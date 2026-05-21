Estudiantes perdió ante Flamengo por un error de Muslera y quedó complicado en la Copa Libertadores

Estudiantes llevaba de buena manera el desarrollo frente a Flamengo, en el estadio Maracaná. Aguantaba la igualdad sin goles y el cotejo, correspondiente al Grupo A de la Copa Libertadores, no se alejaba de la paridad. Sin embargo, una mala decisión de Fernando Muslera al ir a atrapar una pelota que había ingresado en su área, cambió el resultado y dejó a su equipo en desventaja.

Iban 19 minutos de la segunda mitad cuando a Bruno Henrique le llegó la pelota en su zona, el extremo izquierdo. Entre la marca del lateral derecho Eric Meza y el acercamiento de Mikel Amondarain para colaborar en la marca, lograron encerrarlo y forzaron al brasileño a intentar escapar por el medio de ambos tirando la pelota larga.

Evertton Araujo y Guido Carrillo disputan la pelota en el aire Bruna Prado - AP

Sin embargo, se le fue demasiado larga. El brasileño no se resignó y se metió en el área chica, pero la zona defensiva del Pincha estaba cómoda: Santiago Núñez llegó a la cobertura para que el arquero uruguayo la tomara sin inconvenientes. No obstante, sorprendió a sus compañeros con la manera de intervenir: en lugar de tomarla con las manos, decidió barrer con las rodillas y así, con una de ellas, sacarla de la zona de peligro.

Su maniobra hizo que la pelota se levantara apenas, pero suficiente como para que rozara en el propio Núñez y quedara viva en el área. Y ahí no hubo sorpresa para Pedro: más despierto que todos, anticipó a Meza con un toque y enseguida resolvió con un zurdazo que también expuso otro error de Muslera, que quedó mal parado ante su desconcierto y desesperación por volver. El gol fue inevitable.

ERROR DE MUSLERA Y GOL DE FLAMENGO: Pedro puso el 1-0 del Mengao contra Estudiantes en El Maracaná por la fecha 5 del Grupo A de la CONMEBOL #Libertadores.



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El respaldo del Cacique

Al realizarse la ya habitual pausa de rehidratación, donde los micrófonos oficiales se acercan para escuchar lo que charlan los equipos con sus entrenadores, el arquero charrúa se mostró cabizbajo y ofreció disculpas. Palabras que hicieron reaccionar a Alexander Medina, su técnico, para sacarlo de la desazón: “¡Ey! ¿Qué perdón? ¡Las bolas! ¡Nos salvaste mil veces, dejá de romper los huevos! Vamos a olvidarnos", fue lo primero que se oyó de su compatriota a la hora de las indicaciones.

CONMEBOL #Libertadores | "¿Qué perdón?, nos salvaste mil veces", la arenga del cacique Medina a Fernando Muslera tras su error.



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Sin embargo, lejos de una reacción del equipo, el error terminó siendo clave. La apertura del marcador fue un alivio para Flamengo, que no viene de rachas agradables para sus hinchas. Se activó y pudo haber ganado por algún gol más, mientras que el cuadro platense bajó su rendimiento y lejos estuvo de aproximarse a una igualdad.

Así las cosas, con un encuentro más con respecto al Mengão, el tanto de Pedro dejó sin chances al conjunto pincharrata de lograr el primer puesto y deberá luchar por el segundo con Independiente Medellín, de Colombia, al que recibirá en el estadio UNO el próximo martes: un encuentro crucial que sentenciará si Estudiantes avanza a los octavos de final o bien termina en el tercer lugar y juega el repechaje para continuar su participación internacional en la Copa Sudamericana.