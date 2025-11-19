Fernando Gago fue padre por cuarta vez: nació su primer hijo junto a Verónica Laffitte

El exfutbolista y entrenador Fernando Gago se acaba de convertir en papá por cuarta vez. Este miércoles nació Joaquín, su primer hijo junto a su actual pareja, Verónica Laffitte.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien reveló en el programa Mediodía Bien Arriba (TV Pública) que ya nació el nuevo bebé del ex Boca Juniors. “Podemos confirmar que acaba de nacer el hijo de Fernando Gago y de Verónica Laffitte. Nació en Argentina, Fernando ya está acá después de ser desvinculado de Necaxa", expresó en un primer lugar.

Para dar más detalles de la buena nueva, el periodista agregó: “Verónica vino hace dos meses para prepararse para el parto. Fue una cesárea programada. [El bebé] pesa 3 kilos 410 gramos específicamente”. Además, se conoció que el nuevo descendiente del entrenador se llama Joaquín.

Noticia en desarrollo...