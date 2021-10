Platense dio el golpe en Avellaneda: otro mazazo para Racing, que sigue envuelto en silbidos y reproches

Platense dio el golpe en Avellaneda y se llevó un triunfo por 1 a 0, un duro golpe para Racing, que parece sumergirse cada vez más en su propia incertidumbre. Como había ocurrido dos semanas atrás, en la vuelta del público, hubo un clima tenso en el Cilindro: insultos a la dirigencia, silbidos en la despedida y cánticos por Diego Milito como grito de guerra. La Academia ganó apenas uno de sus últimos diez partidos y lleva cinco sin poder en su casa.

Racing y Platense no se cruzaban allí desde la fecha 14 del Clausura 1999. Aquella vez los de Saavedra cortaron una mala racha de 15 meses sin triunfos como visitante, pero no alcanzó para que esa temporada Platense gambeteara el descenso por enésima vez. El gol marrón fue de Pablo Erbín, tras un centro de Claudio Spontón, ahora confirmado como técnico calamar tras un par de fechas como interino. Por si la nostalgia noventosa y las coincidencias no bastaran: el capitán de aquel plantel académico era Claudio Úbeda, entrenador interino hasta diciembre.

Lo mejor del partido

Después de cortar la mala racha de ocho partidos sin triunfos el fin de semana pasado, Úbeda decidió presentar ante Platense una formación más ofensiva, un equipo más audaz, con la intención de empezar a enderezar un camino que venía torcido. La Academia salió a jugar con un 4-2-3-1, con Aníbal Moreno y Matías Rojas en el eje, y Carlos Alcaraz, Lisandro López y Matías Chancalay delante, más Enzo Copetti como faro. La búsqueda de tener un equipo más agresivo se quedó sólo en la propuesta.

Racing fue un equipo espeso, que no pudo encontrar pases entre líneas y jugó muy lejos del arco de Luis Ojeda. Pese a sus intentos por salir limpio desde el fondo, la más clara del local se generó luego de que el zaguero Fernando Prado agarrara la lanza en una arremetida individual. Terminó sin brújula, con casi un cuarto de hora a puro pelotazo buscando un empate milagroso.

A Licha López y a todo Racing le costó demasiado el partido Fotobaires

Más allá del dibujo táctico, la mayor novedad desde los nombres pasaba por la reaparición de Rojas en el mediocampo, un futbolista que en los 68 partidos que lleva en Racing nunca pudo tener continuidad en su rendimiento.

La vuelta de los hinchas a los estadios parecía un peso más para el paraguayo, resistido entre los simpatizantes. En el número 10 se puede resumir la noche de Racing: estuvo participativo, aunque casi siempre lejos del arco; fue el que más remató, pero no le pudo acertar a los tres palos del arco visitante. Cuando salió reemplazado a veinte minutos del final, fue silbado.

Los reproches

Para el segundo tiempo el local salió a jugar con una modificación: Maximilano Lovera entró por Alcaraz. Pero el equipo mostró una cara aún peor. Ni juntaba pases ni se aproximaba al arco de Ojeda.

Los nervios crecían en el Cilindro y la sensación era que, aún sin atacar, Platense estaba más cerca del gol que la Academia. Se hizo carne a la salida de un córner, cuando Hernán Lamberti sacó un derechazo con más intenciones de terminar la jugada que de convertir, pero un desvío en el camino alcanzó para vencer a Gabriel Arias, que estuvo en el arco pese a haber llegado esta misma madrugada después de su participación con la selección de Chile.

La gente de Racing volvió a demostrar su descontento Fotobaires

El tanto calamar fue una lluvia de nafta sobre la mitad celeste y blanca de Avellaneda. “A ver si entienden todos los jugadores, hay que ir al frente por los colores. A ver si entienden todos los dirigentes, Racing es grande por esta gente”, se escuchó, seguido por el nuevo grito de guerra: “Milito hay uno solo”.

La vuelta del público tras más de 500 días , en estos dos primeros partidos como local, se pareció más a un cabildo abierto que a una fiesta. A la situación incierta que impuso la dirigencia de apostar por un cuerpo técnico interino durante 21 fechas todavía le quedan nueve partidos, cuatro más como local. Parece demasiado tiempo ante tanta tensión. Pero ese es el plan, por ahora.

La celebración de Hernán Lamberti representa la de todo Platense Twitter @caplatense

Del otro lado está la alegría de Platense. Cuando Patricio Loustau pitó el final, los jugadores visitantes oyeron el coro de silbidos derrumbados en el césped, agotados de cansancio, felices por el triunfo, casi un calco de aquel de la última visita. Sólo pasaron 22 años...