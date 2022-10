Federico Valverde, el crack al que no le gustaba correr y hoy brilla en el club más grande del mundo

Federico Valverde surgió de la cantera de Peñarol, una de las más activas y proliferas de Sudamérica. Tenía un talento que sobresalía de la media y el cual le era suficiente para destacarse en el ámbito uruguayo, pero quienes lo guiaban por esos días le advirtieron que si quería llegar más lejos debía aportarle dinámica a su juego. En otras palabras, le dijeron que tenía que correr. A Pajarito no le gustaba nada la idea y se volvía fastidioso a su casa en el Barrio La Unión de Montevideo. “A veces uno es inmaduro y siente que jugando bien o dando un buen pase o pegándole bien al arco va a jugar siempre, pero los entrenadores que tuve me fueron puliendo el juego y la cabeza, me fueron haciendo un jugador de primera. Ahora soy un jugador con mucha energía y es al revés ¡no paro de correr!”, valora hoy durante una charla con LA NACION.

Cuando se quiso acordar, Real Madrid ya se había asegurado su ficha dejándolo en Peñarol hasta que cumpliese los 18 años. Atrás quedaba el interés de Arsenal, Chelsea y Barcelona. La Casa Blanca, donde habitan los Galácticos, sería su destino, aunque primero debía pasar por el Real Madrid Castilla, el equipo B. Y ahora no solo corre como le aconsejaron, también organiza el juego, asiste y hace goles en el club más grande del mundo. Pero para llegar a competir entre los mejores, Valverde cuenta que fueron clave el cambio de alimentación y la ayuda del coaching, esto último porque sentía que necesitaba manejar ciertas situaciones dentro de la cancha que lo llevaban a cometer errores. Tras un año cedido en el Deportivo La Coruña, Julen Lopetegui lo hizo debutar en el primer equipo reemplazando a Isco contra Victoria Plzen por la Champions League. Ese 23 de octubre de 2018 marcó el inicio de un ascenso ininterrumpido hasta llegar a ser en la actualidad un jugador insustituible para Carlo Ancelotti.

El uruguayo Federico Valverde se abraza al brasileño Rodrygo tras la última victoria de Real Madrid sobre el Atlético de Madrid, por la Liga de España

“Es lindo cuando un entrenador que ha pasado las mil y una dentro del fútbol esté ahí para ayudarte y pulirte como pieza importante dentro del equipo. A veces, con una mirada te dice muchas cosas, me dio el protagonismo de ser un jugador clave en el equipo, utilizándome en distintas posiciones y eso quiere decir que quiere que sea parte del 11. Sé que para el entrenador soy importante”, sostiene con orgullo Valverde, embajador de PedidosYa Uruguay.

-Más allá de las pruebas de calidad que ya diste en la cancha, ¿cómo vivís este momento desde lo mental?

-El de hoy no es el mismo Fede Valverde que el de hace tres años. A veces no me soltaba dentro del campo por miedo a que un compañero se enfadara, porque el otro ganó tantas cosas y tal vez uno pensaba que no podía tener ese lugar, pero creo que a base de esfuerzo y humildad me he ganado ese puesto y hoy me siento muy importante. Creo que el coaching me hizo abrir la cabeza y me hizo no sentirme inferior a nadie. Me hizo sentir igual o más que cualquier otro jugador.

-Cuando llegaste al Madrid estaban Sergio Ramos, Marcelo y Casemiro. Hoy siguen estando Courtois, Luka Modrić, Toni Kroos y Benzema, lo que se dice un vestuario pesado, ¿empezás a sentirte un referente?

-Me siento clave en el vestuario. Siento que estoy haciendo las cosas bien y que el camino que hice en estos años con sacrificio y humildad me llevó a donde estoy. Entonces tengo que seguir aprendiendo y seguir puliendo esa imagen de Fede Valverde para seguir siendo importante y dejar una huella. Cuando salís de Uruguay tenés otras experiencias que te hacen hacer ese clic y poder pelear un lugar con los mejores, con Luka Modrić, con Toni, con Case [Casemiro]. También cuando uno cuando gana trofeos empieza a sentir que está más cerca de ellos. Valoro mucho ser compañero de ellos todos los días, pero el coaching me hizo ver desde otro punto de vista el jugador y la persona que soy hoy.

