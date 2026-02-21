Fernando Espinoza se fue de la cancha de Instituto firmando autógrafos tras un penal regalado y desató otra polémica

Aunque nadie pagará nunca una entrada para verlo dirigir, el árbitro Fernando Espinoza abandonó el estadio de Instituto de Córdoba como un rockstar. Ante la solicitud de un par de hinchas de la Gloria, el réferi mendocino se dio el lujo de firmar autógrafos. Lo recuerdan muy bien: dirigió la final por el ascenso a la Liga Profesional que los cordobeses empataron 1-1 con Estudiantes de Caseros en 2022 y, gracias a la ventaja deportiva, la Gloria volvió a ser de primera.

Este viernes, Espinoza lo hizo de nuevo. Para alegría de los hinchas de Instituto -y la rabia de los de Atlético Tucumán- el árbitro cobró un penal inexistente contra Alex Luna que protestaron hasta los colaboradores de Hugo Colace, el entrenador del Decano, cuando el partido estaba 0-0. No será el último error del árbitro que, allí en su tierra, comanda la Asociación Civil Árbitros Mendocinos Asociados (Acama); ni tampoco el último. Pero allí sigue, entre los encargados de aplicar el reglamento todos los fines de semana. Y con las mismas actitudes que los propios futbolistas cuestionan. Un detalle no menor: cuando Instituto inauguró su predio deportivo de La Agustina, el orador principal fue Claudio “Chiqui” Tapia, una muestra de la estrecha relación del presidente de la Gloria, Juan Manuel Cavagliatto, y la AFA.

“Espinoza como arbitro no es la la persona adecuada para dirigir. Es soberbio, trata mal a todo el mundo. A mis compañeros les decía: ‘¿Sabés cuánto te falta para hablar conmigo?’. Al técnico [Hugo Colace] le dijo: ‘Yo tengo 500 partidos en primera y vos tenés dos’. Es un soberbio y creo que hay que verlo, porque no puede pasar”, se quejó Leonel Di Plácido, capitán del Decano, tras el partido.

En declaraciones a El Doce, el lateral derecho continuó: “Se cree que porque es la autoridad va a tratar mal a todo el mundo. Estamos cansados de estas cosas. Por eso el fútbol argentino está así, lamentablemente”. Di Plácido también contó porqué fue reemplazado. Y acusó directamente al árbitro: " “Salí por el juez, porque vino y me dijo: ‘Te voy a echar’. Al técnico también le dijo. Así todo el tiempo, soberbio. El arquero tenía la rodilla toda cortada y no dejaban que lo atendieran. Es una falta de respeto al fútbol que gente así siga trabajando acá”.

Las palabras de Di Plácido tuvieron su correlato en las oficinas del club tucumano. La bronca de sus dirigentes por la actuación de Espinoza y la derrota -injusta, según ellos- ante La Gloria se plasmó en un reclamo a la AFA por las decisiones del réferi mendocino. En horas de la tarde de este sábado, el Decano emitió un comunicado: “El Club Atlético Tucumán informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que, tras analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido disputado ayer en la ciudad de Córdoba frente al Club Instituto Atlético Central Córdoba, las imágenes difundidas posteriormente al encuentro y las declaraciones realizadas por nuestros futbolistas, ha resuelto presentar un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”, comienza el documento.

Inmediatamente, el club norteño se cubre. Y aclara que no arremete contra todo el arbitraje argentino, sino que se trata de una acción puntual por la actuación de Espinoza. “La presente acción no pretende poner en duda la capacidad ni el profesionalismo del arbitraje argentino, cuyo prestigio y reconocimiento internacional son ampliamente valorados. Por el contrario, se considera que la identificación y exposición de comportamientos arbitrales disociantes y nocivos resulta necesaria para preservar la transparencia, la equidad y el prestigio del cuerpo arbitral en su conjunto”, argumenta el Decano en su presentación.

Ni lerdo ni perezoso, Pablo Toviggino (tesorero de la AFA) le respondió al club tucumano en su perfil de X. El dirigente, que acaba de ser reelegido al frente de la Liga Santiagueña de Fútbol, no escribía en sus redes sociales sobre fútbol desde el 15 de diciembre. Aquella vez, la destinataria había sido Patricia Bullrich. Ahora le tocó el turno a Atlético Tucumán. Y a su hombre fuerte, Mario Leito. Hablando de pedir, un detalle: el Decano fue el equipo que, en la última reunión de Comité Ejecutivo, solicitó la amnistía para los futbolistas que debían purgar sanciones del pasado torneo Clausura.

