El español Miguel Ángel Ramírez y el portugués Jorge Jesus, reyes de América en 2019 con Independiente del Valle y Flamengo

La Copa Libertadores de América 2018 se decidió en Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. Bruno Henrique fue distinguido por la Conmebol como el MVP del torneo y se llevó un anillo de oro amarillo de 18 quilates, con 44 diamantes blancos y 68 diamantes negros, con la inscripción 'Best of the Libertadores, Tournament'. Los icónicos Stormtroopers de Star Wars escoltaron el trofeo. Y en el año en el que se definió que los torneos de este rincón del mundo se resolverían en una final única, como sucede del otro lado del Atlántico, dos entrenadores europeos dirigieron a los campeones. Inédito: el español Miguel Ángel Ramírez condujo a Independiente del Valle al título en la Copa Sudamericana, y el portugués Jorge Jesus logró que Flamengo y la Libertadores se reencontrasen después de casi cuatro décadas. Una segunda colonización, ahora futbolística.

Jorge Jesus anda por los 65 años y Ramírez, solo por los 35. Pero los embajadores invasores del Viejo Continente han dado algunos pasos en común camino a la consagración. Curiosos, por cierto. Ninguno era el técnico de los campeones continentales a principios de año. En Independiente del Valle asumió Ramírez en mayo, en reemplazo del despedido Ismael Rescalvo, para conducir a los ecuatorianos desde la segunda etapa de la Sudamericana, un camino de nueve partidos hasta la gloria. Jorge Jesus tampoco estaba en los planes del 'Mengao', hasta que aterrizó en junio en Río de Janeiro para suceder a Abel Braga y en siete escalones trepó hasta la cima de América. La última experiencia laboral de Ramírez había sido en Qatar, y la de Jorge Jesus... en Arabia Saudita. Ninguno, jamás, había rumbeado para esta parte del planeta. Y los dos amargaron a equipos argentinos en las finales.

De la península ibérica al Cono Sur. ¿La reconquista tantos siglos después? Si desde Alemania 2006 que los mundiales se los reparten los europeos (Italia-España-Alemania-Francia) y el Mundial de Clubes ha sido patrimonio de Bayern Munich-Barcelona-Real Madrid de un tiempo hasta hoy, la supremacía también llegó a estas costas. Porque es lógico que los técnicos campeones de la Champions League (el alemán Jürgen Klopp, con Liverpool) y de la Europa League (el italiano Maurizio Sarri, con Chelsea) fuesen de allá, pero también plantaron bandera en América del Sur. Los forasteros Jorge Jesus y Ramírez resolverán la Recopa 2020, un acto sin antecedentes. Después de definir la Copa Libertadores 2018 en Madrid, este ha sido un año bien europeo en América. La dominación sin fronteras.