Falleció Roberto Digón, vicepresidente tercero de Boca: amigo de Carlos Bianchi y uno de los impulsores de la candidatura de Mauricio Macri en 1995

A los 86 años, falleció Roberto Digón, vicepresidente tercero de Boca. Hacía una semana había sido internado en la Clínica La Trinidad, de Palermo, por Covid-19. Había regresado al club de la Ribera con la asunción del presidente Jorge Amor Ameal, por entonces acompañado de Mario Pergolini y Juan Román Riquelme. Pero Digón era un dirigente respetado y querido por todo el Mundo xeneize , sumaba -más allá de algunas interrupciones- más de 20 años como dirigente.

Digón, socio vitalicio N° 8080 y empresario tabacalero, fue candidato a presidente para las elecciones para ser presidente de Boca en 2008 por la Agrupación Nuevo Boca (que presidía desde 1997), y siendo opositor a Pedro Pompilio, representante en ese momento del oficialismo. Digón fue parte de la comisión directiva que condujo Mauricio Macri desde diciembre de 1995 hasta fines de 2003, cuando desempeñó los puestos de secretario general y vicepresidente tercero, pero luego tuvo diferencias y se alejó.

Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Roberto Digón, vicepresidente tercero y de extensa trayectoria en el club, y acompaña en este triste momento, a toda su familia y seres queridos. pic.twitter.com/wGZEUOvHxl — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 31, 2022

Su primera aproximación con Boca fue en 1984. Antonio Alegre le ofreció ser secretario general del club, pero él quería dedicarse a la política y, si aceptaba, no iba a poder ayudarlos como querían. Por eso sí fue miembro del Tribunal de Disciplina con Alegre y Heller en los primeros tiempos, tiempos en los que Boca no estaba para nada bien.

Roberto Digón, cuando volvió a Boca tras el triunfo de Jorge Ameal como presidente, a fines de 2019

Diez años después, fue un hombre clave para que Mauricio Macri ganara las elecciones en la Ribera. “Heller cometió el error de querer coparle la parada a Grondona en la AFA como Angelici hizo con Alejandro Domínguez en la Conmebol. Se terminó distanciando de Alegre por eso. Le hizo la guerra a Grondona y los arbitrajes en contra de Boca empezaron a ser muy alevosos. Según las encuestas Macri iba a perder la elección 40-60. Yo ayudé a hacer la campaña y lo dio vuelta 60-40″, dijo Digón hace dos años en una entrevista con Infobae.

Digón era uno de los pocos dirigentes que era amigo de Carlos Bianchi, que podía ingresar en el vestuario y mantener los códigos tanto para el lado de los futbolistas como para el lado dirigencial. Como Juan De Turris. Digón cumplía su rol. “Carlos, si el plantel necesita algo decime”, era su frase de cabecera en cada concentración, en cada viaje. Le dedicó muchísimas horas y días a la vocación de ser dirigente.

Mauricio Macri, Pedro Pompilio, Juan Carlos Crespi y Roberto Digón, protagonistas principales cuando las cosas no estaban del todo bien dentro del propio oficialismo

Siempre buscaba tener la palabra justa, nunca se desubicaba. Incluso podría enojarse con alguna pregunta de un periodista, pero siempre respondía con respeto. Era un dirigente de la vieja guardia, que hablaba por teléfono o personalmente sin esconder nada. Incluso a veces se le escapaba: “Sí, usted me está preguntando por tal jugador. Es cierto, estamos en negociaciones, pero también por fulanito. Los que pueden venir de ese club son dos...”. Y eso alertaba a los periodistas que cubrían todo el día las noticias de Boca.

En 2008 perdió las elecciones para ser presidente, pero Digón tenía un sueño: Cuando LA NACION le preguntó en aquel momento “¿Por qué el hincha de Boca lo tiene que votar?”, él había respondido: “Porque Boca necesita un cambio. Acaba de terminar una etapa de Macri, que fue exitosa deportivamente, pero él ya no está. Los últimos años se ha dejado de respetar al socio y se ha privilegiado al turismo y a ciertos sectores que no tienen nada que ver con el club. Aparecieron temas como la reventa o no vender entradas. Darles muy pocas localidades a los visitantes nos hizo ganar una antipatía en lo humano por la discriminación que ejercemos y que luego pagamos cuando vamos a otros estadios. Antes Boca decía somos locales otra vez y ahora parecemos un equipo chico por los lugares que nos dan. Vamos a sumar a figuras como Carlos Bianchi, el Beto Márcico y Jorge Bermúdez. Queremos devolverle al socio el lugar que se merece”.

El dirigente de Boca Roberto Digón fue uno de los más cercanos a Bianchi en su etapa como DT

Militante peronista, Digón además fue secretario general de SUETRA entre 1970 y 1976 y 1983/1993; secretario de Relaciones Internacionales de la CGT entre 1981 y 1989 y secretario Relaciones Internacionales de la CGT con representación en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre 1985 y 1989. También fue diputado nacional entre 1993 y 1997.

Estando con Mauricio Macri en Boca, formó parte del ala disidente, ya que Digón denunciaría a Macri y a Gustavo Arribas por irregularidades en el pase de futbolistas. Aseguró que durante la gestión del líder del PRO al frente del club, “el escribano Arribas era el testaferro de Macri”. Digón reveló que en su momento los jugadores de fútbol no cobraban el 15 por ciento que les correspondía por sus transferencias y que ese dinero “iba a parar a una cuenta en Suiza donde estaba el escribano Arribas”. “Boca vendió jugadores por 120 millones de dólares”, explicaba en febrero de 2017.