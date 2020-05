Fuente: EFE

LA PLATA.- Estudiantes sigue enamorado de Alejandro Sabella y, entonces, parece no tener ojos para otros entrenadores. Como el romance no fue hace mucho, el sentimiento sigue ahí. Firme. Para colmo, la ilusión de un posible regreso no lo ayuda a olvidar. A despegarse. A soltar, como está de moda decir ahora.

Los DT desfilan. Desde principios de 2011, momento en el que se fue Pachorra, dirigieron al Pincha 14 directores técnicos : 11 confirmados en su cargo (uno de ellos estuvo dos veces) más tres interinos que no se quedaron con el puesto (Luis Suárez, Martín Zuccarelli y Pablo Quatrocchi). Los procesos duraron nueve meses de promedio y gracias a dos excepciones que pasaron la barrera del año.

Lo curioso es que, en la última década, el club platense creció. Dio un salto de calidad. Mejoró notoriamente sus instalaciones, construyó un moderno estadio y consolidó su proyecto educativo. Sin embargo, solo en un par de ocasiones logró escaparse de la medianía en el aspecto futbolístico. Desde la partida de Sabella, no pudo volver a consolidarse en los primeros planos de la competencia local y menos aún del ámbito internacional.

¿Por qué no pudo? A pesar de que la construcción de la cancha le quitó dinero al fútbol profesional y esa merma de presupuesto repercutió en las campañas, también es cierto que a Estudiantes le cuesta horrores afianzar un proyecto. Tuvo entrenadores identificados con la institución y ajenos a su historia; probó con jóvenes y con veteranos. Ninguno convenció del todo. ¡Ninguno! "Que este estilo acá no va", "que el sistema no cierra", "que hace mal los cambios".

¿Por qué le pasa esto al Pincha? Porque el club sigue anclado a la imagen del pasado y entonces todo lo compara con aquel ciclo mágico. Su gente, en realidad, quiere a Sabella. Por eso sueña con su vuelta, exige una oportunidad para la dupla Camino-Gugnali (quienes eran sus ayudantes de campo) o hasta pide por el preparador físico que trabajaba con Pachorra ( Pablo Blanco ).

"Alejandro tiene todo", asegura el ex futbolista Rodrigo Braña y así explica su categórica afirmación: "Es un director técnico brillante y un ser humano excepcional. Sabella es sabiduría, profesionalismo, humildad, docencia y bondad". Para el Chapu y para muchos hinchas, el ex entrenador de la selección nacional representa la perfección. O, al menos, la perfección para la idiosincrasia de Estudiantes: trabajador, pragmático, respetuoso y ganador.

Con ese pasado cercano tan resplandeciente, todo tiene gusto a poco. El último torneo de Pachorra en el Pincha (Apertura 2010) está próximo a cumplir diez años . Si bien es un buen momento para que el club platense deje de mirar hacia atrás y mire hacia adelante, bien vale repasar cuánto estuvieron y cómo les fue a los técnicos que sucedieron a Sabella. Una forma de comprobar que Estudiantes, desde hace tiempo, padece el efecto de la vara alta. A varios de ellos no les fue mal, pero sí en la comparación con Pachorra. Si algunos hubieran estado en los '90, les hubiesen hecho un monumento.

El balance: cómo le fue a cada DT

Eduardo Berizzo: dirigió a Estudiantes a comienzos de 2011 y completó apenas tres meses. Lo condenó la eliminación de la Copa Libertadores, con Cerro Porteño, en octavos de final. Significó un golpe duro, que no pudo asimilar y se fue menos de un mes después de aquella decepción.

Partidos: 23.

Ganados: 8.

Empatados: 7.

Perdidos: 8.

Porcentaje de puntos: 44,92 %.

Miguel Angel Russo: permaneció en el cargo cuatro meses, desde mediados de 2011. Pese a que el Pincha se reforzó mucho y bien (diez incorporaciones, entre ellas Justo Villar, Christian Cellay, Carlos Carbonero, Mariano González, Mauro Boselli y Duván Zapata), el equipo no anduvo.

Partidos: 16.

Ganados: 3.

Empatados: 4.

Perdidos: 9.

Porcentaje de puntos: 27,08 %.

Juan Manuel Azconzábal: el Vasco asumió a fines de 2011 y duró hasta abril de 2012 (5 meses). Su ciclo comenzó muy bien, pero fue de mayor a menor y el adiós llegó luego de la primera mala racha. Su renuncia fue sorpresiva: "No es bueno estar cinco partidos sin ganar y yo quiero lo mejor para el club".

Partidos: 19.

Ganados: 9.

Empatados: 6.

