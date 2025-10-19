Estudiantes vs. Gimnasia, en vivo

Estudiantes y Gimnasia se enfrentan este domingo en un partido interzonal correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria en una nueva edición del clásico de La Plata. El encuentro se disputa en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Facundo Tello. Ambos necesitan ganar, aunque tienen diferentes urgencias.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 13 de abril de este año, por la fecha 13 del Torneo Clausura.En aquella oportunidad, empataron 1 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo por las anotaciones de Lucas Castro -G- y Luciano Giménez -E-. El antecedente más reciente en UNO es del 28 de julio de 2024, por la Liga Profesional: fue goleada de Estudiantes por 4 a 1 con un doblete de Guido Carrillo y sendas anotaciones de Santiago Ascacibar y José Sosa (David Zalazar descontó para el Lobo).

En el Lobo se dio la particularidad que está debutando en primera división Nicolás Barros Schelotto, hijo de Guillermo (referente de Gimnasia y actual DT de Vélez). El mediocampista de 19 años llegó desde la MLS y su aparición desde el arranque fue una de las decisiones que tomó Fernando Zaniratto, entrenador interino designado luego del despido de Alejandro Orfila tras la derrota ante Talleres de Córdoba por 2-1. La otra decisión fue el regreso desde el inicio del Pata Castro, experimentado volante (36) que no venía siendo tenido en cuenta por Orfila, ni siquiera había sido convocado en los cuatro encuentros anteriores.

LO TUVO ESTUDIANTES ❌ El palo salvó a Gimnasia



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/bwTZnHI5l9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025

Estudiantes, de la mano de Eduardo Domínguez, se la jugó por el esquema que más viene utilizando en su ciclo en La Plata, el 4-2-3-1, con Muslera; Román Gómez, Núñez, Facundo Rodríguez y Arzamendia; Ascacibar y Amondarain; Tiago Palacios, Medina y Cetré; Carrillo de 9 como principal referencia ofensiva. En los primeros 20 minutos la posesión fue muy favorable al Pincha, con el 72% de la tenencia del balón.

La primera chance clara la tuvo a los 11 minutos el local, de pelota parada. Un tiro libre lateral ejecutado con rosca por Cetré fue cabeceado por Palacios y la pelota dio en el palo izquierdo de Insfrán. Y en la misma acción, la volvió a meter Amondarain al punto penal y Carrillo ensayó un taco que le cayó a las manos del arquero.