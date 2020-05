El exfutbolista habló del futuro con su novia y se refirió también a su ex Nicole Neumann Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2020 • 12:57

El exjugador de Vélez Fabián Cubero habló de la posibilidad de tener hijos con su novia Micaela Viciconte y dijo que "ya está hablado", pero él "quiere nene y ella quiere nena".

"En un futuro sí. Ya está hablado. No por ahora por un tema obviamente laboral, de proyectos y demás. Pero está hablado de que en un futuro nos gustaría", respondió Cubero a la pregunta de Andy Kusnetzoff en el programa de anoche de Podemos Hablar .

"¿Nene o nena?", preguntó el conductor y el ex Vélez contestó: "Tenemos un tema ahí eh. Porque yo después de tres nenas, obviamente quiero el nene. Y ella quiere nena".

Cubero tiene tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, con la modelo Nicole Neumann , pero Andy, lo tranquilizó respecto de la diferencia de opiniones con su actual novia. Le dijo: "La buena noticia es que no lo vas a decidir ni vos ni ella".

Por otra parte, en uno de los juegos de PH donde un participante tiene que hacerle una pregunta a otro, le tocó el turno a Cinthia Fernández , quien le lanzó a Cubero , en referencia a Nicole : "¿Creés que tu exmujer sigue enamorada de vos?".

El exfutbolista respondió con seguridad que no, pero Fernández comentó: "Mentira", e insistió: "¿Y porque te hace la vida imposible creés que no?". "Creo que no", resaltó él.

Sin embargo, señaló que la mujer de la que se divorció no es la misma que con la que se casó, pero continuó: "Somos personas conocidas y demás, entonces muchas cosas salen a la luz y otras tantas no, obviamente. Uno trata de preservarlo debido a que uno tiene hijas".