“Qué importante comunicado. Recibido por aquí. El Presidente de la Institución, el Sr Mario Leito, seguramente estará presente, en el Próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día lunes (...). Va ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja como una “jugada” de un partido de fútbol. Jamás olvidar, el que más pide se …. primero. Nos vemos pronto !!!“, escribió Toviggino.

Cerca del equipo tucumano recordaron la seguidilla de malas decisiones de Espinoza en los partidos de Atlético: vs. Estudiantes de La Plata (2016) y vs. Boca y Central Córdoba (2022). Además, el réferi mendocino se trenzó con Guillermo Acosta, un histórico del Decano, en un partido ante San Lorenzo en 2023. La estadística dice que los tucumanos apenas ganaron ¡uno! de los últimos 11 partidos en los que lo dirigió Espinoza.

A comienzos de esta temporada, y luego de que los escándalos arbitrales del 2025 fueran el caldo de cultivo de los insultos contra Claudio “Chiqui” Tapia en los estadios argentinos, la sensación era que el arbitraje mejoraría. Que no le servía a nadie los constantes errores -convalidados por el VAR- y eventuales favoritismos a determinados equipos, relacionados con la actual gestión de la AFA. Lo de Espinoza, sin embargo, excede incluso a Tapia. En 2017, cuando el sanjuanino llegó a la presidencia de la AFA, el árbitro mendocino ya dirigía en primera división.

El polémico penal que Espinoza cobró para Instituto

De aquel tiempo a esta parte, el réferi coleccionó decisiones polémicas e imágenes insólitas en su paso por la máxima categoría del fútbol argentino. Bien puede ser reconocido como “el árbitro de los empujones”. Y es que no una, sino dos veces fue él quien se llevó por delante a dos futbolistas distintos en la temporada 2023. Uno fue el delantero Axel Rodríguez, cuando vestía la camiseta de Patronato. El otro, el defensor Gustavo Canto, cuando jugaba para Central Córdoba de Santiago del Estero y durante un empate 2-2 contra Colón de Santa Fe. En ambos casos, la resolución fue idéntica: amarilla para los futbolistas, que no habían cometido ninguna falta.

El zaguero del equipo santiagueño -hoy en Ferro- explicó la situación en TyC Sports: “Fui a reclamarle y me empujó. Después, me saca amarilla. ¿Qué pasa si yo a él lo empujo? Es roja. Entonces, creo que tiene que dejar de hacer eso. Como jugador, te saca. Me empujó en serio. Yo no me lo esperaba. Capaz no fue tan fuerte, pero no me lo esperaba. Me sacó afuera de la cancha”, detalló Canto.

Tildado de soberbio por los futbolistas -él lo niega-, Espinoza también fue noticia en 2022 por... pretender que los hinchas de Newell’s ¡comieran el pasto de la cancha! Aunque parezca mentira, el árbitro respondió así a los insultos de algunos plateístas de la Lepra durante la entrada en calor previo al partido con Gimnasia (La Plata). Traducido: los trató de burros.

Sebastián Domínguez -exentrenador de Tigre y Vélez- también tiene su recuerdo con Espinoza. El exdefensor dirigía al Matador contra Banfield por la Liga Profesional 2024 cuando, tras patear una botella de agua, el árbitro lo expulsó. “La situación enojó mucho más al director técnico de Tigre que, lejos de irse al vestuario enfrentó al árbitro, lo miró fijamente y comenzó a decirle: “¿Te diste el gusto? ¿Te diste el gusto? Te felicito”, le expresó, con el pulgar arriba de manera irónica Domínguez. Espinoza no se quedó atrás y le respondió: “A mí no me provocás”, fue su frase.

“No me considero soberbio. Es mi estilo. Yo no soy Baldassi, no cuento chistes durante el partido. Uno se da cuenta igual cuando se pasa de mambo. Uno no soporta o banca situaciones que van en el medio del partido. Hay partidos en los que hago mea culpa, pero es mi forma de dirigir. Y uno cuando entra a trabajar, se pone el saco y tiene sus formas”, se justificó Espinoza hace un par de años en una entrevista con DSports. Poco importa lo que piensen de él futbolistas y entrenadores. El mendocino sigue dirigiendo. Y un par de hinchas de Instituto hasta se llevaron su firma.