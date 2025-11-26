Fernando Gago fue despedido por Necaxa después de otra eliminación

El club Necaxa despidió este miércoles al director técnico argentino Fernando Gago, tres semanas después de que el club finalizó su participación en el torneo Apertura del fútbol mexicano. Necaxa finalizó en el decimotercer lugar de la tabla general con 17 puntos tras registrar cuatro triunfos, cinco empates y ocho derrotas, una campaña que no le alcanzó siquiera para ubicarse entre el séptimo y décimo puesto, con lo cual al menos hubiera jugado una reclasificación para ingresar en la fase final.

“Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La Directiva ya trabaja en la definición del director técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo”, informó Necaxa en un breve comunicado.

La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo. — Club Necaxa (@ClubNecaxa) November 26, 2025

Los hinchas de la institución ya habían expresado su repudio por la falta de resultados a lo largo de toda la temporada. En el ámbito interno, varias críticas apuntaron directamente a su conducción. Según trascendió en medios mexicano, varios futbolistas habrían manifestado su descontento con el método de trabajo y con la rigidez táctica impuesta por el entrenador.

A esto se sumaron tensiones con parte del cuerpo técnico, que evidenciaron un desgaste prematuro en la convivencia diaria. El clima se volvió insostenible y la dirigencia tomó la decisión de cortar el vínculo antes de que la situación empeorara.

Fernando Gago en el momento de firmar su llegada a Necaxa, el 12 de junio pasado

Gago había regresado en junio pasado al fútbol mexicano para dirigir a Necaxa, ocho meses después de haber salido de Guadalajara. El entrenador, de 39 años, se había alejado de las “Chivas” de Guadalajara en octubre de 2024 para dirigir a Boca, pero su campaña estuvo muy por debajo de lo esperado en el equipo en el que debutó como jugador hace veinte años, fue destituido en abril pasado, tras seis meses de gestión y luego de perder un superclásico ante River.

Por lo tanto éste fue el segundo despido de Gago en la temporada. En Boca, no pudo conquistar la Copa Argentina 2024, y luego de conseguir la clasificación a la fase previa de la Libertadores 2025, quedó eliminado a la primera de cambio, al caer por penales ante Alianza Lima en la Bombonera. Después de un discreto comienzo en el torneo Apertura, se despidió con una floja actuación en el superclásico, y así cerró una campaña con 17 triunfos, 5 empates y 8 derrotas.

Además de Boca, Gago también fue entrenador de Racing y Aldosivi de Mar del Plata. Como DT de Racing obtuvo el trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.

Del otro lado, Necaxa está hace varias semanas a la búsqueda de un nuevo entrenador. Entre los que están en la mira aparece el uruguayo Martín Varini, conductor de los Bravos de Juárez en la Liguilla azteca, que no seguirá al frente del equipo.