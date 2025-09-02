Qué dijo Fabián Cubero tras su encuentro con Messi y los jugadores de la selección argentina

El predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza fue escenario de un encuentro especial, donde los campeones del mundo se reunieron para prepararse para las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. En medio de los entrenamientos y preparativos, hubo tiempo para que los hijos de Fabián ‘Poroto’ Cubero conocieran a Lionel Messi, Lionel Scaloni y al resto de los ídolos de la selección argentina.

¿Qué dijo Fabián Cubero tras el encuentro?

Fabián Cubero expresó su emoción en una publicación de Instagram: “Un momento único para mis hijos Indiana, Allegra, Sienna y Luca, conocer a los campeones del mundo y compartir con el mejor jugador y el mejor técnico de la historia de nuestra selección argentina. Un recuerdo que quedará para siempre en sus corazones y en nuestra familia”. El exfutbolista destacó la importancia de este encuentro para sus hijos y el valor que tendrá este recuerdo en el futuro. La publicación rápidamente generó miles de “Me gusta” y comentarios de sus seguidores, quienes celebraron la oportunidad que tuvieron los niños de conocer a sus ídolos.

La visita al predio de la AFA

Cubero llevó a sus cuatro hijos al predio de Ezeiza. Indiana, Allegra y Sienna son fruto de su anterior matrimonio con Nicole Neumann, mientras que Luca es hijo de su actual pareja, Mica Viciconte. Durante la visita, recorrieron las instalaciones, presenciaron parte de la práctica y compartieron un momento inolvidable con los jugadores. La visita se produjo en un ambiente distendido y familiar, donde los jugadores se mostraron cercanos y amables con los niños.

Lionel Messi alzó a Luca, quien vestía la camiseta argentina con el número 10. Rodrigo De Paul y Leandro Paredes también se unieron a la foto con el pequeño. Además, Luca estuvo en brazos de Lionel Scaloni.

Indiana, Allegra y Sienna también se fotografiaron con Messi y Scaloni, así como con De Paul, Paredes, Julián Álvarez, Gianluca Simeone, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Cristian ‘Cuti’ Romero, Marcos ‘Huevo’ Acuña, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz. Las fotos se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando comentarios positivos y felicitaciones para Cubero y sus hijos.

La reacción de Mica Viciconte

Mica Viciconte también compartió su emoción en redes sociales: “Sueños cumplidos. Hoy Luca vivió un momento que va a guardar para siempre en su corazón. Gracias a Fabián pudo estar en la concentración de la selección argentina en la AFA y conocer a sus ídolos, entre ellos Messi, De Paul y Paredes. La sonrisa en su carita lo dice todo. Un recuerdo que nos emociona y que lo va a acompañar toda la vida. Gracias a todos por la buena onda”. La influencer destacó la felicidad de su hijo y agradeció la oportunidad de vivir este momento.

¿Cuándo juega la selección argentina su próximo partido?

La Selección Argentina jugará su último partido oficial en el país el jueves 4 de septiembre. Recibirá a Venezuela en el estadio Más Monumental a las 20.30, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo ya está clasificado para el Mundial 2026 como líder de la tabla de posiciones. Este partido será una oportunidad para que los hinchas argentinos celebren junto a sus ídolos la clasificación al Mundial y el título de campeones del mundo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.