los tres puntos. El encuentro se disputará en el estadio Uno, tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez y la televisación de ESPN Premium.
