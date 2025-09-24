Europa League: un arquero inauguró el torneo con un golpe de vóleibol que terminó en gol en contra

Comenzó la Europa League. Con nueve partidos, se inició la segunda competencia en importancia en el nivel clubes del Viejo Continente, con una novedad singular: el primer gol de la etapa de liga de la competencia fue... en contra. Oliver Christensen, el arquero de Sturm Graz, de Austria, se sorprendió y metió la pelota en su propio arco de una manera muy particular. Además, hubo un partidazo entre Betis y Nottingham Forest y un gran triunfo de Roma en Francia.

En uno de los dos duelos que abrieron el certamen, Midtjylland derrotó en Dinamarca a Sturm Graz por 2 a 0. A los 7 minutos y tras un córner desde la derecha por Franculino Djú y llegó inesperadamente a Christensen, que con un golpe como de vóleibol lo envió a la red. El árbitro israelí Orel Grinfeeld anuló la jugada, pero después de observarla en el VAR y de ver que no le habían cometido una infracción al arquero, la validó.

Ousmane Diao cerró la cuenta a los 43 minutos de la segunda parte. En una noche como para el olvido para el guardameta de Sturm Graz, el defensor del equipo danés cabeceó tras un centro y la pelota ingresó luego de una floja respuesta de Christensen. A la vez, se trató de un gran comienzo para el cuadro de la ciudad de Herning, que el jueves 2 de octubre recibirá a Nottingham Forest.

El raro gol en contra de Sturm Graz

En uno de los duelos más atractivos de este miércoles, Betis recibió al conjunto inglés en el estadio La Cartuja, de Sevilla. En la primera parte, ocho minutos fueron suficientes para que hubiera tres goles. Empezó ganando el local, con un gol de Cédric Bakambu a los 15, pero Nottingham Forest reaccionó mediante Igor Jesús, que revirtió el resultado: a los 18 estableció el empate y a los 23 puso el 2 a 1.

Durante la segunda parte Betis procuró la igualdad, que llegó a los 40 minutos. El brasileño Antony entró por el segundo palo y empujó el balón para establecer el 2 a 2, que termino siendo el resultado definitivo.

En ese choque hubo presencia de futbolistas argentinos. En el equipo andaluz Giovani Lo Celso y Valentín Gómez estuvieron entre los titulares. El mediocampista ofensivo se fue reemplazado a los 31 minutos de la segunda mitad por Pablo Fornals. El defensor, por su parte, afrontó los 90. Además, Ezequiel ‘Chimy’ Ávila fue suplente; no ingresó. Mientras tanto, en el cuadro inglés Nicolás Domínguez estuvo en el banco, también sin acción.

El 2-2 de Betis con Nottingham Forest

En Niza, Roma comenzó de gran manera. Derrotó por 2 a 1 al local con dos goles marcados en tres minutos y por dos defensores. Los tantos llegaron en la segunda etapa. Evan Ndicka, de cabeza, marcó el 1 a 0 a los 7 minutos y Gianluca Mancini, con un golazo, fijó el 2 a 0 a los 10. Sobre el final, Nice consiguió el descuento gracias a un penal de Terem Moffi.

El argentino Matías Soulé estuvo desde el comienzo en el triunfo de la Loba, que no contó con Paulo Dybala debido a una lesión en el muslo izquierdo. Soulé salió de la cancha a los 24 minutos del segundo período.

El 2-0 de Roma en Niza

En los demás encuentros de este miércoles, Paok (Grecia) no pasó de un 0 a 0 contra Maccabi Tel Aviv, de Israel. Freiburg, de Alemania, le ganó por 2 a 1 a Basel, de Suiza. En Belgrado, Serbia, Estrella Roja terminó 1-1 ante Celtic, de Escocia. Ludogorets, de Bulgaria, derrotó por 2-1 a Malmö en Suecia. Dinamo Zagreb se llevó la victoria por 3 a 1 en Croacia sobre Fenerbahçe, de Turquía, y Braga, de Portugal, se impuso por 1-0 a Feyenoord, de Países Bajos.

Este jueves se completará la primera fecha de la etapa de liga de la Europa League, con presencia de algunos futbolistas de la selección argentina. Aston Villa, con Emiliano Martínez, recibirá a Bologna; Lyon, con Nicolás Tagliafico, visitará a Utrecht en Países Bajos, y Porto, el equipo de Alan Varela, se presentará en Austria para medirse con Salzburg.