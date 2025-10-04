A Fernando Gago le va mal en Necaxa y se defendió con su (inflado) porcentaje en Boca

La tercera derrota consecutiva y la antepenúltima posición de Necaxa en el torneo Apertura de México exacerbaron el clima adverso que se viene gestando contra Fernando Gago. El comienzo de la crónica del diario El Heraldo sobre la caída por 1-0 ante Pachuca refleja el momento por el que atraviesa el director técnico argentino: “En Aguascalientes ya no gritan goles. La afición del Necaxa desgasta la garganta con el «¡Fuera Gago!»“. En otra pasaje de la nota se lee: ”El técnico Fernando Gago no halla cómo frenar la caída libre y la hinchada ya está harta. ¡Y cómo no!, si apenas han ganado nueve de sus 36 puntos disputados y podrían terminar la jornada en la penúltima posición".

Gago asumió a principios de julio y su gestión, en 15 partidos, acumula nueve derrotas, tres victorias y tres empates. La prensa mexicana ya especula sobre su continuidad. “Aunque seriamente no se ha pensado en el cese, una cosa sí es verdad: no está gustando el trabajo de Gago”, consigna el sitio deportivo Mediotiempo.

En la conferencia de prensa posterior a la caída contra Pachuca, Gago se hizo cargo del momento: “Soy el responsable, ciento por ciento. Los jugadores entregan el máximo. Al grupo lo veo bien, al igual que la semana de trabajo. Los errores nos están costando goles, tenemos que seguir trabajando y ser fuertes mentalmente”. Sobre su estabilidad en el cargo, no tiene dudas: “Tengo el respaldo, lo hablo constantemente con la directiva”.

La mayor molestia de Gago fue con algunos periodistas durante los ocho minutos que duró su comparecencia. Se sobresaltó cuando lo consultaron sobre el momento en que empezó “ir a la baja en Boca”. El entrenador interrumpió: “¿Cómo cómo? ¿Cómo a baja?“. El cronista continuó en que su salida se debió a los malos resultados, a lo que Gago respondió inmediatamente: ”70 por ciento de los puntos. Sí, perdí un clásico”.

El contrapunto continuó y Gago se afirmó en su postura: “El 70 por ciento de los puntos. Te estoy diciendo que tuvimos un porcentaje del 70 por ciento. Hay un estadística, no te estoy mintiendo. Perdí con River, perdí con River, perdí con River... el 70 por ciento de los puntos”.

En realidad, la eficacia de Gago como DT de Boca fue del 63 por ciento en 30 encuentros, con 17 triunfos, seis empates y siete derrotas (44 goles marcados y 23 recibidos). Su ciclo se terminó el 27 de abril, tras la caída ante River por 2-1 en el Monumental. En la semana, el Consejo de Fútbol que preside Juan Román Riquelme le comunicó el despido. Su gestión había quedada muy debilitada a fines de febrero tras no pasar la eliminatoria frente a Alianza Lima, lo cual dejó a Boca sin competencia continental, fuera de las copas Libertadores y Sudamericana.

Gago considera que el rendimiento futbolístico de Necaxa es mejor de lo que indican los resultados. Esto lo llevó a otro ida y vuelta picante con los periodistas: “Es muy fácil hablar sobre el resultado. A lo largo de mi carrera habré jugado 60, 70 torneos, gané 17; o sea, un fracasado, no sirve. Me lesioné cinco veces, ja, se lesiona siempre. Pero no vieron en ese momento que yo volví las cinco veces de las lesiones”.

En su argumentación, Gago defendió la idea de que el que gana no siempre es el mejor. Expuso que Necaxa había creado cuatro situaciones claras de gol en el primer tiempo y no supo aprovecharlas. “¿No fue bueno eso"?, le inquirió a un periodista, que le respondió: “No fue malo, tampoco fue extraordinario”. Ahí Gago perdió la paciencia, se levantó y se fue: “Buenas noches chicos”.

De las últimas tres derrotas de Gago, dos fueron contra equipos dirigidos por argentinos: el Atlas de Diego Cocca se impuso 3-2 y el Chivas de Gabriel Milito lo hizo por 3-1. En Necaxa cuenta en el plantel con los argentinos Ezequiel Unsain, Tomás Jacob, Agustín Palavecino y Tomás Baladoni.

Gago tuvo la oportunidad de volver al fútbol mexicano cuando su salida de Chivas había sido muy desprolija. Luego de negar durante varios días de que estuviera en negociaciones con Boca, de un momento a otro se desvinculó para asumir en el club que se formó como futbolista.