Everton sufrió el peor castigo de la historia de la Premier League inglesa cuando se confirmó este viernes que se le quitaron 10 puntos, como consecuencia de haber quebrantado las regulaciones de Fair Play Financiero (FFP) que aplica la liga. Como resultado de la sanción, el conjunto de Merseyside cayó a la última posición de la tabla, igualado en cuatro puntos con Burnley pero con una mejor diferencia de gol, y está a dos puntos de Luton Town el 17° lugar, el último que asegura la permanencia.

Poco después de conocerse la decisión, el club respondió con un fuerte comunicado de parte de su jefe interino, Colin Chong: “Yo y todos en el club estamos en shock y decepcionados por la decisión de la Comisión de la Premier League. Creemos que la sanción es desproporcionada y totalmente injusta. La visión del club es que la dureza y severidad del castigo no son justas ni tampoco son un reflejo razonable de la evidencia que fue aportada a la Comisión. Por ese motivo, el club pretende apelar el resultado ante el Comité de Apelaciones de la Premier League”.

“Esto es una sanción deportiva que impacta directamente sobre los hinchas. El club, los jugadores, el personal y los hinchas van a mantenerse juntos ante lo que el club considera una sanción sin precedentes y desproporcionada. Al entrar en la siguiente etapa de este proceso legal no podemos ni queremos hacer más comentarios. Pero sepan que estaremos junto a los hinchas de Everton y nuestro gran club”, concluyó su mensaje.

Además del comunicado de Chong, que actúa como interino tras el reciente fallecimiento de su anterior CEO Bill Kenwright, el club también envió un comunicado por escrito en el que profundizó acerca de los motivos por los que no está de acuerdo con la sanción: “Everton sostiene que ha sido abierto y transparente en la información que ha proporcionado a la Premier League y que siempre ha respetado la integridad del proceso. El club no reconoce la conclusión de que no actuó con la máxima buena fe y no entiende que haya sido una alegación hecha por la Premier League durante el curso del procedimiento. Tanto la dureza como la severidad de la sanción impuesta por la Comisión no son un reflejo justo ni razonable de las pruebas presentadas”.

“El club también seguirá con gran interés las decisiones tomadas en cualquier otro caso relacionado con las Reglas de Ganancias y Sostenibilidad de la Premier League”, concluye el comunicado, que hace referencia a las investigaciones activas sobre otros dos clubes de la liga. Manchester City, por ejemplo, está siendo observado por una comisión independiente luego de que se lo acusara de 114 infracciones a las reglas contables de la competición, en parte causadas por la inversión de sus dueños de Abu Dhabi. Chelsea, por otra parte, también está bajo sospecha después de que se revelara que su anterior dueño, el magnate ruso Roman Abramovich, hiciera pagos a empresas offshore a través del club.

En el caso de Everton, la sanción cayó como consecuencia de que las cuentas de los Toffees reflejaran que perdieron una mayor cantidad de dinero durante un período de tres años de la cual está contemplado por las reglas de FFP de la Premier League. A diferencia de otros clubes que fueron acusados de infracciones contables, el equipo del norte inglés no disfrutó de períodos fructíferos en la cancha, sino que firmó la permanencia en la primera división en circunstancias agónicas en las últimas dos temporadas.

De este modo, Everton se convirtió en apenas el tercer club en la historia de la Premier League en su formato actual (desde 1993) en recibir una quita de puntos. Los únicos dos antecedentes fueron en la temporada 1996/97, cuando a Middlesbrough le descontaron 3 unidades por no presentarse a un partido ante Blackburn Rovers, y en la 2009/10, cuando Portsmouth perdió 9 puntos por entrar en concurso de acreedores. En ambos casos, los clubes terminaron descendiendo a la segunda división.

