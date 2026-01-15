Cuántas selecciones juegan el Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 será el primero de la historia con 48 participantes. Nueva edición, nuevo formato. 42 ya están confirmados y el resto se definirán en los repechajes, de los que saldrán cuatro europeos y dos de otras partes del mundo. El certamen comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, con la selección argentina como campeona defensora, tras el título obtenido en Qatar 2022.

Habrá 12 grupos de cuatro seleccionados y los dos primeros de cada uno avanzarán a 16vos de final, instancia que se estrenará en esta edición, junto a los ocho mejores terceros. A partir de ahí habrá partidos de eliminación directa hasta la final, que se disputará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El campeón, a diferencia de las últimas ediciones, disputará ocho partidos hasta levantar el trofeo.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

UEFA D

Grupo B

Canadá

UEFA A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

UEFA C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

UEFA B

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

FIFA 2

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

FIFA 1

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Todas las sedes del Mundial 2026

Estados Unidos

Mercedes Benz Stadium - Atlanta

Gillette Stadium - Boston

AT&T Stadium - Texas

NRG Stadium - Houston

Arrowhead Stadium - Kansas

Estadio SoFi - Los Angeles

Hard Rock Stadium - Miami

MetLife Stadium - Nueva Jersey

Lumen Field - Seattle

Levi’s Stadium - San Francisco

México

Estadio Azteca - Ciudad de México

Estadio BBVA - Monterrey

Estadio Akron - Jalisco

Canadá

BMO Field - Toronto

BC Place - Vancouver

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006).

La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado del planeta fútbol y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por úiltimo, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010.