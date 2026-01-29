Europa League, en vivo

Emiliano Dibu Martínez será titular en Aston Villa, junto con Emiliano Buendía, ya clasificados a octavos de final.

Your Villa XI in the #UEL tonight 🫡 pic.twitter.com/ENEwKFaqYU — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 29, 2026

En Betis, Chimy Ávila jugará desde el inicio junto con Valentín Gómez, mientras que Lo Celso, debido a una lesión muscular, no es parte de la convocatoria. Buscarán asegurar su lugar en octavos de final.