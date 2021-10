Fernando Gago fue presentado como el nuevo DT de Racing: “Tengo el deseo de que este sea un equipo que domine”

De pantalón corto y camiseta, con el pelo mojado como si aún fuera un futbolista que acaba de terminar su entrenamiento, Fernando Gago tuvo su presentación como entrenador de Racing. No habrá demasiado tiempo de adaptación para Gago: el sábado por la noche, con sólo tres prácticas, debutará ante Rosario Central, en el Gigante de Arroyito . Ni ese vértigo ni que sea su primera experiencia en un grande después de su corto paso por Aldosivi amedrentan al ex jugador de selección.

El entrenador Fernando Gago inició esta mañana su ciclo al frente del primer equipo de Racing Club en reemplazo del interino saliente Claudio "Sifón" Ubeda. Victoria Egurza

“Creo que los desafíos son lindos. Siempre viví mi carrera futbolística y mi vida personal así y este es un desafío hermoso, importante. Tengo claro que con trabajo y con dedicación las cosas van a funcionar. Tengo el deseo de que este sea un equipo ganador, que tenga impronta de juego, que domine. Queremos terminar el campeonato de la mejor manera posible”, fue el mensaje de Gago, lejos de las excusas y con una impronta que busca contagiar optimismo en un presente gris para la Academia, que apenas ganó uno de los 11 partidos. “Hay intérpretes para jugar al fútbol que a mí me gusta. El desafío es tratar de encontrar una identidad de juego”, insistió.

Tras la derrota del viernes pasado ante Platense, la dirigencia dijo "basta" e inició gestiones para reemplazar a Claudio Úbeda Fotobaires

Como futbolista, el nacido en Ciudadela hace 35 años tuvo la capacidad de cambiar la identidad de un puesto en un gigante como Boca. La línea histórica de Rattín, Pasucci, Suñé, Giunta, Serna y Cascini se rompió con Gago, que fue vendido al Real Madrid en 27 millones de dólares , con apenas 21 años. El final de su carrera quedó injustamente asociado a las reiteradas lesiones que sufrió, pero fue mucho más que eso. No sólo fue un excelente mediocampista, Gago se dio el gusto de jugar con Lionel Messi y con Cristiano Ronaldo.

Además: jugó una final de un Mundial, dos de Copa América, una de Libertadores, ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008, una Copa Sudamericana y siete campeonatos con Boca ; una Copa del Rey, una Supercopa Española y dos Ligas con el Real Madrid. Algo de ese currículum buscará llevarlo a los entrenamientos, aunque ya no pueda romper líneas con sus pases. “En mi carrera estuve en clubes grandes, se cómo son. Se que hoy me van a mirar desde otro lado, lo acepto y lo entiendo. Tengo una idea, pero no es que ahí se termina el fútbol. Sí es la manera en la que creo. Voy a seguir insistiendo y creyendo en lo que hago”, dijo el ex Real Madrid, Roma y Valencia, que en su única experiencia como DT en Aldosivi dirigió 26 partidos: ganó 7, empató 3 y perdió 16, con 30 goles a favor y 45 en contra.

Esta semana, Claudio Úbeda dirigió su último partido en la primera del club. Racing solo pudo llevarse un punto de su visita a Unión de Santa Fe @RacingClub

“La experiencia como entrenador fue buena, fue la primera para mí. Dejó cosas para corregir, para seguir mejorando. Sea la institución que sea, creo que ya más o menos se conoce mi idea de tratar de jugar al fútbol y dominar al rival, proponer en todos los campos de la misma manera. Quiero un equipo intenso, agresivo y que tenga deseo de ganar”, insistió Gago, que tendrá el mismo cuerpo técnico que en Aldosivi, con Federico Insúa, identificado con Independiente, como ayudante.

Las imágenes del Pocho con el buzo de Racing en la primera práctica viralizaron en las redes sociales. El entrenador también fue contundente a la hora de hablar de los referentes, Darío Cvitanich y Lisandro López, que en diciembre analizarán su continuidad en el club. “Darío y Lisandro tienen un sentimiento y un aprecio por el club muy grande. Acá vamos a trabajar todos de la misma manera, sea quien sea les voy a exigir a todos de la misma manera. Son jugadores que me gustan, que creo que pueden rendir muy bien en el sistema”, indicó.

La llegada de Gago a la mitad celeste y blanca de Avellaneda se aceleró en solo cinco días, luego de la derrota como local del viernes pasado ante Platense, que terminó de decidir al presidente Víctor Blanco de que no se podía esperar hasta diciembre para anunciar un nuevo entrenador.

El clima no parece el ideal para arrancar un ciclo. Gago lo sabe: “¿Cómo se lo puede levantar? Con trabajo. De mi lado va a haber muchas ganas, mucha dedicación. Lo que se puede prometer de mi parte es que voy a tratar de que sea un equipo que de gusto ver, que esté con hambre de ganar y luchar los 90 minutos. A los hinchas los vamos a necesitar, es un momento para estar todos juntos, es lo que tenemos que contagiar dentro del campo”.