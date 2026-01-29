LA NACION
Europa League, en vivo

Se cierra la fase de liga con los equipos buscando la clasificación a octavos y los playoffs

Dibu Martínez es titular en Aston Villa, junto a su compatriota Emiliano Buendía
Dibu Martínez es titular en Aston Villa, junto a su compatriota Emiliano BuendíaMartin Rickett - PA Wire

Rangers sorprende al Porto

A los seis minutos, gana 1-0 con gol de Djeidi Gassama, al Porto como local

Stuttgart se pone dos arriba

En siete minutos, le gana 2-0 a Young Boys como local.

Betis arriba en el marcador

Abde Ezzalzouli abrió el marcador para el equipo español con dos argentinos en cancha, ante Feyenoord, que le da la clasificación directa a octavos.

El primer gol de la jornada

Malmo abrió el marcador ante Genk en Bélgica a los cuatro minutos.

Llegada al segundo de juego para los de Dibu

Tiro de lejos y en el rebote vuelve a salvar el arquero de Salzburgo a su equipo con algo de fortuna, evitando el primer gol del partido.

Comenzó la última jornada de la Europa League

Ya se juegan los 18 partidos que cierran la fase de liga. Se definen los ocho clasificados directos a octavos, los que irán al repechaje y los que quedarán eliminados.

Dolor en la previa por la tragedia de PAOK

Siete hinchas del club griego murieron en un accidente vial en Rumanía camino a Lyon, donde PAOK enfrenta al Olympique. Viajaban en minibús cuando chocaron contra un camión. El club y el país lamentan la tragedia. Se realizará un sentido minuto de silencio en el inicio del partido.

Todo lo que se juega hoy en la Europa League

Hay mucho en juego: Roma debe ganar para asegurar su lugar en octavos de final. Bologna también se juega su chance de colarse entre los ocho o quedar en los playoffs. Aston Villa y Lyon ya están adentro. Porto y Betis pelean también por un lugar en octavos mientras que Nottingham Forest la tiene más complicada, dependiendo mucho de otros resultados.

Los argentinos protagonistas

Emiliano Dibu Martínez será titular en Aston Villa, junto con Emiliano Buendía, ya clasificados a octavos de final.

En Betis, Chimy Ávila jugará desde el inicio junto con Valentín Gómez, mientras que Lo Celso, debido a una lesión muscular, no es parte de la convocatoria. Buscarán asegurar su lugar en octavos de final.

Los 18 partidos en simultáneo

Aston Villa vs. Salzburgo

Celtic vs. Utrecht

Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Europa League

Desde las 17 se estarán jugando en simultáneo los 18 partidos de la última fecha de la fase de liga de la Europa League: quedarán definidos los que obtengan el pasaje directo a los octavos y qué equipos deberán pasar por los playoffs, además de los que quedarán afuera de todo. Los partidos serán transmitidos por ESPN y Disney+, aunque también podrán seguir el minuto a minuto por acá.

