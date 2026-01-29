Europa League, en vivo
Se cierra la fase de liga con los equipos buscando la clasificación a octavos y los playoffs
Rangers sorprende al Porto
A los seis minutos, gana 1-0 con gol de Djeidi Gassama, al Porto como local
Stuttgart se pone dos arriba
En siete minutos, le gana 2-0 a Young Boys como local.
Betis arriba en el marcador
Abde Ezzalzouli abrió el marcador para el equipo español con dos argentinos en cancha, ante Feyenoord, que le da la clasificación directa a octavos.
El primer gol de la jornada
Malmo abrió el marcador ante Genk en Bélgica a los cuatro minutos.
Llegada al segundo de juego para los de Dibu
Tiro de lejos y en el rebote vuelve a salvar el arquero de Salzburgo a su equipo con algo de fortuna, evitando el primer gol del partido.
Comenzó la última jornada de la Europa League
Ya se juegan los 18 partidos que cierran la fase de liga. Se definen los ocho clasificados directos a octavos, los que irán al repechaje y los que quedarán eliminados.
Dolor en la previa por la tragedia de PAOK
Siete hinchas del club griego murieron en un accidente vial en Rumanía camino a Lyon, donde PAOK enfrenta al Olympique. Viajaban en minibús cuando chocaron contra un camión. El club y el país lamentan la tragedia. Se realizará un sentido minuto de silencio en el inicio del partido.
Todo lo que se juega hoy en la Europa League
Hay mucho en juego: Roma debe ganar para asegurar su lugar en octavos de final. Bologna también se juega su chance de colarse entre los ocho o quedar en los playoffs. Aston Villa y Lyon ya están adentro. Porto y Betis pelean también por un lugar en octavos mientras que Nottingham Forest la tiene más complicada, dependiendo mucho de otros resultados.
Los argentinos protagonistas
Emiliano Dibu Martínez será titular en Aston Villa, junto con Emiliano Buendía, ya clasificados a octavos de final.
Your Villa XI in the #UEL tonight 🫡 pic.twitter.com/ENEwKFaqYU— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 29, 2026
En Betis, Chimy Ávila jugará desde el inicio junto con Valentín Gómez, mientras que Lo Celso, debido a una lesión muscular, no es parte de la convocatoria. Buscarán asegurar su lugar en octavos de final.
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 29, 2026
¡Nuestro once inicial para el #RealBetisFeyenoord!#DíaDeBetis #EuroBetis pic.twitter.com/ZuV7EFBrbn
En Roma va desde el arranque Matías Soulé, mientras que Paulo Dybala irá al banco de suplentes, buscando asegurar su lugar en octavos de final. El otro equipo italiano, Bologna, tendrá al delantero Santiago Castro como titular mientras que Benjamin Domínguez no fue convocado.
La nostra formazione per #PAOFCRoma 🐺#ASRoma #UEL pic.twitter.com/xWKYNuftUn— AS Roma (@OfficialASRoma) January 29, 2026
En los demás equipos: Alan Varela será titular en Porto y Nicolás Domínguez en Nottingham Forest. En Lyon Nicolás Tagliafico no está convocado por lesión, aunque ya están clasificados a octavos.
Los 18 partidos en simultáneo
Aston Villa vs. Salzburgo
Celtic vs. Utrecht
Porto vs. Glasgow Rangers
Basilea vs. Viktoria Plzen
Midtjylland vs. Dínamo Zagreb
Estrella Roja vs. Celta de Vigo
Steaua vs. Fenerbahce
Go Ahead Eagles vs. Braga
Genk vs. Malmoe
Lille vs. Friburgo
Maccabi Tel Aviv vs. Bologna
Nottingham Forest vs. Ferencvaros
Olympique Lyon vs. PAOK
Panathinaikos vs. Roma
Ludogorets vs. Niza
Betis vs. Feyenoord
Sturm Graz vs. Brann
Stuttgart vs. Young Boys
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Europa League
Desde las 17 se estarán jugando en simultáneo los 18 partidos de la última fecha de la fase de liga de la Europa League: quedarán definidos los que obtengan el pasaje directo a los octavos y qué equipos deberán pasar por los playoffs, además de los que quedarán afuera de todo. Los partidos serán transmitidos por ESPN y Disney+, aunque también podrán seguir el minuto a minuto por acá.
