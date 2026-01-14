Mundial 2026: qué pasará con los hinchas de Colombia y Uruguay tras el freno a las visas de EE.UU.

Tras la decisión del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de suspender a partir del 21 de enero la emisión de visas americanas para migrantes de 75 países, surgió la incógnita sobre si la medida afectará a los hinchas de Colombia y Uruguay que viajen al Mundial 2026. Lo cierto es que, por el momento, los simpatizantes podrán ingresar a EE.UU. sin problemas, ya que la decisión aplica solo para los permisos de inmigración, y no a los de turismo.

Qué pasará con los hinchas de Colombia y Uruguay tras la suspensión de visas de EE.UU.

A través de su cuenta en X, el DOS confirmó que pausará por tiempo indeterminado el procesamiento de visas americanas para 75 países. La suspensión permanecerá activa hasta que las autoridades puedan asegurar que los nuevos inmigrantes “no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”, escribió el departamento.

El DOS de EE.UU. advirtió que desde el 21 de enero suspenderá por tiempo indeterminado el procesamiento de visas americanas para 75 países Freepik - Freepik

La decisión se basa en la definición de “carga pública”. Según el gobierno estadounidense, los inmigrantes de los países incluidos probablemente solicitarían beneficios sociales en el futuro.

La lista completa reúne a 75 países, y ocho son latinoamericanos (Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay).

En el caso de los hinchas que viajen como turistas al Mundial, la medida no los afectará, debido a que solo aplica para los solicitantes de visas de inmigración. Se trata de documentos permiten residir y trabajar de manera legal en Estados Unidos.

De acuerdo al sitio web oficial del DOS, la categoría B1/B2, que es a la que deberían aplicar los aficionados, está incluida en las visas de no inmigrante. De esta manera, las personas que intenten ingresar al país para ver los partidos de la Copa del Mundo de fútbol masculino no enfrentarán problemas, salvo aspectos individuales.

Es importante remarcar que cualquier ajuste a la norma que extienda la suspensión o modifique los términos podría complicar el escenario. Por el momento, la medida vigente permite solicitar el documento.

FIFA Pass: el sistema de visa prioritario para el Mundial 2026 en EE.UU.

Para facilitar la obtención de una visa de cara al Mundial 2026, el gobierno estadounidense lanzó el sistema de citas prioritarias denominado FIFA Pass.

Según el DOS, el sistema ofrece a los hinchas que tienen entradas para un partido en el país norteamericano la oportunidad de reservar una cita prioritaria en una embajada o consulado.

Los hinchas que busquen solicitar visas para el Mundial 2026 en EE.UU. y cuenten con entradas podrían obtener citas prioritarias Freepick

En un comunicado de la FIFA se indica que la agencia deportiva facilitará más información sobre el sistema a comienzos de 2026 a quienes tengan un boleto comprado.

En general, las secciones consulares en el extranjero pueden adelantar la fecha de cita para una entrevista “si existe una situación urgente e imprevista”, de acuerdo con el departamento.

Por este motivo, el primer paso para aplicar es presentar la solicitud de visa en línea (DS-160), pagar la tarifa correspondiente y programar la primera fecha y hora disponible para la entrevista. “Solo entonces la sección consular considerará su solicitud de cita prioritaria”, advierten desde el DOS.

En qué ciudades de EE.UU. se celebrarán partidos del Mundial 2026

Este año, el Mundial de Fútbol se llevará a cabo por primera vez en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Contará con 48 equipos participantes que disputarán un total de 104 partidos entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio.

Este año se llevarán a cabo partidos del Mundial de Fútbol en 11 ciudades de Estados Unidos

Para ingresar a los enfrentamientos que se disputarán en suelo estadounidense, las personas deben contar con una visa, como se informó anteriormente. De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, los duelos se disputarán en: