Facundo Garcés, borrado de Alavés tras el escándalo por los documentos adulterados de Malasia y la sanción de la FIFA

Continúa el escándalo desatado tras la sanción de FIFA a siete futbolistas -tres de ellos argentinos- por haber jugado de manera irregular un encuentro de eliminatorias mundialistas para la selección de Malasia. El primer club que toma cartas en el asunto es Deportivo Alavés, que decidió excluir al defensor argentino Facundo Garcés, uno de los involucrados, del partido que el equipo babazorro disputará este sábado, como visitante, ante Mallorca, por la fecha 7 de la liga de España.

Garcés, de 26 años y surgido de Colón de Santa Fe, era titular inamovible del conjunto que dirige Eduardo Chacho Coudet; de hecho, había jugado todos los minutos en lo que va de la temporada 2025/26. Nacido en Santa Fe, Garcés llegó a Alavés libre de Colón para la temporada 2024/25, en la que disputó 10 partidos. Ahora, era indiscutido en la zaga.

“El Deportivo Alavés ha recibido notificación oficial de la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA a Facundo Garcés, en el marco de las resoluciones anunciadas públicamente por dicho organismo internacional. Como consecuencia de esta decisión, Facundo Garcés no podrá formar parte de la convocatoria para el encuentro que disputaremos esta tarde frente al RCD Mallorca. El Deportivo Alavés desea destacar su respeto a la presunción de inocencia que asiste al jugador, confiando en que el proceso se resuelva con la mayor celeridad posible.”, informó el club vitoriano en un comunicado difundido en su página oficial.

El caso

La FIFA suspendió este viernes por un año a siete futbolistas y a la Federación de Fútbol de Malasia por falsificación de documento para permitir que los jugadores disputaran un partido oficial contra Vietnam. Entre los deportistas hay tres argentinos: el delantero Imanol Machuca, de Vélez; el defensor central Facundo Garcés, de Alavés, de España; y el delantero Rodrigo Holgado, de América de Cali (Colombia). Los otros cuatro castigados son el brasileño Joao Vitor Figueiredo, los españoles Gabriel Felipe Arrocha y Jon Irazábal y el neerlandés Héctor Hevel.

Los argentinos Imanol Machuca y Rodrigo Holgado, con la camiseta de la selección de Malasia, luego del partido ante Vietnam, observado por la FIFA NSTP

“La Federación de Malasia había enviado a la FIFA consultas sobre los criterios de convocatoria y, en este proceso, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados“, expresó la FIFA en un comunicado. Pero... ¿De dónde viene el linaje malayo de los argentinos? Al respecto, Machuca contó su historia en el programa partidario Sábado Vélez: “Viene por mi abuela, que ya venía hablando desde antes".

El comunicado de la FIFA dio más detalles: “El 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC, Arabia Saudita 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de los futbolistas”.