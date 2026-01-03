Facundo Mura se suma al Inter Miami y engrosa la legión argentina que lidera Messi

Inter Miami confirmó este sábado el fichaje del defensor Facundo Mura, quien firmó contrato como agente libre hasta junio de 2029 y se convierte en una nueva incorporación para el plantel que comanda Javier Mascherano. El ex Racing ocupará el lateral derecho y se suma a un club que, con Lionel Messi como emblema, mantiene su identidad argentina tanto dentro del campo como en el cuerpo técnico.

Mura, de 26 años, llega procedente de Racing, donde disputó 148 partidos y obtuvo tres títulos, entre ellos la Copa Sudamericana 2024. También pasó por Estudiantes y por Colón, equipo con el que fue campeón en 2021. Su incorporación a Inter Miami se da en reemplazo de Marcelo Weigandt, otro argentino, quien regresó a Boca tras finalizar su préstamo.

En un video difundido por las redes oficiales del club, el propio defensor expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Hola familia del Inter, acá les habla Facu Mura. Quería decirles que estoy muy feliz de unirme al club. Estoy con muchas ganas de trabajar y con la ilusión de seguir ganando títulos. Espero verlos pronto para disfrutar de este nuevo año. Les mando un abrazo grande. ¡Vamos Inter!”. El mensaje fue grabado por el futbolista como parte de su presentación oficial y rápidamente fue replicado por los canales institucionales.

Con su arribo, la cifra llega a ocho futbolistas argentinos que forman parte del plantel principal del último campeón de la MLS: los aruqeros Rocco Ríos Novo y Oscar Ustari, el recién incorporado Mura, Gonzalo Luján, Tomás Avilés, también surgido en la Academia, el campeón del mundo Rodrigo De Paul, el capitán Messi y Mateo Silvetti. Sin contar a Santiago Morales, quien posé la nacionalidad argentina pese a haber nacido en España, pero representa a Estados Unidos.

Cabe destacar que, si bien mantiene un buen caudal de jugadores albicelestes, antes llegó a tener más (10). Pero, las vueltas de sus préstamos de Baltasar Rodríguez (Racing) y Tadeo Allende (Celta de Vigo) redujo la cantidad. Aunque está todavía latente posibilidad de sumar a Giovani Lo Celso, en tratativas con la dirigencia, para incorporarse al equipo de cara al inicio de temporada.

A su vez, el cuerpo técnico encabezado por Mascherano cuenta con una marcada impronta albiceleste: lo acompañan Javier Morales, Lucas Rodríguez Pagano, Leandro Stillitano, el entrenador de arqueros Mauro Dobler, el preparador físico Pablo Blanco. Y en otras áreas se destaca el director deportivo Ángel Guillermo Hoyos. Todos ellos con recorrido en el fútbol argentino y vínculos estrechos con Messi.

Mura, nacido en General Roca, debutó profesionalmente en 2019 con la camiseta de Estudiantes de La Plata y se destacó por su proyección ofensiva: en total, acumula 200 partidos disputados, 13 goles y 20 asistencias entre los tres clubes por los que pasó en el fútbol argentino. Con Racing, fue parte fundamental de la última conquista internacional del equipo dirigido por Gustavo Costas.

En el plano de selecciones, Mura integró los combinados juveniles de la Argentina, con participación destacada en el Sudamericano Sub-20 —que el equipo ganó— y en el Mundial Sub-20 de 2019, jugado en Polonia. También fue citado para ciclos de la Sub-23 con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Su incorporación había entrado en duda días atrás por demoras administrativas que tensaron la negociación. Incluso hubo sondeos de River, pero finalmente Inter Miami reactivó la operación y concretó el fichaje. “Fueron cuatro años inolvidables”, escribió el defensor en su despedida pública de Racing, con un posteo en redes que fue respondido por el club con un agradecimiento oficial.

La presentación oficial en redes sociales lo mostró con la camiseta rosa del club. Llega al club de cara a una temporada 2026 en la que deberá defender el título de MLS y disputar la Copa de Campeones de la Concacaf como desafíos principales.

Además de su llegada, Inter Miami reforzó su plantel con los jóvenes defensores Abdel Talabi y Alex Barger, seleccionados en el SuperDraft de la MLS —sistema de selección de jóvenes talentos universitarios—, y con la contratación del arquero canadiense Dayne St. Clair, elegido como el mejor del año en 2025 por la MLS. Previo al cierre del año, incorporó a Sergio Reguilón (libre desde Tottenham). También logró renovar a Luis Suárez, quien seguirá al menos hasta fin de 2026.

A la espera del debut oficial de Mura con la camiseta de las Garzas, quienes inician el calendario el 21 de febrero, cuando enfrenten a Los Angeles FC —aunque previamente tienen algunos amistosos—, el club continúa consolidando su estrategia de armar un plantel competitivo alrededor de Messi, con una estructura en la que la identidad argentina es ya una marca registrada.