La calculadora de Boca en la Copa Libertadores 2026: las combinaciones que necesita para llegar a octavos de final

Boca depende de sí mismo para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Pero tras el empate 1 a 1 de este martes frente a Cruzeiro por la fecha 5, el xeneize quedó momentáneamente en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo D, por lo que se vio obligado a tener la calculadora en mano para saber qué tiene que ocurrir para que pase de ronda. Por lo pronto, lo conseguirá con una victoria en la última fecha ante Universidad Católica. Si no suma de a tres, necesitará un guiño del destino.

El equipo dirigido por Claudio Ubeda podría llegar a la jornada decisiva en el tercer puesto de su zona, lo que lo llevaría a jugar los playoffs de 16vos de final de la Copa Sudamericana. Para que pase eso, el equipo chileno debe ganarle a Barcelona de Ecuador en el partido de este jueves a las 21.30 (horario argentino), que le bajará el telón a la quinta fecha. Así, la U quedaría primera con 10, los brasileños segundos con ocho, los argentinos terceros con siete y los ecuatorianos últimos con tres.

Claudio Ubeda tiene que aceitar el funcionamiento de Boca para pasar a octavos de final Gilson Lobo - AP

Las combinaciones que Boca necesita para pasar a octavos de final

Si le gana a Universidad Católica se clasifica, aunque los resultados determinarán si queda primero o segundo.

Si empata depende de los demás resultados. Podría darse el caso que Barcelona llegue a 9 puntos y gane el grupo, y los otros 3 terminen con 8. Allí prevalecerá el equipo que tenga más goles a favor en los partidos entre sí.

Si pierde contra los chilenos, quedará eliminado.

Boca tiene la misma cantidad de puntos que Universidad Católica, pero los supera en la tabla de posiciones. Esto se debe al cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a partir de esta edición: ahora se utiliza el sistema de desempate “olímpico”. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.

Si culmina en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones, se clasificará a octavos de final. La buena noticia es que depende de sí mismo: avanzará con un triunfo ante los chilenos. Si no lo consigue y termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores, pero accederá a los playoffs de la Copa Sudamericana contra un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de ese campeonato. Si queda último se despedirá de la competencia.