escuchar

Tal como ocurrió con la Champions League el martes y el miércoles, la jornada de Europa League y Conference League del jueves tuvo en acción a jugadores que integran la selección argentina y que afrontarían la última ventana FIFA del año. En ella, el equipo al que dirige Lionel Scaloni se enfrentará con Uruguay y Brasil por las eliminatorias sudamericanas, el próximo jueves y el martes 21.

Uno de los duelos más esperados del día fue protagonizado por Liverpool y Toulouse en Francia. Alexis Mac Allister jugó todos los minutos, pero fue protagonista importante por una razón negativa en una sorpresiva caída del cuadro inglés por 3-2. El conjunto local se puso en ventaja a los 36 minutos por un error defensivo que aprovechó Aron Dønnum, y en el segundo tiempo Thijs Dallinga duplicó la ventaja. El descuento de Liverpool llegó mediante un gol en contra del venezolano Cristian Cásseres Jr., pero tres minutos más tarde Frank Magri restauró la diferencia.

El golazo de Diogo Jota que le dio esperanza a Liverpool

Durante gran parte del encuentro, el ex futbolista de Argentinos y Boca tuvo un pasar sumamente complicado en un mediocampo caótico, pero luego una intervención suya devolvió la ilusión a su equipo. A dos minutos del final, ganó una pelota mientras Toulouse intentaba salir y la cedió a Diogo Jota, que condujo y lanzó un remate bajo para poner 2-3 el resultado y empujar a Liverpool a un último esfuerzo para llevarse un punto en el grupo E de la Europa League.

Y en los últimos segundos del encuentro, parecía que ese esfuerzo había rendido frutos. Dominik Szoboszlai lanzó un centro desesperado para el defensor Jarell Quansah, que cabeceó hacia Darwin Núñez. El uruguayo le erró a la pelota, pero el inglés consiguió definir para alegría de los hinchas Reds... hasta que el VAR intervino y observó que, en el inicio de la jugada, Mac Allister había bajado la pelota con un antebrazo. Por ese motivo, el gol no subió al marcador y se consumó una caída inesperada para el equipo de Merseyside, que de todos modos sigue liderando la zona. Y que en el primer cruce con el cuadro francés había goleado por 5-1, dos semanas atrás.

La mano de Mac Allister que terminó impidiendo el empate de Liverpool

Al término del encuentro, el DT Jürgen Klopp se mostró molesto con la invalidación del gol. “Para mí no fue mano. La pelota le pegó en el pecho y yo no veo contacto con su brazo, siendo sincero. Quizá necesito ver una foto distinta a la que tengo. Y pasó bastante tiempo entre eso y el momento del gol”, apuntó en la conferencia de prensa.

Compacto de Toulouse 3 vs. Liverpool 2

Paredes y Dybala tropezaron y Mourinho criticó fuerte

Roma, por su parte, también tuvo una noche difícil como visitante, en su caso, de Slavia en Praga. Con Leandro Paredes como titular desde el inicio, sufrió una caída por 2-0 merced a los goles de Vaclav Jurecka y Lukas Masopust en la segunda mitad. Paulo Dybala ingresó con 25 minutos por jugar, pero no fue suficiente para revertir el resultado, y el entrenador José Mourinho fue muy crítico de sus dirigidos. “Nos ha faltado todo. El resultado es bien merecido. Ya he hablado con los jugadores, algo que no suelo hacer. Nada funcionó, jugamos muy mal. Hoy el único que no mereció perder fue [Edoardo] Bove”, sostuvo el portugués.

A pesar de las duras palabras del DT, Roma se mantiene en una posición sumamente favorable en el grupo G. Quedó por debajo de Slavia en la diferencia de goles, pero aventaja por 5 puntos a Servette, su rival de la próxima fecha, y en caso de que empate pasará a la siguiente etapa.

Síntesis de Slavia Praha 2 vs. Roma 0

La ausencia de Palacios, ¿una duda para la selección?

Bayer Leverkusen, líder de la Bundesliga alemana, ensanchó su excelente campaña con su undécimo triunfo al hilo, un récord para el club, al superar por 1-0 a Qarabag en condición de visitante gracias a un gol de Victor Boniface de penal en el cuarto minuto de adición. En la victoria del equipo diseñado por Xabi Alonso hubo una ausencia de peso, la de Exequiel Palacios, que no acompañó a Granit Xhaka en el mediocampo, como sí suele hacerlo, ni integró el banco de suplentes en Azerbaiyán.

Medios alemanes informaron antes del encuentro que el ex jugador de River no viajó, consecuencia de molestias en una rodilla debidas a un golpe sufrido durante un entrenamiento, por lo cual el DT español decidió reservarlo.

Compacto de Qarabag 0 vs. Bayer Leverkusen 1

Por otra parte, Fiorentina superó a Cukaricki por 1-0 como visitante, con un gol de M’Bala N’Zola, en un encuentro que tuvo a los argentinos Nicolás González, Gino Infantino y Lucas Martínez Quarta en el banco de suplentes, sin que ingresaran. Tampoco participó Juan Foyth en el triunfo de Villarreal sobre Maccabi Haifa por 2-1: el defensor sigue en su recuperación de una dislocación de hombro que sufrió a mediados de octubre.

En el segundo turno, de la jornada Emiliano Martínez defendió una vez más el arco de Aston Villa en un difícil choque con AZ Alkmaar, de Países Bajos. El arquero argentino tuvo mucho trabajo durante el primer tiempo, pero en el inicio de la segunda mitad Vangelis Pavlidis lo superó en un mano a mano. Por suerte para Dibu, el conjunto de Birmingham consiguió revertir el resultado con dos goles de cabeza, del defensor brasileño Diego Carlos y el delantero Ollie Watkins, para sellar el 2-1 a 10 minutos del cierre.

Compacto de Aston Villa 2 vs. AZ Alkmaar 1

A Germán Pezzella y Guido Rodríguez, por su parte, les tocó un encuentro mucho más plácido, y su Real Betis venció a Aris, de Limassol, por 4-1. Borja Iglesias, Aitor Ruibal, Marc Roca y Abde Ezzalzouli convirtieron para el conjunto español, mientras que el ruso Aleksander Kokorin descontó para el chipriota. Pezzella jugó desde el inicio en el equipo andaluz, y Rodríguez ingresó a los 13 de la segunda mitad por el mexicano Andrés Guardado.

LA NACION