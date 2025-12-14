Estudiantes y un festejo especial con Verón: la paradoja del campeón que se rebela a la AFA y es celebrado por el poder político

SANTIAGO DEL ESTERO (Enviado especial).- El sonido es ensordecedor. No importa cuán fuerte griten los hinchas de Estudiantes en el momento de la premiación al equipo que acaba de proclamarse campeón del Clausura 2025, contra todos los pronósticos que existían antes de los playoffs. Los 13.500 fanáticos del Pincha cantan lo mismo, con todas sus energías, pero paradójicamente la escena parece propia de un video cuyo audio fue muteado.

Abren la boca lo máximo posible y exigen la garganta hasta que las cuerdas vocales terminen de romperse, en una noche en la que ya las gastaron para celebrar el agónico empate de Guido Carrillo, en tiempo de descuento, y la culminación de la tanda de penales en la que hubo victoria (5-4) ante Racing. Gritan “¡Chiqui Tapia botón!/ ¡Chiqui Tapia botón!/ ¡Sos un hijo de p…, la p… madre que te parió!”, pero lo que se oye mientras el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es insultado es una cortina musical puesta a máximo volumen.

El presidente Juan Sebastián Verón y el DT Eduardo Domínguez con la Copa del Torneo Clausura 2025 Prensa Estudiantes de La Plata

A esa versión instrumental que taladra los oídos, se expande y retumba contra los modernos techos del estadio, también la organización la intercala con la canción Cómo me voy a olvidar. Entonces, entre épica y un hit de Los Auténticos Decadentes, Claudio Tapia cuelga las medallas a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico cuyo club es hoy su enemigo principal.

Eduardo Domínguez, el entrenador que por cuarta vez desde que está en Estudiantes hace que el cancionero de la tribuna incluya el ”dale campeón”, hablará durante la premiación sin decir ni una palabra. Mientras los hinchas descargan su bronca en Tapia, aunque para los presentes pareciera una mímica porque la música sigue y sigue elevándose, Domínguez borra cualquier tipo de sonrisa o mueca de satisfacción cuando se para frente al presidente de la AFA. Casi sin establecer contacto visual, cumple el protocolo de estrecharse la mano y recibe la presea por ganar otro título.

Domínguez recibe muy serio el saludo de Tapia

Tapia no se inmuta. Con una sonrisa tan amplia como digna de un comercial de pasta dentífrica, sigue adelante con la premiación de los campeones, quienes antes de esa ceremonia armaron espontáneamente un pasillo de honor para aplaudir a los jugadores y cuerpo técnico de Racing, que se marchó de esta provincia con el desconsuelo de no haber coronado con otro título un año de grandes actuaciones (ganó la Recopa en febrero).

En la construcción de historias que generan o potencian un legado, Estudiantes recordará a sus protagonistas actuales como los campeones del pasillo. Ese acto de repudio al título otorgado a Rosario Central fortaleció al plantel, que se negó a seguir el forzado protocolo dispuesto por la AFA porque interpretaba que se trataba de otra cosa: la búsqueda de una humillación pública.

“Que 2026 Te/Nos Espera!! Cuidate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Fútbol Argentino”, había escrito Pablo Toviggino, el todopoderoso tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, en un mensaje que conjugó una amenaza hacia el futuro y el regocijo por una potencial escena de sumisión del plantel pincha.

“Lo del pasillo fue un pensamiento que teníamos puertas adentro y lo decidimos manifestar. Después no hicimos ninguna declaración porque para nosotros se terminó ahí. De eso, que sigan hablando otros. Este es un club que siempre se fortalece y alimenta de las cosas adversas o de situaciones en las que muchos no creen. Nos hizo más fuertes”, reconoció Leandro González Pirez, quien llegó a Estudiantes este año, sobre el impulso positivo que causó puertas adentro el frustrado intento aleccionador de la AFA y el Tribunal de Disciplina.

El festejo de los jugadores de Estudiantes tras el penal errado por Pardo Fotobaires / Juan Jose Garcia

Terminada la premiación, esa que con la tan elevada música épica y también de Los Decadentes protegió a Tapia de la exposición pública del repudio, los futbolistas comenzaron a ofrendar el trofeo a la gente. En ese contexto, se acercaron con la copa de campeón a la platea baja oeste, donde estaba Juan Sebastián Verón, el presidente suspendido por un semestre para sus funciones dirigenciales debido al espaldazo a Central.

“No soy seca-nuca, soy soldado de la Bruja”, se unió a coro la popular y la platea, mientras el ex mediocampista alzaba el trofeo desde la ubicación a la que fue con su familia y con todos los allegados de los jugadores y del cuerpo técnico. En la tierra de Toviggino, actor clave para entender la designación de Santiago del Estero como la recurrente sede de las finales del fútbol argentino pese al calor y a las malas condiciones del campo de juego, Verón se mostraba pleno.

