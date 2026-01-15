Cuántas selecciones juegan el Mundial 2026

La Copa del Mundo que se disputará este año en Norteamérica tendrá un formato diferente al de las últimas siete ediciones
El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 será el primero de la historia con 48 participantes. Nueva edición, nuevo formato. 42 ya están confirmados y el resto se definirán en los repechajes, de los que saldrán cuatro europeos y dos de otras partes del mundo. El certamen comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, con la selección argentina como campeona defensora, tras el título obtenido en Qatar 2022.
Habrá 12 grupos de cuatro seleccionados y los dos primeros de cada uno avanzarán a 16vos de final, instancia que se estrenará en esta edición, junto a los ocho mejores terceros. A partir de ahí habrá partidos de eliminación directa hasta la final, que se disputará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El campeón, a diferencia de las últimas ediciones, disputará ocho partidos hasta levantar el trofeo.
Todos los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- UEFA D
Grupo B
- Canadá
- UEFA A
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- UEFA C
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- UEFA B
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- FIFA 2
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- FIFA 1
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Todas las sedes del Mundial 2026
Estados Unidos
- Mercedes Benz Stadium - Atlanta
- Gillette Stadium - Boston
- AT&T Stadium - Texas
- NRG Stadium - Houston
- Arrowhead Stadium - Kansas
- Estadio SoFi - Los Angeles
- Hard Rock Stadium - Miami
- MetLife Stadium - Nueva Jersey
- Lumen Field - Seattle
- Levi’s Stadium - San Francisco
México
- Estadio Azteca - Ciudad de México
- Estadio BBVA - Monterrey
- Estadio Akron - Jalisco
Canadá
- BMO Field - Toronto
- BC Place - Vancouver
Tabla histórica de campeones del mundo
El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006).
La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado del planeta fútbol y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.
Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por úiltimo, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010.
- Brasil - Cinco títulos
- Alemania e Italia - Cuatro cada uno
- Argentina - Tres
- Francia y Uruguay - Dos cada uno
- Inglaterra y España - Uno cada uno
