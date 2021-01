Fernando Gago, con la camiseta de Aldosivi; se le viene su primer desafío como DT Crédito: Prensa Aldosivi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2021 • 11:55

Fernando Gago ya le dio paso a una nueva vida: Aldosivi, en Mar del Plata, es la estación inicial en este camino que ha iniciado como director técnico. El exmediocampista, que en noviembre pasado y a los 34 años le puso fin a su carrera como futbolista, incursionará por primera vez al mando de un plantel, y ya dejó entrever sus ideas: "Quiero un equipo que sea protagonista y con buen juego".

Gago llegó al Tiburón acompañado por Federico Insúa como ayudante de campo. Además, estarán Diego Cogliandro, Gustavo Gallego y Gastón Maddoni. En tanto, Roberto Luzzi será el preparador físico. "El estilo es difícil decirlo hoy, con un sólo entrenamiento. Pero sí está claro que me gustan los equipos que jueguen bien a la pelota, que tengan posesión, que sean intensos. Después obviamente que me iré adaptando a las formas de los jugadores para encontrar el potencial máximo de cada uno. Me gusta ganar, competir, pero reconociendo una forma. Eso es lo que tenemos que hacer desde el principio de campeonato", enfatizó.

¿Qué se puede esperar de Gago como DT? Para llegar a este lugar estudió, aprendió todo lo que pudo. Y se recibió de entrenador, porque su felicidad no es completa sin el fútbol. Coincide con las ideas básicas: un futbol de ataque, asfixiante. "La idea es tratar de ayudar a los jugadores para que sean mejores, para que puedan crecer. A partir de ahí, volcar toda la experiencia que fui adquiriendo. Después hay un factor que es fundamental: ser un poco docente con los más chicos, enseñarles lo que es esta profesión, tratar de que estén preparados para llegar a la primera división", subrayó.

"Me gusta analizar, ver fútbol, escuchar jugadores y entrenadores y sacar conclusiones", había asegurado Gago antes de comenzar su nuevo proyecto. Y eligió a un técnico específico a la hora de señalar aquellos que lo han marcado: Luis Enrique, con quien trabajó en Roma, de Italia. "Siempre me identifiqué y dije que el mejor que tuve fue él. Fue Luis quien me hizo abrir la cabeza y entender el juego. Obviamente que va a ser difícil pensar en un modelo de juego así porque ese modelo lo hacen muy pocos entrenadores y estamos hablando del técnico de la selección de España. Aprendí mucho de sus conceptos e intentaremos que a Aldosivi se lo reconozca por una forma de jugar", dijo.

El exfutbolista estuvo por última vez dentro de una cancha en el empate 2-2 de Vélez, el último equipo en el que jugó, frente a Gimnasia de La Plata, por la Copa Diego Maradona. Su carrera comenzó en Boca y siguió en Real Madrid, Roma, Valencia, Vélez, otra vez el conjunto de la Ribera y volvió a Liniers para cerrar su etapa con la pelota al pie. En las últimas semanas, apenas comunicó que se lanzaba como técnico, llegó a un rápido acuerdo con la entidad de Mar del Plata.

Las charlas con el director deportivo Ciro Lubrano fueron fructíferas. "Cuando él me llamó las cosas fueron muy claras desde un primer momento. Le pedí un análisis del equipo y observar las cosas positivas y negativas que había. A partir de ahí elaboré un informe en tres o cuatro días y tomé la decisión. Entendí que podía aportarle algo a estos jugadores y también al club. Una vez acá, me sorprendieron para bien todas las instalaciones con las que cuenta Aldosivi. No nos falta nada para trabajar", destacó Gago.

"En Aldosivi hay jugadores como para seguir creciendo, para potenciarlos. Me encontré con un plantel con mucha predisposición para el trabajo y eso es muy valorable. A partir de ahora voy a tratar de bajarles mis ideas, mis conceptos de juego", sostuvo el técnico.

En principio, en sus primeras horas a cargo del "Tiburón", Gago vivió algunos contratiempos: 13 futbolistas debieron ausentarse porque se contagiaron de Covid-19. De acuerdo a lo informado por el diario La Capital de Mar del Plata, el virus afectó a Leandro Maciel, Fabián Assmann, Francisco Grahl, Jonathan Zacaría, Federico Milo, Manuel Panaro, Sebastián Lerena, Joel Carli, Franco Perinciolo, Luciano Pocrnjic, Emanuel Iñiguez, Lucas Di Yorio y Pablo Becker. "Es una etapa muy difícil por el tema del coronavirus. Esto va a ser día a día", dijo el nuevo entrenador.

Conforme a los criterios de Más información