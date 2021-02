Leo Ponzio disputa la pelota con Carlos Tevez en la final de la Copa Libertadores 2018

El panelista de Superfútbol, Leo Farinella, interrumpió este miércoles el programa para avisar que el volante de River Plate, Leonardo Ponzio, estaba en ese momento anunciando que tiene decidido cuándo le pondrá punto final a su carrera.

Mientras sus compañeros discutían sobre la conveniencia o no de que el delantero Ramón Wanchope Ábila fuera el 9 titular del primer equipo de Boca Juniors, Farinella pidió la palabra y dijo: "Señores, me tomo el atrevimiento de interrumpir este amable programa con una mano en el corazón: acaba de anunciar Leo Ponzio que este es su último año como futbolista (en Radio La Red, en el programa de Marcelo Palacios, que conduce Gustavo López)".

"Un héroe de River, del fútbol argentino, que anuncia su retiro. La verdad, es una noticia muy importante en el 'Mundo River', de esas que uno ve venir, pero que cuando te dicen la fecha, te impacta", confesó Farinella, hincha del club millonario.

Luego, el periodista informó que Ponzio "no sabe qué va a hacer después", pero "cree que va a tomarse un descanso" y no cree que sea "el sucesor de (Marcelo) Gallardo": "Se quiere preparar, y quiere seguir vinculado al fútbol y a River si es posible", agregó.

Por otra parte, el cronista deportivo confesó que la decisión del "León" le "llama la atención", aunque admitió que "se veía venir": "Cuando juega Ponzio, pareciera que está luchando contra el documento. Tiene partidos mejores, y partidos no tan buenos. Con Estudiantes (de la Plata), por ejemplo, no jugó bien. Pero las últimas imágenes que teníamos de Ponzio, es un tipo que está bien, competitivo, activo".

Finalmente, Farinella opinó que el anunció del retiro de Ponzio, de 39 años, "es una noticia que que conmueve al cimiento del 'Mundo River'".

El anuncio del retiro de Leonardo Ponzio

Este mediodía, el capitán millonario declaró que "este año" puede ser su "último como jugador": "No creo que pase de diciembre. Disfruté mucho y todo tiene un final. Hay que saber cuándo. Creo que este año será mi último en el fútbol. Si vamos bien en la Copa, me encantaría seguir hasta diciembre, pero vamos a ver, no puedo ir más allá. Tampoco quiero ser la piedrita para los chicos que surjan. Mientras compita, voy a estar".

Sobre los rumores que indican que podría reemplazar a Marcelo Gallardo, el ex Zaragoza remarcó que "no es ponerse un saco y pararse al lado de la raya": "Hay que prepararse. (...) Hoy, no me veo. Quizás, en 6 meses cambie y me prepararé", concedió.

Por último, el referente de "La Banda" contó que aunque no sabe qué hará cuando se retire, quiere aburrirse un tiempo y luego "volver al fútbol" para trabajar, preferentemente, "en River". A su vez, explicó que no se ve como entrenador, pero "poder ayudar en el trabajo que se está haciendo con (Enzo) Francescoli como manager. Si puedo mejorarlo, me encantaría", admitió.