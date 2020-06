Fechas y partidos de las grandes ligas europeas que preparan el regreso

Lionel Messi, ahora sin barba, cada vez más cerca de reaparecer; a Barcelona le toca el sábado 13, contra Mallorca. Crédito: Barcelona/oficial

Los partidos de la liga portuguesa, una competencia que se reanudó este miércoles y que vive a la sombra de las también europeas LaLiga (España), Serie A (Italia) y Premier League (Inglaterra), son como antesalas de lo que ocurrirá a partir de la próxima semana.

El viernes 11, y luego de que las autoridades sanitarias aprobaran los protocolos (incluyeron testeos a todos los jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos), el otro torneo de la península ibérica regresará con el clásico de Andalucía: Sevilla (con los argentinos Éver Banega, Franco Vázquez y Lucas Ocampos) vs. Betis (Guido Rodríguez, ex de River y Defensa y Justicia). Lionel Messi, que este miércoles no se entrenó a la par de sus compañeros y permaneció en el gimnasio, deberá esperar hasta el sábado 13 para reaparecer: ese día su equipo, Barcelona, se medirá con Mallorca. Una jornada después, Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu a Eibar.

El miércoles 17 será el turno de la liga más global del mundo. La Premier regresará luego de 1197 exámenes de coronavirus a todos sus protagonistas, distribuidos en cinco etapas. El último club en anunciar un caso positivo de la enfermedad que tiene en vilo al mundo es Tottenham Hotspur. El conjunto londinense, en el que juegan los argentinos Juan Foyth, Giovani Lo Celso, Paulo Gazzaniga y Erik Lamela, se amparó en el secreto médico para no divulgar el nombre del paciente, pero aclaró que se encuentra aislado por una semana. Dentro de siete días, el infectado será sometido a nuevas pruebas para saber si está en condiciones de regresar a la actividad. Manchester City (Sergio Agüero y Nicolás Otamendi) vs. Arsenal es el principal atractivo de la fecha del regreso, que también contará con Aston Villa frente a Sheffield United, una de las revelaciones del torneo. Recién una semana después volverán a jugar todos los demás equipos.

Paulo Dybala en una práctica de Juventus, que volverá a la acción el 12 de junio, cuando afrontará una interesante semifinal con Milan por la Copa Italia. Crédito: Twitter/Juventus

La Serie A, por su parte, retornará el 20 de junio, pero tendrá una suerte de prueba piloto una semana antes: la definición por la Copa Italia. Ayer llegó el permiso gubernamental para que la semifinal entre Juventus y Milan se resuelva el 12 de junio, y un día después jugarán Napoli e Inter. La final del torneo fue programada para el 17. A los tres días volverá la acción de la liga italiana, con Torino-Parma y Verona-Cagliari.

Otras ligas que retomarán su ritmo este mes son las de Turquía (12 de junio), Noruega (16 de junio), Suiza (20 de junio), Rusia (21 de junio) y Finlandia (1 de julio). Francia, Escocia y Países Bajos definieron sus competencias en los escritorios. Los dos primeros países decidieron sus campeones y sus ascendidos; en el último se dio por cancelada la temporada.