Federico Valverde y Vini Jr, una sociedad goleadora del Real Madrid.

Valverde, cuyo primer título en el Madrid fue el Mundial de Clubes 2018 con el argentino Santiago Solari como DT, aclara que se siente mejor jugando de medio centro, donde puede explotar mejor sus cualidades al tener más libertad y una mayor visión panorámica para encontrar un compañero desmarcándose, aunque también le gusta aportar como extremo, donde además de ayudar al lateral puede llegar al área para asistir o convertir. Todo lo hace con gusto, para darle más opciones a un Míster Ancelotti que lo valora cada vez más.

Su presente es brillante. Viene de asistir a Vini Jr. en el gol que le dio la decimocuarta Orejona a Real Madrid ante Liverpool. Los Reds lo sufrieron, pero estuvieron dispuestos a pagar 100 millones de euros para llevárselo a Anfield, cautivados por el gran parecido de Valverde con la leyenda Steven Gerrard: “Es espectacular que te comparen con un jugador así, un ídolo mundial. Me veo características de él, pero quiero dejar mi huella en el mundo del fútbol por mi forma de jugar, dejar una huella que diga Valverde”. Florentino Pérez ni se inmutó: tiene blindado al Gerrard uruguayo hasta 2027 con una clausula de mil millones de euros.

A los 24 años, el mejor jugador de septiembre en la Liga Española, es el líder futbolístico de la selección uruguaya que dirige Diego Alonso. Su primer Mundial le llega en un momento ideal y acepta el rol protagónico que tendrá en Doha: “Es lindo tener esa responsabilidad porque te lleva a tener la cabeza concentrada y hacer un trabajo duro para estar dispuesto a más por el compañero y por el equipo, pero debo ser consciente que no juego solo y somos once”. Con esa mentalidad ganadora que potenció surcando el césped del Bernabéu, está lejos de ir a ver qué pasa. Sin dejar de lado el perfil bajo y la humildad, el objetivo es ni más ni menos que ganar la Copa del Mundo. “El deseo es conseguir esa copa tan linda y dársela al pueblo uruguayo. Gané la Champions, pero a la Copa del Mundo la deseo más que cualquier otra cosa”, se ilusiona quien pasó de Pajarito a Halcón en la consideración del DT charrúa.

-¿Cómo llega Uruguay a este Mundial?

-Estamos muy ilusionados, con muchas ganas. Creo que alimentamos esa ilusión que a veces nos falta o nos faltaba para poder conseguir lo más soñado y que quiere el uruguayo, que es ganar la Copa del Mundo. Estamos trabajando para eso. Sabemos que los países europeos tienen muy buenos jugadores y muy buenos equipos, pero también sabemos que hoy cualquier selección que plantee bien los partidos, con un poco de suerte puede llegar lejos en el mundial.

-¿Y qué chances tiene la Argentina de Lionel Messi?

-Y... de Argentina sabemos la calidad que tiene, los jugadores que tiene. Sabemos que han mejorado muchísimo, no es la misma Argentina de hace tres o cuatro años. Hoy por hoy es un buen equipo, trabajan bien cada partido y las estadísticas influyen. Creo que va a pelear de igual a igual, pero nosotros tenemos la ilusión de ganar nosotros la Copa del Mundo y llevarle ese regalito a nuestro país que tanto se lo merece.

Federico Valverde frente a Lautaro Martínez, en un Uruguay-Argentina; afirmado en su seleccionado, sueña con la Copa del Mundo Marcelo Endelli - Getty Images South America

Está en pareja con la periodista Mina Bonino, quien ya le ha puesto la camiseta de River a Benicio, el hijo de ambos. Federico, lógicamente, tiene una relación especial con la Argentina, aunque durante el Mundial la familia quedará deportivamente dividida. Porque Valverde, el crack al que no le gustaba correr y hoy es uno de los mejores futbolistas del planeta, viaja a Qatar con la firme determinación de llevarse la copa para Uruguay.