Fernando Gago fue padre por cuarta vez: nació su primer hijo junto a Verónica Laffitte
El entrenador, recientemente despedido de Necaxa, agrandó su familia por primera vez desde su escandalosa separación de Gisela Dulko
- 1 minuto de lectura'
El exfutbolista y entrenador Fernando Gago se acaba de convertir en papá por cuarta vez. Este miércoles nació Joaquín, su primer hijo junto a su actual pareja, Verónica Laffitte.
Fue el periodista Juan Etchegoyen quien reveló en el programa Mediodía Bien Arriba (TV Pública) que ya nació el nuevo bebé del ex Boca Juniors. “Podemos confirmar que acaba de nacer el hijo de Fernando Gago y de Verónica Laffitte. Nació en Argentina, Fernando ya está acá después de ser desvinculado de Necaxa", expresó en un primer lugar.
Para dar más detalles de la buena nueva, el periodista agregó: “Verónica vino hace dos meses para prepararse para el parto. Fue una cesárea programada. [El bebé] pesa 3 kilos 410 gramos específicamente”. Además, se conoció que el nuevo descendiente del entrenador se llama Joaquín.
Noticia en desarrollo...
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fernando Gago
"¡70% de los puntos!". A Gago le va mal en México: se defendió con un dato (erróneo) de su gestión en Boca y su etapa como jugador
En México. Así está hoy Vero Laffitte, la novia de Gago con quien espera su primer hijo juntos
Un triunfo en 7 fechas. Una campaña sin rumbo: Necaxa perdió por goleada y agredieron a Gago cuando se iba al vestuario
- 1
Cuándo son los octavos de final del Torneo Clausura 2025
- 2
Andrés Bordoy, asistente de Los Pumas: “Todavía tenemos la espina de lo que pasó en julio con Inglaterra”
- 3
Eliminatorias europeas: España se clasificó al Mundial 2026 junto a otras cuatro selecciones, en una noche emocionante
- 4
Escocia le ganó un partido emocionante a Dinamarca y vuelve al Mundial 28 años después