Claudio Tapia le entrega la Copa del Clausura a Santiago Ascacibar, capitán de Estudiantes Fotobaires / Juan Jose Garcia

“Que los jugadores me hayan acercado el trofeo es un lindo gesto que significa mucho y no me lo esperaba, estoy agradecido”, afirmó el mandamás del Pincha luego de ingresar a la cancha como parte de los allegados, y agregó: “Hay emoción que no la puedo largar. Me hace reflexionar y saber que las cosas buenas siempre prevalecen sobre las malas”.

Verón y su Estudiantes resultan protagonistas de una interesante paradoja: la de los dos lados del poder. Castigado por la AFA, es el rebelde que termina quedándose con todo, pero a su vez este logro y el enfrentamiento con Tapia es abrazado por el mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei, como una bandera. De fondo, otro partido: la disputa por el control del fútbol argentino.

“EdeLP! Fin”, publicó Milei sobre la victoria del León, al que ya había apoyado durante las últimas semanas con mensajes y gestos, como ubicar camisetas albirrojas detrás suyo en la Casa de Gobierno o compartir fotografías y frases alusivas a leyendas como Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo.

EdeLP!

Fin. — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Socio de Boca, cuyas últimas elecciones lo tuvieron presente –con silbidos incluidos- para votar a la lista de Mauricio Macri (quien se ausentó y perdió con Juan Román Riquelme), Milei se transformó en un pincha más. Para el presidente de la Nación, que considera que las Sociedades Anónimas Deportivas debieran tener lugar en la Argentina, Estudiantes se convirtió en el motor para arremeter otra vez contra Tapia y Toviggino.

Patricia Bullrich, flamante senadora y ex ministra de seguridad nacional, es hincha de Independiente pero no dudó en cambiar de camiseta, ya que también celebró la nueva estrella de Estudiantes. “Los que hacen las cosas bien!”, escribió al repostear al diputado Damián Arabia, quien subió una foto abrazado a Bullrich con la leyenda “Estudiantes campeón, vamos Verón!”.

“Mi política es Estudiantes”

Verón, una vez estallado el pasillogate, se expresó en distintas entrevistas sobre la connotación política extradeportiva que tomó el asunto. “Lo primero es agradecerle (a Milei). No quiero nada más que la mejora del fútbol. Como está muy atravesado por la política, posiblemente uno cree que tomé partido por algo para representar a alguien, y la realidad es que no. Siempre dije que para mí la política es Estudiantes: ni peronista, ni radical, ni derecha o izquierda; mi política es Estudiantes y nada más”, aseguró la Bruja, cuya intención –al menos pública- es no estar de un lado ni otro de la grieta nacional.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, en la tribuna, como un hincha más en la final Nicolas Aguilera - AP

Sin embargo, mucho antes de la existencia del pasillo ante Central, a principios de 2025, desde el Poder Ejecutivo también mostraban aprobación al intento de Verón por hacer ingresar al empresario Foster Gillett como inversor en el Pincha. El acuerdo entre ellos jamás llegó ni a votarse y generó resistencia en la vida interna política de Estudiantes, que por intermedio de Gillett había recibido como refuerzo a Cristian Medina, de Boca.

“Trabajar con capitales privados que aporten sin romper la esencia”, había resumido el presidente de Estudiantes, en una charla con Claudio Zuchovicki para LA NACION, sobre su modelo ideal. En esa misma entrevista, advirtió que “Argentina podría tener un sistema único donde convivan lo social y lo empresarial. Pero es complejo, porque acá siempre se vive en los extremos. La inversión privada no mata la pasión”.

Al que liquidó la gestión Gillett fue a Rampla Juniors, el histórico equipo uruguayo que fue víctima del fallido mecenas estadounidense y descendió a la tercera categoría. “Estuvimos mucho tiempo sin cobrar, entrenábamos solos por nuestra cuenta, llevábamos el agua, la fruta y comprábamos el hielo para recuperarnos”, había revelado Julio Buffarini, ex San Lorenzo y Boca –entre otros-, sobre las penurias que atravesó junto con sus compañeros en ese conjunto del fútbol charrúa.

“A Foster no lo vi nunca personalmente. El club sigue dependiendo de él y, según nos decían, tenía problemas para girar el dinero. Sin embargo, teníamos que seguir jugando sin cobrar y poner la cara. Me dolió ver que compañeros no tenían plata ni para el colectivo para ir a entrenar, mientras que a compañeros argentinos les llegaban las cartas de desalojo por falta de pago de los alquileres”, detalló Buffarini, en diálogo con TyC Sports.

Fernando Muslera, quien atajó el remate de Gastón Martirena en la definición por penales y puso otra vez en carrera al equipo para luego conseguir el título, dijo durante los festejos, en pleno campo de juego, que “Estudiantes pasó por situaciones muy difíciles y de todo tipo a lo largo del año”, en relación a los vaivenes internos y también al castigo externo por el acto de rebeldía a la orden de homenajear a Central, y describió al Pincha como “un club modelo que tiene e inculca valores”.

Estudiantes es el campeón que no se arrodilló ante una orden de la AFA y protagonizó un gesto de rebeldía que trascenderá. Con Verón aclamado como símbolo, también es el campeón que por estas horas festejan las figuras políticas más poderosas del país.