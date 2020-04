Faustino Asprilla, el ex delantero colombiano, tiene una fábrica de preservativos y su distribución es por intermedio de drones Crédito: @CondonesTino

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de abril de 2020 • 12:26

Sabe perfectamente cómo generar olas. Tiene una mirada particular sobre los negocios. Faustino Asprilla es un hombre que elige caminos poco convencionales para invertir su dinero. Y desde hace unos años es el dueño de una fábrica de preservativos en Colombia "Condones el Tino" , que en su bio de Twitter se presenta así: "Métele un golazo a tu pareja, al mejor estilo del @Tinoasprillah. Sorpréndela con los nuevos condones y vete de #LevanteCondonTino". Y como el ex delantero colombiano no se detiene en su búsqueda a la hora de innovar, ahora se asoció con una empresa para hacer entregas a domicilio, pero con drones y de esa manera evita que los usuarios rompan la cuarentena obligatoria en Colombia.

Esta semana, el colombiano anticipó en su cuenta personal de Twitter (@TinoasprillaH) que utilizarán un método novedoso y explicó que su empresa se asoció con Dronicilio, una compañía especializada en servicios con aviones no tripulados. Desde allí Asprilla publicó en redes sociales que creció la distribución de preservativos y que aumentaron sus ventas un 300%.

Hace algunos días, un medio colombiano citó una nota que hacía referencia a la faltante de condones en el mundo que se podría producir debido al aislamiento obligatorio que están tomando como medida muchos países para intentar frenar el contagio de coronavirus en sus poblaciones. Ante este escenario, Asprilla salió en sus cuentas a explicar que su marca tiene más de tres millones de preservativos en stock para ayudar a la población.

Asprilla lanzó su empresa, cuyo lema es "Levántate con Don Tino", en 2016 en un evento en Bogotá, presentó oficialmente su empresa. Personalidades como Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Fabián Vargas, Harold Lozano y Ricardo Pérez, acompañaron al ex delantero de Parma de Italia y Newcastle.

En una nota que salió hace un tiempo en el sitio Enganche , cuentan cómo nació la leyenda del Asprilla sex symbol que terminó por ser el motor de la empresa de preservativos que prospera en Colombia. En 1993, cuando Colombia disputó un partido ante Chile, la fotógrafa Liliana Toro Adelsohn, que trabajaba para Deporte Gráfico, capturó con su cámara (una Nikon con una lente 135mmf/2.8), el momento exacto en el que el miembro de Tino Asprilla se vio por unos segundos por debajo de su pantalón corto. Desde allí quedó el mito sexual del colombiano que, incluso, lo llevó a salir desnudo en algunas revistas. "Los Tino son de buenísima calidad. Los recomiendo y pronto voy a mandar algunos para la Argentina", dijo en esa charla.

Desde que se retiró, allá por 2004 después de jugar dos partidos en Estudiantes de La Plata, Asprilla se mantuvo activo con sus inversiones. De todas formas, cuando estaba en actividad ya estaba muy presente en el mundo de los negocios. Cuando jugaba en Parma, tuvo una fábrica de neumáticos que funcionaba en Colombia, no funcionó como esperaba y tiempo después concentró sus inversiones en tiendas deportivas: Faustino Asprilla Sports. Ninguno de esos emprendimientos siguen adelante. Su principal fuerte está en el cultivo de la caña de azúcar, en la ganadería y en los preservativos: "Regalamos muchos en zonas en las que la gente no los puede comprar. El trabajo de prevención para nosotros es muy importante. Se arman charlas también y en algunas pude participar", contó hace un tiempo.