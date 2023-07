Estudiantes vs. Racing, por la Liga Profesional: jugaron un típico partido sin goles, que pareció fuera de contexto y de agenda

escuchar

Casi sin emociones pasó el partido en el Estadio Uno de La Plata, entre Estudiantes y Racing. El 0 a 0 describe a la perfección a un encuentro en el que las imprecisiones y la pierna fuerte fueron la constante. Con un equipo local que tiene el foco puesto en los playoffs para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se jugará el próximo martes, y con una Academia con muchas bajas, el choque pareció más una obligación del calendario que un desafío para ambos equipos.

Las tres modificaciones que intentó Eduardo Domínguez en su equipo durante el primer tiempo no pudieron torcer el rumbo de un encuentro que ya desde el inicio parecía tener marcado a fuego el 0 a 0. Con el correr de los minutos, incluso pareció que tanto a Estudiantes como a Racing era un resultado que no les molestaba. Sobre todo, al visitante. El cansancio por sólo tener 72 horas de recuperación de los duelos del miércoles pasado, sumado a que no había demasiado en juego para ninguno fueron el molde en el que se movió este empate.

A 26 días del inicio de la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Nacional de Medellín, Racing salió a jugar en La Plata con una alineación que incluía a cuatro juveniles que hizo debutar Fernando Gago este año y que acumulan apenas un puñado de partidos en Primera, como Tomás Avilés, Santiago Quirós, Emiliano Saliadarre y Baltasar Rodríguez. En el banco, de los diez futbolistas que se sentaron al lado del entrenador, a excepción de Tagliamonte, Fértoli y Maximiliano Moralez, siete eran juveniles que sólo suman algunos minutos en Primera o aún no debutaron.

No se trata de una rotación por la seguidilla de partidos ni de una apuesta del DT: entre lesionados, bajas y sanciones este es el plantel del que dispone hoy la Academia, a la espera de refuerzos para la segunda mitad del año. Con Miranda, Vecchio y Carbonero recuperándose de sus lesiones ligamentarias, más Moreno, Romero, Rojas y Reniero con molestias menores, la expulsión de Hauche, el conflicto contractual de Pillud y las salidas de Matías Rojas, Oscar Opazo, Jonathan Galván, Paolo Guerrero y Edwin Cardona, Gago se quedó con un plantel muy corto para el tramo final del campeonato.

Sin embargo, el DT que ya lleva 93 partidos en la mitad celeste y blanca de Avellaneda, parece haberse acomodado luego de lo que fue un semestre tumultuoso. Racing encontró otros caminos luego de la crisis que se autogeneró por intentar parecerse a un equipo que ya no podía ser, como fue la gran versión del 2022. Con el 4-3-3 como bandera, Gago probó nombres y variantes que no funcionaron durante la primera parte del año. En el último tiempo, apostó por otras estrategias.

Al igual que en los dos encuentros anteriores, en La Plata la Academia jugó con una línea de cinco defensores en el fondo, con la particularidad de que el lateral por la izquierda fue Gonzalo Piovi, habitual zaguero. Tras transformarse en el equipo más goleado del campeonato, este sistema le dio más solidez defensiva. Pero además, Racing recuperó parte de la que había sido su identidad, con movimientos automatizados y una buena fluidez de pelota. Le faltó profundidad a Racing ante Estudiantes, algo que tal vez se puede explicar por los nombres de su tridente de ataque, Nicolás Oroz, Saliadarre y Rodríguez.

“En el primer tiempo estuvimos en partido, tuvimos situaciones, encontramos lo que veníamos a buscar, hubo buenos movimientos y logramos llegar por banda. En el segundo tiempo ellos cambiaron y pusieron uno más en el medio, entonces tuvimos que defender más bajo y nos costó generar”, dijo Gago tras el partido.

Y sobre el balance del semestre y los próximos pasos, el entrenador de Racing agregó: “Es difícil hacer un balance sin haber terminado, tampoco vamos a poder hacerlo al fin del torneo porque pocos días más tarde jugamos Copa Libertadores y después tenemos la Copa de la Liga, es un problema para sumar refuerzos, comparado con los equipos de otros países que tienen más tiempo de trabajo para sus incorporaciones”.

“Competir”, había sido la muletilla que repetía Gago a lo largo de todo el 2022, en algún momento un concepto que de tan reiterado empezó a molestar en los hinchas. Entre la fecha 10 y 17 de este campeonato se olvidó de ese lema. En este último tramo, ya parece haber recuperado esas ganas de competir: llegó a los ocho partidos sin derrotas en el torneo local (cinco empates, tres victorias). Incluso en un partido al que llegó con la complicación de tener muchas bajas, ante un rival de peligro, un Racing plagado de juveniles estuvo a la altura. Aunque con 31 goles es el segundo equipo más goleado del campeonato, en las últimas tres fechas a Arias sólo le convirtieron un gol. Una buena manera para empezar a dar vuelta la página de una primera mitad de año demasiado irregular.