Perdidos: 4.

Porcentaje de puntos: 57,89 %.

Diego Cagna : su proceso se prolongó durante nueve meses, entre mediados de 2012 y comienzos de 2013. Tras un campeonato discreto (28 puntos en 19 fechas), el torneo siguiente empezó realmente torcido (tres unidades en siete jornadas) y el director técnico pagó las consecuencias.

Partidos: 26.

Ganados: 8.

Empatados: 7.

Perdidos: 11.

Porcentaje de puntos: 39,74 %.

Mauricio Pellegrino : el único proceso que llegó a los dos años luego del alejamiento de Sabella. Fueron justo 24 meses, entre abril de 2013 y abril de 2015. Obtuvo el tercer puesto del Torneo Final 2014 y salió airoso del primer cruce internacional entre Estudiantes y Gimnasia (Sudamericana 2014). Con él, además,

despegaron Joaquín Correa y Guido Carrillo. Lo echaron tras una mala racha que puso en riesgo la clasificación a octavos de final en la Libertadores 2015.

Partidos: 94.

Ganados: 39.

Empatados: 30.

Perdidos: 25.

Porcentaje de puntos: 52,12 %.

Gabriel Milito (primera etapa): estuvo desde abril hasta fines de 2015 y decidió irse tras ocho meses más que positivos; quedó la sensación de que el club podría haber hecho un mayor esfuerzo para retenerlo. A pesar de su excelente cosecha de puntos, buena parte de la gente lo miraba de reojo. El estilo de juego, la crítica más repetida por los hinchas.

Partidos: 30.

Ganados: 16.

Empatados: 8.

Perdidos: 6.

Porcentaje de puntos: 62,22 %.

Nelson Vivas: su ciclo se extendió durante un año y cinco meses, desde el inicio de 2016 hasta mediados de 2017. Con él como DT, Estudiantes salió tercero del Torneo 2016 y fue protagonista del Campeonato 2016/17. Hizo debutar a dos futbolistas que luego representaron ventas millonarias (Santiago Ascacibar y Juan Foyth). Las eliminaciones en fase de grupos de la Libertadores y de la Copa Argentina ante el modesto Pacífico de Mendoza precipitaron su salida.

Partidos: 56.

Ganados: 29.

Empatados: 14.

Perdidos: 13.

Porcentaje de puntos: 60,11 %.

Gustavo Matosas: su proceso duró un suspiro: tres meses, de junio a septiembre de 2017. Dirigió apenas siete partidos y lo insólito es que la sumatoria de puntos no fue tan mala. Renunció luego de la eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana y la dirigencia aceptó su decisión.

Partidos: 7.

Ganados: 3.

Empatados: 1.

Perdidos: 3.

Porcentaje de puntos: 47,61 %.

Lucas Bernardi: fue DT del Pincha durante siete meses, desde septiembre de 2017. Otro ciclo corto, que además tuvo un receso de verano en el medio. Si bien nunca halló regularidad, se fue cuando su equipo aún tenía chances de clasificar a octavos de final de la Libertadores (algo que finalmente ocurrió).

Partidos: 26.

Ganados: 10.

Empatados: 6.

Perdidos: 10.

Porcentaje de puntos: 46,15 %.

Leandro Benítez: empezó como interino pero se aseguró el cargo gracias a una heroica clasificación a octavos de la Libertadores: debía ganarle a Nacional por dos de diferencia, perdía 1-0 e hizo tres goles en los últimos 30 minutos. Su equipo fue de mayor a menor y se fue a los nueve meses (estuvo entre mayo de 2018 y febrero de 2019).

Partidos: 29.

Ganados: 8.

Empatados: 9.

Perdidos: 12.

Porcentaje de puntos: 37,93 %.

Gabriel Milito (segunda etapa): fue el técnico de Estudiantes de marzo de 2019 a marzo de 2020 (justo un año), pero nunca alcanzó aceptación total: no la consiguió cuando venció al Gimnasia de Diego Maradona ni cuando estuvo de racha. El detonante de su salida fue la eliminación de la Copa Argentina, a manos de Laferrere.

Partidos: 34.

Ganados: 12.

Empatados: 12.

Perdidos: 10.

Porcentaje de puntos: 47,05 %.

Leandro Desábato: es el actual técnico de Estudiantes. Dirigió un solo encuentro, en marzo de este año: fue por la última fecha de la Superliga 2019/20 y su equipo cayó 2-1 ante Racing. El Pincha no llegó a debutar en la Copa de la Superliga.

Partidos: 1.

Ganados: -

Empatados: -

Perdidos: 1.

Porcentaje de puntos: 0 %.