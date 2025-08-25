Rio Ngumoha, de 16 años y con el fútbol a sus pies: el nuevo pibe maravilla que conmueve a Inglaterra

Campeón vigente de la Premier League, Liverpool se estaba agarrando de los pelos. Le ganaba 2-0 a Newcastle, como visitante, tenía un jugador más, pero se derrumbó en 30 minutos: iba 2-2 y al filo de la cornisa. Sin Alexis Mac Allister, le faltaba una mente brillante que frenara la locura existencial. Si seguía así, iba a perder.

Arne Slot, el entrenador, un hombre seguro y sereno que jamás pierde los estribos, dispuso de tres cambios a los 90 minutos. Entre ellos, la salida de Mohamed Salah, el ídolo de 33 años. Entre ellos, el ingreso de Rio Ngumoha, un pibe de 16, un atrevido que juega en el extremo izquierdo, camiseta número 73, un metro 70, gambeta hacia adelante, pura explosión juvenil, cuando no va a la escuela secundaria.

Todos abrazan a Rio Ngumoha ANDY BUCHANAN - AFP

En una obra maestra del contraataque, en el minuto 100, en un atiborrado St. James Park con apenas un minúsculo grupo reds en un costado, el pibe maravilla que asombra a Europa -y tiene a Inglaterra en los pies-, tomó la pelota, así como venía de un pase sin tocarla de Dominik Szoboszlai, como en los viejos buenos tiempos.

El chico ni lo pensó: se adelantó un par de metros y le pegó: el balón fue directo a la red. El estadio se quedó en silencio (solo algunos pocos atinaron a aplaudir, tímidamente, como en la antigua cortesía británica), mientras saltaba y saltaba, puño derecho en alto, al viento. Primer ratito en la Premier, primer gol. Decisivo, a los 100 minutos, para el campeón. Y para toda la vida, claro que sí.

De origen nigeriano, Ngumoha fue miembro de la academia de Chelsea, en donde brillaba. En abril de 2024, marcó un gol en la final de la Copa de la Premier League Sub 17, un 3-1 sobre Wolverhampton. John Terry, una leyenda de los Blues, llegó a decir: “Es el mejor jugador joven de Inglaterra, parece tener pegada la pelota en sus pies cuando gambetea en velocidad, siempre hacia adelante”.

En una negociación relámpago (que hasta debió pasar por la Justicia), pasó semanas después a Liverpool. Actualmente, todos los futbolistas que juegan en la Academia de Kirkby perciben unas 50.000 libras esterlinas (US$ 67.000, aproximadamente) al año. Rio es uno de ellos.

⚽️Goleadores más jovenes de la @premierleague



🔙James Vaughan 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2005 (16 años, 8m 27s)



🔙James Milner 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2002 (16 años, 11m 22s)



🔙Wayne Rooney 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2002 (16 años, 11m 25d).



🆕Rio Nguhoma 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2025 (16 años, 11m 26d) https://t.co/5b5QXppIvT — Silvio Maverino (@mavegol) August 25, 2025

Slot lo adora. El 11 de enero de 2025, debutó en primera como titular en la victoria por 4 a 0 frente a Accrington Stanley, de la League Two, en un encuentro de la FA Cup. Con 16 años y 135 días, se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido de esa competencia en Liverpool y, al mismo tiempo, en el titular más joven en la historia del gigante.

Suele ser citado para los elencos juveniles británicos, aunque Nigeria reclama por el factor sentimental. El gol, sellado este lunes, lo cambia todo: con 16 años y 361 días, el delantero estableció un nuevo récord para el club. La marca anterior estaba en poder de Ben Woodburn, que anotó contra Leeds United en noviembre de 2016 cuando tenía 17 años y 45 días.

“Disfrutá de este momento”, le susurra el entrenador, mientras lo aplauden y lo abrazan hasta los rivales. “Esto es también lo que hace especial a la Premier League. Quizá no fue el mejor partido en términos de tácticas o de juego, pero creo que todo aficionado por el mundo entero disfrutó viendo este partido. Y más con ese gol en el final”, analizó el neerlandés.

Algunos le ven un parecido a Raheem Sterling, el explosivo delantero que se destacó en Liverpool y que sigue en Chelsea. “Se acercó a hablar conmigo y fue genial. Una vez me llevó al margen del grupo y me dijo: ‘Cuando perdés la pelota, asegurate de seguir la jugada. Porque en el más alto nivel, todo sucede muy rápido’. Me hizo sentir que puedo lograr lo que él ha logrado. Me asesoró sobre mis virtudes y, viniendo de alguien como Raheem, quedé impresionado", reconocía Rio.

De todos modos, su potencial no tiene ese techo. Otros, por caso, lo comparan con Lamine Yamal. También puede jugar como volante. Un puesto que solía ocupar Lucho Díaz, también diestro y vibrante, desde el sector izquierdo hacia el centro. Se trata de ráfagas de felicidad. El pibe juega mientras sonríe: un caso de estudio.

“Entrenar con el mejor equipo del mundo siendo tan joven es el sueño de todo niño. Aprendés de los mejores y te ponés a prueba contra ellos. Salah, por ejemplo, ha sido uno de mis modelos a seguir desde que era niño”, sostiene el pequeño enrulado, que toma nota del “factor paso a paso”, con el que lo aconsejan los cracks que lo rodean, pero no puede con su genio.

“Creo firmemente que algún día puedo ganar el Balón de Oro. Quiero ser considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos y convertirme en una leyenda”, le contó a Inside The Academy, un medio con todos los detalles de las inferiores.

El abrazo con Virgil van Dijk, el capitán Jon Super - AP

Arnold Martijn Slot, a los 46 años, lo cobija como un padre a un hijo. “¡Es especial! Cada vez que Rio entrena con nosotros, no tiene miedo de hacer lo que le sale en el momento. Es pura intuición", asume, detrás del magnetismo del nuevo niño maravilla. Hasta Virgil Van Dijk, el capitán, lo abraza y protege.

“Es un debut soñado para él. Estoy muy contento por Rio, que haya sido él el autor del gol definitivo. Ya se lo dije antes: esto es solo el principio, tiene que seguir trabajando duro y mantener la humildad. Pero esta noche sin duda tiene que disfrutarla, porque este partido va a quedar en la memoria de todos”, suscribe el símbolo del campeón, uno de los que llevan de la mano a la última joya del fútbol inglés.