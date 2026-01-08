Estadios del Mundial 2026: estas son las sedes de la Copa del Mundo Estados Unidos-México-Canadá

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Serán 104 partidos debido a que, por primera vez en la historia, habrá 48 participantes. Los encuentros se jugarán en 16 estadios diferentes: 11 estadounidenses, tres mexicanos y dos canadienses. El encuentro inaugural será en el Azteca de la Ciudad de México, mientras que la final será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Además de los lugares en los que se llevarán a cabo el primer y el último encuentro, las otras 14 ciudades que formarán parte del certamen ecuménico serán Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Philadelphia, Seattle y San Francisco en Estados Unidos; Guadalajara y Monterrey en México; y Toronto y Vancouver en Canadá.

El estadio Azteca y será el primero en albergar tres partidos inaugurales de Mundiales Aleksandr Medvedkov - Shutterstock

La selección argentina, que sueña con defender el título obtenido en Qatar 2022, forma parte del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El primer partido será el martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas; el segundo el lunes 22 a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas; y el tercero el domingo 28 a las 23, también en la ciudad texana.

El seleccionado albiceleste nunca jugó en el primero de esos recintos, pero sí lo hizo en donde afrontará las fechas 2 y 3. Allí disputó un amistoso internacional en 2015, cuando empató 2 a 2 con México por los goles de Sergio Agüero y Lionel Messi (Javier ‘Chicharito’ Hernández y Héctor Herrera anotaron para el combinado azteca). Del plantel que afrontó ese compromiso, además de Messi, aún forman parte de las nóminas habituales Nicolás Otamendi y Ángel Correa.

La única vez que la selección argentina jugó en el AT&T Stadium, en 2015, empató 2 a 2 con México LARRY W. SMITH� - EPA�

Todas las sedes del Mundial 2026

Estados Unidos

Mercedes Benz Stadium - Atlanta: Es la cancha del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y de los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL). Tiene capacidad para 71.000 espectadores.

Es la cancha del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y de los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL). Tiene capacidad para 71.000 espectadores. Gillette Stadium - Boston: También es compartido por un equipo de la NFL, New England Patriots, y otro de la MLS, New England Revolution. Tiene capacidad para 65.878 hinchas.

También es compartido por un equipo de la NFL, New England Patriots, y otro de la MLS, New England Revolution. Tiene capacidad para 65.878 hinchas. AT&T Stadium - Texas: Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie.

Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie. NRG Stadium - Houston: Cubierto con un techo retráctil y capacidad para 72.000 espectadores. Es la sede de Houston Texas de la NFL y de Houston Dynamo de la MLS.

Cubierto con un techo retráctil y capacidad para 72.000 espectadores. Es la sede de Houston Texas de la NFL y de Houston Dynamo de la MLS. Arrowhead Stadium - Kansas: Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas.

El Arrowhead Stadium de Kansas City será sede del debut de la selección argentina en el Mundial 2026 Conmebol

Estadio SoFi - Los Angeles: Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos.

Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos. Hard Rock Stadium - Miami: Suele albergar los partidos de Miami Dolphins de la NFL, como así también otros destacados eventos deportivos como el US Open de tenis, uno de los cuatro Grand Slams. Fue inaugurado en 1987 y tiene capacidad para 67.000 personas.

Suele albergar los partidos de Miami Dolphins de la NFL, como así también otros destacados eventos deportivos como el US Open de tenis, uno de los cuatro Grand Slams. Fue inaugurado en 1987 y tiene capacidad para 67.000 personas. MetLife Stadium - Nueva Jersey: Ubicado en East Rutherford, es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Entran 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina.

Ubicado en East Rutherford, es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Entran 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina. Lumen Field - Seattle: Es la cancha de dos equipos de fútbol, Seattle Sounders de la liga masculina (MLS) y OL Reign de la femenina (NWSL), así como de los Seattle Seahawks de la NFL. Abrió sus puertas en 2002 y tiene un aforo de 68.000 espectadores.

El Lumen Field de Seattle será sede de 6 de los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026

Levi’s Stadium - San Francisco: Fue inaugurado en 2014 y tiene un aforo de 68.500 asientos. Es el estadio de los emblemáticos San Francisco 49ers de la NFL.

México

Estadio Azteca - Ciudad de México: Inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.264 personas, fue el primero en albergar dos finales de Mundiales y será el primero en hacer lo propio con tres encuentros inaugurales.

Inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.264 personas, fue el primero en albergar dos finales de Mundiales y será el primero en hacer lo propio con tres encuentros inaugurales. Estadio BBVA - Monterrey: Es el estadio de Rayados de Monterrey. Se inauguró en 2015 y tiene un aforo de 53.000 personas.

Es el estadio de Rayados de Monterrey. Se inauguró en 2015 y tiene un aforo de 53.000 personas. Estadio Akron - Jalisco: Casa de Chivas de Guadalajara. Abrió sus puertas en 2010 con un diseño vanguardista que alude a la figura de un volcán. Entran 46.000 espectadores.

El Estadio Akron de Guadalajara será una de las tres sedes de México en el Mundial 2026 IVAN VILLEGAS

Canadá