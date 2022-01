FA Cup. Dibu Martínez sacó todo lo que pudo ante un Manchester United que lo tiene en la agenda

Casi que no hay partido de Aston Villa que no deje muy buenas atajadas de Emiliano Martínez, cuyo margen de error sigue siendo muy bajo, pero igual eso no le evita recibir más goles que en la temporada pasada, la primera en el club de Birmingham. La endeblez defensiva del conjunto de Steven Gerrard esteriliza todo lo que pueda salvar Dibu. Es algo que viene ocurriendo en la Premier League y se reprodujo en la FA Cup, la competencia de clubes más antigua del mundo, en la que Aston Villa perdió 1 a 0 ante Manchester United y quedó eliminado en la tercera rueda.

La actualidad del arquero argentino cobra valor ante la inminente lista de convocados de Lionel Scaloni para los partidos ante Chile (27 de enero, en Calama) y Colombia (1° de febrero, en Córdoba). Si bien la Argentina ya está clasificada para el Mundial y el entrenador podría hacer una rotación en el plantel, se estima que Dibu será citado. De su disposición para estar presente ya no dejó dudas en la serie de septiembre, cuando viajó pese a la oposición de la Premier para que lo hicieran los sudamericanos por la segunda ola de la pandemia.

Lo más destacado de Manchester United 1 - Aston Villa 0

Dibu visitó este lunes Old Trafford, un par de semanas después de que el diario Daily Star revelara que Manchester United estaría dispuesto a pagar 50 millones de euros por su pase en el mercado de mitad de año. Desde el entorno del marplatense le comentaron a este diario que por ahora son solo rumores periodísticos, que no hubo ninguna gestión. En las últimas temporadas fue cuestionado el español David De Gea, que últimamente levantó su nivel y acalló críticas en Manchester. El tiempo dirá.

Martínez esta vez no se cruzó con Cristiano Ronaldo, con quien en septiembre había mantenido uno de los duelos verbales que él entabla con el ejecutante de un penal, que finalmente ejecutó desviado Bruno Fernandes, a quien también le dedicó algunas provocaciones. Según lo expresado por el entrenador alemán Ralf Rangnick, Cristiano quedó al margen porque en el último entrenamiento sintió dolores en la espalda. “No diría que es una lesión. Lo conversamos y decidimos no correr riesgos”, manifestó el conductor del United.

La frustración en el final porque sus atajadas no evitaron la eliminación de Aston Villa PAUL ELLIS - AFP

La flojera defensiva de Aston Villa desprotegió temprano al guardavallas surgido en Independiente. A los 7 minutos, con la última línea visitante saliendo, el centro del brasileño Fred encontró la entrada del escocés McTominay, que cerca del punto del penal cabeceó solo de pique al piso para poner el 1-0.

Si Aston Villa no sufrió una derrota más amplia fue gracias a Dibu, especialmente por un par de tapadas en el primer tiempo, ante un remate cruzado dentro del área de Edison Cavani y un disparo de media distancia de Luke Shaw. Después volvió a estar seguro para cortar un par de centros y controlar remates desde fuera del área. En la segunda etapa tuvo menos trabajo, pero igual estuvo eficiente ante un par de intentos profundos de Mason Greenwood.

Sin mermar en su rendimiento, los números de Dibu en esta temporada no son tan buenos como en la anterior, cuando en la Premier consiguió 16 clean-sheets (vallas invictas) en las 38 fechas completas que disputó. Esa invulnerabilidad se dio en la primera mitad del campeonato. Ya en el segundo tramo, Aston Villa empezó a recibir goles en casi todos los partidos, un déficit que se mantiene en este curso y le costó el puesto al entrenador Dean Smith, reemplazado por Gerrard.

Rashford intenta rematar antes de que lo cruce Konsa PAUL ELLIS - AFP

En las 19 jornadas de la actual Premier, Dibu mantuvo su arco en cero en cinco encuentros. Recibió 30 goles; si se mantiene este promedio, superará los 46 de la temporada 2020/21. Competitivo como es, tras el final del partido se sentó en el área chica y con gesto apesadumbrado empezó a digerir la derrota y eliminación. En el plantel ya tiene a un nuevo compañero que aún no debutó, el brasileño Coutinho, procedente de Barcelona y a quien le atajó un penal en un Argentina-Brasil en el Sudamericano Sub 17 de 2009. Una apuesta ofensiva de un Aston Villa que atrás apenas si se sostiene con Dibu Martínez.