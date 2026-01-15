LA NACION

Cuántas selecciones juegan el Mundial 2026

La Copa del Mundo que se disputará este año en Norteamérica tendrá un formato diferente al de las últimas siete ediciones

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La selección argentina se clasificó al Mundial 2026 e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022
La selección argentina se clasificó al Mundial 2026 e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022LUIS ROBAYO - AFP

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 será el primero de la historia con 48 participantes. Nueva edición, nuevo formato. 42 ya están confirmados y el resto se definirán en los repechajes, de los que saldrán cuatro europeos y dos de otras partes del mundo. El certamen comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, con la selección argentina como campeona defensora, tras el título obtenido en Qatar 2022.

Habrá 12 grupos de cuatro seleccionados y los dos primeros de cada uno avanzarán a 16vos de final, instancia que se estrenará en esta edición, junto a los ocho mejores terceros. A partir de ahí habrá partidos de eliminación directa hasta la final, que se disputará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El campeón, a diferencia de las últimas ediciones, disputará ocho partidos hasta levantar el trofeo.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026
El MetLife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • UEFA D

Grupo B

  • Canadá
  • UEFA A
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • UEFA C

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • UEFA B
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • FIFA 2
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • FIFA 1
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá
Los 12 grupos del Mundial 2026; la selección argentina está en el J con Argelia, Austria y Jordania
Los 12 grupos del Mundial 2026; la selección argentina está en el J con Argelia, Austria y JordaniaJESS RAPFOGEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todas las sedes del Mundial 2026

Estados Unidos

  • Mercedes Benz Stadium - Atlanta
  • Gillette Stadium - Boston
  • AT&T Stadium - Texas
  • NRG Stadium - Houston
  • Arrowhead Stadium - Kansas
  • Estadio SoFi - Los Angeles
  • Hard Rock Stadium - Miami
  • MetLife Stadium - Nueva Jersey
  • Lumen Field - Seattle
  • Levi’s Stadium - San Francisco

México

  • Estadio Azteca - Ciudad de México
  • Estadio BBVA - Monterrey
  • Estadio Akron - Jalisco

Canadá

  • BMO Field - Toronto
  • BC Place - Vancouver

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006).

La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado del planeta fútbol y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

El momento en el que Lionel Messi, capitán de la selección argentina, levantó la Copa del Mundo
El momento en el que Lionel Messi, capitán de la selección argentina, levantó la Copa del MundoMartin Meissner - AP

Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por úiltimo, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010.

  • Brasil - Cinco títulos
  • Alemania e Italia - Cuatro cada uno
  • Argentina - Tres
  • Francia y Uruguay - Dos cada uno
  • Inglaterra y España - Uno cada uno
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Fechas del Mundial 2026: partido inaugural, grupos y qué día se juega la final
    1

    Fechas del Mundial 2026: partido inaugural, grupos y qué día se juega la final

  2. Cambio de esquema, los mismos nombres, aplausos y malestar: Boca empezó 2026 con sensaciones encontradas
    2

    Boca no encontró el gol ni de penal en el primer amistoso de la temporada, frente a Millonarios

  3. Bono fue el héroe de Marruecos contra Nigeria y Sadio Mané despidió a Salah
    3

    Copa Africana: Bono fue el héroe de Marruecos contra Nigeria y Sadio Mané despidió a Mohamed Salah

  4. Mastantuono anotó en su vuelta a la titularidad, pero Real Madrid sufrió un batacazo en la Copa del Rey
    4

    Franco Mastantuono fue titular y anotó un gol en Real Madrid, que cayó con Albacete por la Copa Del Rey

Cargando banners ...